Fost pacient, despre experienţa năucitoare avută cu medicul Lucan: „Când am intrat în cabinet, nu m-a întrebat ce mă doare, ci cu ce mă ocup“

Odată cu cercetarea medicului Lucan şi cu dezvăluirea afacerilor lui necurate, mulţi foşti pacienţi au făcut dezvăluiri tulburătoare.



Unii au spus că li s-au cerut bani, despre alţii s-au făcut dezvăluiri din care a reieşit că au fost lăsaţi să moară cu zile pentru că nu au putut plăti.



În alte cazuri, pacienţi care au avut probleme de sănătate şi au ajuns pe mâna lui povestesc doar cât de şocaţi au fost să-l cunoască. Printre aceştia se numără băimăreanul Sorin Gădălean.



„În vara lui 2005 mi s-a blocat un rinichi. M-am dus la spital în Baia Mare, am făcut o tomografie şi mi-a găsit o piatră de 28 de milimetri. Era imensă. Medicul mi-a zis că nu se poate rezolva fără operaţie, dar eu i-am zis că am auzit şi de alte metode, să nu se supere că vreau să aud şi altă părere. Nu voiam să mă operez fără ca măcar să încerc şi altă metodă”, începe el.



Astfel, s-a dus la Târgu Mureş, unde un alt medic i-a spus acelaşi lucru. „M-a primit medicul, dar mi-a zis şi el că metoda cu ultrasunetele n-are nicio şansă, pentru că sunt supraponderal. A zis că nu are rost, că nu va merge. Am sunat atunci un profesor de la Oradea, pe care îl cunoşteam foarte bine, dar şi el mi-a zis că nu va funcţiona, din acelaşi motiv”, mai spune Sorin Gădălean. Numai că s-a gândit să mai ceară o părere de la cel mai cunoscut medic în domeniu, astfel că a ajuns şi la Cluj, la medicul Mihai Lucan.

Prima întrebare: Cu ce vă ocupaţi?

Ajuns la el în cabinet, prima impresie a fost năucitoare. „M-am dus la clinica lui privată, pe bani, ca să nu stau la rând. Când am intrat la el în cabinet, nu m-a întrebat ce mă doare, ci cu ce mă ocup. I-am zis că banii nu sunt o problemă, ci problema e dacă mă poate face bine. Avea o măsuţă şi două fotolii, nimic altceva. El stătea într-un fotoliu cu picioarele peste lateralele fotoliului şi aşa vorbea cu mine. Atunci m-am gândit că ceva nu e în regulă, dar a promis că o să mă rezolve, că nu e nimic grav”, îşi mai aminteşte el.



Astfel, medicul i-a făcut, imediat, prima parte a intervenţiei. „Mi-a deblocat rinichiul, a pus un tub, sub anestezie, iar peste o săptămână urma să vin să facem procedura cu ultrasunete. Mi-a zis că a dat milioane de euro pe aparaturi, mi le-a lăudat foarte mult. Mi-a făcut procedura medicală de bombardare cu ultrasunete, la clinica privată. Dar dimineaţa am avut internare de zi la spital (n.r. - Institutul pentru Transplant Renal din Cluj), unde am făcut analize şi radiografii, iar după amiază la clinica privată - procedura respectivă”, mai povesteşte băimăreanul.



„Procedura e sub anestezie, nu e uşoară. Am rămas cu tubul în corp şi peste o lună am mers la control. Acum era momentul să spună că procedura nu a reuşit, nu a funcţionat şi să vedem ce-i de făcut mai departe. Dar el mi-a zis că piatra s-a spart, dar au mai rămas nişte aşchii şi că mai facem o procedură de spargere”, mai relatează el. Toată povestea s-a repetat, cu internarea de zi, cu analizele la spital şi procedura la clinica privată. Situaţia s-a repetat până la capăt, când, după încă o lună, a venit la control.

„În total, am făcut, timp de trei luni, trei proceduri. Dar să umbli cu tubul ăla în tine şi să faci procedurile alea inutile, a fost o măgărie. După trei luni am mers din nou la spitalul din Baia Mare şi am mai făcut o tomografie. Piatra era tot acolo, imaginea era identică cu prima. Ca să nu mai zic de calitatea radiografiilor, făcută cu aparatele alea de milioane de euro, pe care le lăuda”, mai spune el.

Pacient ameninţat

S-a întors la medicul Lucan supărat foc, cerându-i socoteală. Fiecare dintre cele trei proceduri medicale cu ultasunete a costat în jur de 1.500 de lei, însă după acest episod, omul spune că pentru ultima nu a mai luat banii. „M-a ameninţat cu Boc, zicea că el îl tratează şi pe Boc, m-a ameninţat cu tot felul de nume de la vremea aceea. Eu sunt mai coleric din fire, am crezut că o să-l bat, după cât eram de nervos. Ca să mă liniştească, a vrut să mă opereze imediat, dar am refuzat”.



În cele din urmă, s-a întors la medicul din Baia Mare, care a dovedit mult mai mult profesionalism. „După ce m-a operat, medicul băimăran a zis că rinichiul meu arată ca o maşină care a căzut în prăpastie, atât era de deformat, după cele trei bombardamente cu ultrasunete. Nu am făcut nicio reclamaţie, pentru că nu vorbim de şpagă. Pe ce am plătit, mi-a dat chitanţă. Aici vorbim despre ceva mult mai subtil. E vorba de caracter. El a insistat cu procedurile alea, deşi putea, clar, dacă am făcut una şi a văzut că nu funcţionează, să o oprească. Nu era vorba de bani, dar trebuia să-mi spună după prima procedură că a încercat, nu merge şi e nevoie de operaţie”, conchide acum băimăreanul.