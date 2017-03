Cine este femeia de 41 de ani suspectată că a lăsat să moară trei copii după ce i-a născut. Bebeluşii mumificaţi au fost găsiţi întâmplător în podul unui bloc

Despre femeia în cauză, care este plecată în străinătate de aproximativ un an, se vorbeşte încă de săptămâna trecută prin comună. Aceasta s-a căsătorit anul trecut şi are un copil de doar o lună, dar şi o fată de 14 ani şi un băiat de 19 ani.

Imediat după perfectarea căsătoriei, femeia s-a întors în Germania, alături de proaspătul soţ. Adolescenta de 14 ani şi băiatul de 19 locuiesc cu tatăl femeii, chiar în blocul în care s-a făcut descoperirea.

Miercuri, 15 martie, anchetatorii s-au întors în Bistriţa-Bârgăului şi au direct la apartamentul unde locuieşte tatăl femeii, precum şi în locuinţa pe care suspecta îl deţine în blocul vecin.

Anchetatorii au periat cele două apartamente şi au ridicat mai multe probe. La percheziţiile făcute la locuinţa suspectei s-ar fi găsit mai multe probe, printre care mai multe piese de lenjerie intimă pătate cu sânge şi bucăţi de hârtie igienică cu sânge.

Apartamentul în cauză, care este situat în blocul vecin celui în care s-au descoperit bebeluşii, aparţinea femeii de mai mulţi ani, însă nu locuia nimeni în el de câţiva ani.

Anchetatorii au ridicat mai multe probe din apartamentul femeii, din blocul vecin (FOTO: Bianca Sara)

„Au găsit chiloţi pătaţi cu sânge şi nişte hârtie igienică, la capătul patului, tot cu sânge. Au ridicat mai multe probe. Ştiau anchetatorii ce căutau. Cam 3-4 ore au durat percheziţiile. Băiatul femeii a fost şi el de faţă la percheziţii. Anchetatorii au mai căutat şi într-un depozit”, a declarat Bugnar Andrei, bărbatul care locuieşte în blocul în care se află şi locuinţa femeii, care a fost luat de martori de către anchetatori.

După finalizarea percheziţiilor, anchetatorii i-au dus la audieri, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, pe fiul de 19 ani al femeii, dar şi pe tatăl acesteia. Întrebat dacă crede că fiica sa este o criminală, tatăl acesteia a urlat „NU!”.

Deocamdată, oficialii Parchetului de pe Lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud refuză să facă declaraţii referitoare la acest caz de aproape o săptămână.

Fiul femeii a fost dus la audieri, împreună cu bunicul său (FOTO: Bianca Sara)

Macabra descoperire a fost făcută joi, 9 martie, în jurul orei 14.00. O femeie care locuia la parterul unui bloc din comuna Bistriţa-Bârgăului s-a deplasat, alături de fiul său de 12 ani, în podul clădirii, pentru a face curat.

Băiatului de 12 ani i-a atras atenţia un morman de haine, care se afla în pod. Copilul s-a apropiat de haine, le-a dat la o parte şi a observat o parte din scheletul unuia dintre copiii. Iniţial, a crezut că este vorba despre o păpuşă, însă mama sa, alături de o vecină, s-au apropiat cu o lanternă şi cei doi au realizat că este vorba despre un schelet de copil.

Imediat, într-un alt sac de rafie de lângă, au văzut trupul celui de-al doilea copil. Femeia a alertat poliţia. Agenţii ajunşi la faţa locului au mai descoperit, în timpul cercetărilor, trupul descompus al unui al treilea copil.

„Am fost cu copilul să facem curat în pod şi am văzut că erau nişte geci, nişte haine puse una peste alta. Le-am tras pentru a le arunca şi am văzut jumate de corp. Copilul a spus: „Mami aici e o păpuşă”. Nu e lumină acolo, nu e vizibilitate deloc şi am chemat o vecină cu lanterna, ne-am uitat şi se vedea forma, l-am tras la lumină şi atunci am văzut craniul şi coastele. Mai era un sac şi l-am tras şi am mai văzut un craniu. Deja atunci am sunat la poliţie. Dânşii au mai găsit un al treilea corp. Am înţeles că s-a găsit şi lenjerie...”, a declarat femeia care a alertat autorităţile.

Trupurile bebeluşilor au fost descoperite în pod. Localnicii au aşezat trei coroane cu flori pe scările care duc spre pod (FOTO: Bianca Sara)

Primele cercetări la faţa locului indică faptul că cei trei au decedat în urmă cu câţiva ani. Poliţiştii au găsit mai multe elemente de lenjerie intimă, printre care şi un maieu plin de sânge. Potrivit primelor date se pare că copiii sunt toţi nou-născuţi, murind la scurt timp după naştere.