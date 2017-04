Ziua Mondială a Sănătăţii, dedicată conştientizării depresiei. DSP organizează o campanie în acest sens

Depresia constituie o provocare redutabilă la adresa sistemelor de sănătate din Europa. Costurile personale, sociale şi economice ale acestei maladii, precum şi faptul că peste 50% dintre persoanele afectate nu beneficiază de tratament, deşi acesta este ieftin şi disponibil, fac din depresie o problemă de sănătate publică majoră, cu atât mai mult cu cât afecţiunea este un puternic factor de risc pentru suicid. Femeile prezintă un risc de două ori mai mare de a traversa un episod depresiv, comparativ cu bărbaţii, arată statisticile.

Organizatia Mondiala a Sanatatii estimează că, la nivel mondial, există mai mult de 300 de milioane de persoane afectate (reprezentând 4,4% din populaţia globului). Pe continentul european, peste 40 de milioane de persoane suferă de tulburări depresive, iar în România, prevalenţa este estimată la 5% din populaţia generală (931.000 de cazuri).

La nivelul judeţului Maramureş, datele arată că în anul 2016 s-au înregistrat 2.120 cazuri noi de depresie, din care 1.379 cazuri în mediul urban şi 741 cazuri în mediul rural. Din totalul de 2.120 cazuri noi, 1.416 au fost femei, reapartizarea pe medii fiind următoarea : 938 cazuri în mediul urban şi 478 cazuri în mediul rural.

Datele statistice sunt relative având în vedere faptul că o mulţime de cazuri rămân nediagnosticate, fie datorită lipsei unor cunoştinţe cu privire la simptomatologia de debut a bolii, fie datorită neprezentării la medic din considerente subiective, diagnosticul unei boli psihice constituind, în mod empiric, un stigmat, arată reprezentnaţii DSP Maramureş. ”Este evident că una dintre priorităţile actuale în lupta împotriva depresiei este să ne asigurăm că populaţia, politicienii şi furnizorii de servicii medicale înţeleg pe deplin atât dramatismul acestei patologii, cât şi beneficiile depistării în timp util a tulburărilor depresive. În scopul conştientizării acestei probleme de sănătate publică şi al îmbunătăţirii nivelului de cunoaştere de către populaţie a mijloacelor prin care poate fi prevenită, Ziua Mondială a Sănătăţii din acest an este dedicată depresiei”, arată un document remis presi de către DSP Maramureş.

Prin activităţile preconizate se doreşte sensibilizarea populaţiei asupra magnitudinii acestei probleme de sănătate publică, asupra recunoaşterii timpurii a simptomelor depresiei, dar şi asupra necesităţii depăşirii barierelor care blochează accesul la ajutorul de specialitate, dintre acestea cea mai importantă fiind stigmatizarea socială asociată afecţiunilor mentale.

Sloganul OMS este „Depresia: să stăm de vorbă”.

M aterialele informative se află pe website-ul: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

Minis t e rul S ă n ă tăţi i , p r in I nst i tu t ul N a ţ i on a l de S ă n ă tate P ubl i că , a s i g u r ă c oord o n a r e a la nivel n a ţ i on a l a a c e stei c a mpanii.





Mai puteţi citi: