Petiţie petru salvarea unor arbori seculari din Maramureş

Ciprian Coc, un localnic din Strâmbu Băiuţ, este pasionat de tot ce înseamnă natură şi ecologie. El este cel care a văzut, anul trecut, arborii marcaţi în pădurea comunală şi tot el a iniţiat petiţia online pentru salvarea acestora.



”Aceste păduri de la poalele Munţilor Lăpuşului au în componenţă exemplare de brad, fag, paltin, dar şi frasin şi molid. În anumite locuri, unde n-au ajuns TAF-urile şi drujbele, pădurea este un adevărat muzeu în aer liber. Tot aici la Strîmbu Băiuţ se află acele trupuri de pădure propuse spre includere în Patrimoniul Mondial Unesco. Salvând aceste păduri turiştii vor avea posibilitatea să vadă arbori care au atins vârste uriaşe, de până la 500 de ani. Unui arbore îi trebuie 140 de ani ca să atingă 50 de centimetri în diametru şi abia la 300 de ani ajunge să aibă diametrul de 120 de centimetri, dar un bun mânuitor de drujbă pune la pământ un asemenea arbore în doar câteva minute”, explica el în textul care însoţea petiţia prin care cerea salvarea arborilor.

“Din păcate, trunchiurile uriaşe ale arborilor ajung pe platformele camioanelor, care zilnic (uneori şi pe timpul nopţii) sunt într-un du-te-vino. O soartă asemănătoare vor avea arborii seculari din Strâmbu Băiuţ, zona Corost, fagi cu diametre între 100 şi 190 de centimetri”, a mai arătat el, despre arborii deja marcaţi pentru tăiere.

Arborii salvaţi vor fi protejaţi

El a reuşit să adune peste 3.000 de smenături, număr mai mare decât locuitorii comunei. A prezentat lista cu semnăturile primarului, însă nu a primit niciun răspuns, astfel că s-a dus personal la primărie, unde a primit asigurări verbale de la primar că acei arbori care se remarcă prin dimensiunile lor nu vor fi tăiaţi.



„Săptămâna trecută, când m-am întâlnit cu primarul, a zis că a ajuns la o înţelegere cu şeful Ocolului Silvic Ciumeşti, cel care administrează pădurea comunei”, a mai menţionat el.

Mihai Ceteraş, primarul comunei Băiuţ, de care aparţine satul Strâmbu Băiuţ, a confirmat şi spune că arborii nu vor fi tăiaţi. „A fost Coc Ciprian la mine, mi-a arătat petiţia şi am discutat să nu se taie. Am vorbit cu şeful de Ocol şi nu se vor mai tăia. Pe lângă ei se va face un amenajament şi nu se vor tăia”, dă asigurări primarul. De asemenea, el a arătat că o parte din pădurea comunală se află deja sub protecţia WWF. „Noi am dat la WWF 30 de hectare pentru protejare. Deci avem arie protejată 30 de hectare din pădurea comunală, alta decât pădurea virgină. Aici nu are voie nimeni să taie nimic, orice se răstoarnă trebuie să rămână acolo”, a mai precizat el.

Ocolul Silvic Ciumeşti din Satu Mare gestionează pădurea comunală din Băiuţ, în suprafaţă de 1.600 de hectare.

Ciprian Coc este un localnic, pasionat de natură şi nu este pentru prima dată când iniţiază acţiuni pentru salvarea pădurilor. El este cel care în urmă cu doi ani a fost amendat pentru că a sunat la 112 după ce „Radarul pădurilor” i-a confirmat un transport de lemn ilegal. În cele din urmă, el a contestat amenda şi a câştigat în instanţă procesul.