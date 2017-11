Cum faci cel mai bun magiun de prune fără zahăr

Reţeta magiunului de prune este extrem de simplă, însă este un „secret” pentru ca magiunul să aibă gustul atât de apreciat. „Cel mai important este să faci focul potrivit, pentru a nu se arde magiunul. Dacă focul este prea tare, se va lega de fundul ceaunului şi va primi un gust de afumat, de aceea focul trebuie să fie mic spre mediu şi trebuie amestecat încontinuu”, explică tanti Ileana, o bătrână de 83 de ani.

„Când eram copii, prepararea magiunului era un eveniment important. Era o distracţie să stăm toată noaptea afară, în curte, să învârtim în ceaun. Veneau prietenii din vecini la noi, iar cât trebuia să învârtim în ceaun, spuneam glume, râdeam cu toţii, era amuzant”, îţi aminteşte ea.

Acesta este un mic disconfort, spre deosebire de dulceţurile pe care le preparăm astăzi, care sunt gata repede cu ajutorul unor stabilizatori şi gelatine, magiunul are nevoie de patru, până la şase ore de stat pe foc. Chiar dacă se face pe aragaz, e nevoie de o cratiţă cu pereţi dubli ori de fontă, pentru ca magiunul să nu se ardă. „După ce am venit în oraş, am făcut magiun în cuptorul de la aragaz, dar am dat focul foarte mic şi am urmărit mereu să nu se ardă”, mai spune bătrâna.

Pentru prepararea după reţeta tradiţională a magiunului, prunele se spală, se curăţă de codiţe şi de sâmburi şi se pun în ceaun, pe foc mic. „Mai auzeam pe unele cunoştinţe că puneau aspirină sau zahăr. Altele adăugau zeamă de lămâie. De la mama, însă, am învăţat că nu e necesar absolut nimic, nici zahăr, nici conservant, ci trebuie doar fiert foarte bine”, mai spune bătrâna.

Odată puse prunele în ceaun, trebuie doar urmărit focul să fie foarte mic. Dacă folosiţi cuptorul de la aragaz, focul nu trebuie să depăşească 160 de grade Celsius. Şi aici, însă, e necesară urmărirea atentă şi, mai ales, e nevoie de câteva ore bune de fierbere.

Pentru a fi sigure că nu se va face mucegai pe deasupra, e nevoie ca borcanele să fie foarte bine sterilizate. După ce sunt spălate, se vor ţine în cuptor la 120 - 150 de grade Celsius pentru 10-15 minute, iar apoi sunt gata să fie folosite.

Mai puteţi citi:

Peste o jumătate de kilogram de canabis, descoperit de poliţiştii de frontieră