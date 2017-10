Un bărbat a incendiat casa fostei prietene, pentru că femeia refuza să se împace cu el

Un bărbat de 39 de ani din Sărata, un cartier al Bistriţei, a incendiat casa în care locuia fosta sa iubită. Totul a pornit de la o ceartă şi refuzul femeii de a se întoarce la bărbat.

Incendiul a fost provocat cu ajutorul unei canistre cu benzină luni, 16 octombrie, în jurul orei 19.00, în timp ce toate persoanele care locuiau acolo erau acasă. În căsuţa formată dintr-o cameră şi o bucătărie locuiau 5 persoane, printre care trei copii minori, cel mai mic având doar 5 ani.

Cele 5 persoane au reuşit să iasă din casă la timp, astfel că nu au fost rănite în incendiu. Casa s-a transformat în scrum. Când au ajuns pompierii la faţa locului, locuinţa din lemn şi chirpici ardea ca o torţă.

Locatarii casei nu au reuşit să mai salveze nimic, nici măcar acte, haine sau alte bunuri personale.

„În momentul în care am ajuns la locul intervenţiei, incendiul cuprinsese toată clădirea. În proporţie de 90-95% era distrusă. Ne-am deplasat cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă. Nu am mai avut ce să salvăm, am reuşit doar să împiedicăm extinderea acestuia la clădirile învecinate”, a declarat Ciprian Radu, plutonier adjutant ISU Bistriţa.

Iubita bărbatului spune că s-a despărţit de acesta tocmai din cauza crizelor de gelozie şi a jignirilor de care avea parte zi de zi.

Vă mai recomandăm: