Ziua Mondială a Sindromului Down, marcată pe 21 martie

Ziua Mondială a Sindromului Down Foto agadown

În Baia Mare exită câţiva copii care suferă de Sindrom Down şi care primesc asistenţă la Asociaţia Esperando. Aici, specialiştii au oabordare integrată asupra fiecărui caz în parte iar părinţii sunt încurajaţi să continue activităţile de stimulare pentru copiii lor şi acasă. ”Fiecare aspect al dezvoltării copilului cu Down trebuie adresat profesionist:dezvoltarea motorie, cea senzorială, psihică, emoţională, intelectuală, socială, practică, culturală, profesională etc. Acesta este şi modul de abordare al Asociaţiei Esperando”, arată specialiştii din cadrul Asociaţiei.

Integrarea persoanelor cu Sindromul Down presupune un efort susţinut al: familiei, specialiştilor în recuperare, cadrelor didactice şi comunităţii.

Ce trebuie să ştie părintele unui copil cu Sindrom Down

Recuperarea este foarte importantă din primii ani de viaţă. Deprinderile motorii competente (cum ar fi stabilitatea, echilibrul) pot susţine interdependenţele cognitive şi sociale. Dacă se realizează din timp recuperarea motorie, copilul are mai multe oportunităţi de dezvoltare şi pe celelalte planuri.

Sindromul Down este o afecţiune genetică, cauzată de prezenţa suplimentară a unei părţi sau a încă unui cromozom 21. Există trei tipuri de Sindrom Down, date de aspectul cromozomului: trisomia 21, mozaicism şi translocaţie. Afecţiunea este de obicei asociată cu întârzieri de creştere fizice, trasaturile faciale caracteristice şi uşoară până la moderată dizabilitate intelectuală.

Există două categorii de teste pentru depistarea sindromului Down, care pot fi efectuate înainte de naştere: teste de screening si teste de diagnosticare. Testele de sceening nu indică cu precizie dacă fătul are sindromul Down, ele oferind doar o probabilitate. Testele de diagnostic (amniocenteza şi prelevarea de probe corionice) pot oferi un diagnostic definitiv cu o precizie de aproape 100%. Amniocenteza se face, de obicei, în al doilea trimestru de sarcină între 15 şi 20 de săptămâni, iar prelevarea de probe corionice în primul trimestru de sarcină între 9 şi 14 săptămâni.

Persoanele cu sindrom Down posedă diferite grade de întârzieri cognitive, de la foarte uşoare până la severe şi perturbări ale dezvoltării motorii specifice: hipotonia, dezvoltarea anormală a reflexelor, instabilitatea şi excesul de greutate. Există la persoanele cu Sindrom Down dificultăţi în adoptarea şi menţinerea posturii.