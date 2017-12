Trei plante recomandate în cazul răcelilor şi infecţiilor

În cazul răcelilor, ceaiurile din plante sunt chiar recomandate şi cel mai folosit dintre ele este ceaiul de muşeţel. Alături de mentă, este una din cele mai folosite plante pentru ceai, indiferent de situaţie. În cazurile de răceli, însă, fitoterapeuţii spun că are un efect sudorific, calmant, antispasmodic şi este cel mai cunoscut dezinfectant universal.



Este folosit în tratarea inflamaţiilor, în special a mucoaselor, ceea ce îl face să fie dintre cele mai recomandate în cazul răcelilor. Muşeţelul este, însă, foarte util şi în cazul infecţiei ochilor, conjunctivitelor ori alte inflamaţii ale ochilor, erupţii cutanate care provoacă mâncărimi sau supuraţii. De asemenea, este un foarte bun dezinfectant în afecţunile gâtului ori ale dinţilor. Poate fi utilzat chiar şi la spălarea rănilor. Având un rol calmant, seara, înainte de culcare, o cană de ceai de muşeţel ar putea avea un efect bun asupra calităţii somnului. Dar şi o pernă cu muşeţel uscat aplicată caldă, local, are efecte benefice.



Cimbrişorul de câmp, „antibioticul săracului”



Cimbrişorul de câmp este o altă plantă cu efect foarte bun în tratarea infecţiilor. De aceea, planta este supranumită „antibioticul săracului”. Cimbrişorul de câmp este un stimulator puternic al imunităţii în cazul infecţiilor. Fitoerapeuţii spun că este util în afecţiunile căilor respiratorii superioare, în caz de rinită sau inflamarea nazofaringelui, în bronşite, pneumonii. Cimbrişorul este eficient şi în tratarea tusei convulsive, a astmului, sau a altor afecţiuni ale aparatului respirator, însă dacă este folosit în combinaţie cu pătlagină îngustă, pentru un efect maxim.



Fitoterapeuţii însă spun că cimbrişorul de câmp nu este recomandat problemelor care suferă afeciuni ale rinichilor.



Usturoiul, cel mai vechi „leac băbesc”



Usturoiul folosit ca „leac băbesc” este cunoscut încă dn cele mai vechi timpuri. Are rol antispastic, reduce febra, este antimicrobian, vasodilatator şi antihelmintic. Usturoiul este cunoscut ca un „antibiotic natural”, bunicile şi străbunicile noastre îl foloseau zdrobit şi aplicat pe rană. De asemenea, se crede că distruge bacterii care declanşează boli precum tuberculoza. Din păcate, are dezavantajul că, odată consumat, va determina un miros neplăcut al respiraţiei. Pentru asta, fitoerapeuţii recomandă alte remedii, tot naturale.

De asemenea, un efect foarte bun în cazul răcelilor îl au ceaiurile de ghimbir ori cele de cătină, care aduc un aport de vitamine, util în creştera imunităţii. Şi ceaiurile de fructe contribuie, de asemenea, la creşterea imunităţii, în timp ce teiul sau socul sunt utile în calmarea tusei. Nu trebuie uitaă lămâia, care se poate folosi în orice ceai, pentru aportul ei de vitamina C.



În niciun caz, însă, tratamentul cu plante de ceai nu poate înlocui o consultaţie şi medicaţia prescrisă de medic şi nu se face fără recomandarea unui specialist.