Cât costă şi cum „funcţionează“ tablourile vii, făcute de o româncă din licheni şi muşchi. Sunt folosite la designul interior

Deşi nu a fost planul iniţial, realizarea obiectelor decorative a ajuns să fie cea mai importată preocupare a Ralucăi Săcui, o tânără originară din Baia Mare. Ea a descoperit întâmplător aceste materii prime şi, după ce a făcut întâi câteva decoruri pentru propria casă, a mai realizat obiecte de acest fel şi pentru prieteni. Încurajată serios de aceştia, a reuşit să pună pe picioare o afacere în toată regula, lucrând obiecte decorative din licheni şi muşchi pentru decor interior.

Raluca Săcui s-a întors în ţară în urmă cu doi ani, în 2016, după ce vreme de mai bine de şapte ani a trăit în Norvegia, unde a lucrat în domeniul imobiliarelor. În urmă cu doi ani, Raluca împreună cu soţul ei s-au întors acasă şi au început să se gândească la o afacere.

De la afaceri imobiliare, la decoraţiuni interioare

La început, ideea a fost legată de afaceri imobiliare şi decor interior, astfel că au participat la un curs pe această temă, însă nu s-au gândit chiar la o astfel de afacere.



„Ştiam că se cultivă acolo (licheni, n.r.), că sunt în zona lor, dar când am plecat eu din Norvegia acolo abia începeau să fie promovate astfel de lucrări. Ajunşi în ţară, în 2016, am fost la un curs de design interior cu soţul meu. Nu aveam încă un plan pentru o afacere, voiam să facem ceva, dar nu ştiam încă ce. La curs am descoperit lichenii şi în proiectul de final am vrut să fac ceva inedit, aşa că am făcut un mood board cu licheni, muşchi, combinaţii de culori diferite şi ne-a plăcut foarte mult”, povesteşte ea despre începuturile afacerii.



Numai că povestea asta cu lichenii începea să prindă tot mai mult contur. Folosindu-se de tot ce a învăţat la cursul de design interior, şi-au „încercat mâna” pe propriul apartament, pe care l-au decorat cu scopul de a-şi promova afacerea. Pentru decor, au folosit câteva tablouri vii, realizate chiar de Raluca. Şi acesta a fost începutul, propriu-zis.



„Noi ne-am decorat apartamentul ca să ne promovăm, cumva, afacerea cu designul şi am folosit la noi acasă câteva tablouri. Prietenilor noştri le-au plăcut foarte mult, iar apoi am început să le facem cadouri de zilele de naştere şi chiar m-au încurajat foarte mult să fac asta”, mai spune ea. În plus, în urmă cu un an, a participat la o expoziţie în Centrul vechi din Baia Mare, fiind, de fapt, cam singurul loc, înafara reţelelor de socializare, unde şi-a promovat afacerea.

De aci şi până la o afacere de succes nu a mai fost decât un pas. I-a luat doar puţin peste un an până să facă din asta profit, astfel că acum vin comenzi chiar şi din străinătate. „La Roşiorii de Vede am făcut un decor mai mare, de câţiva metri pătraţi, la un resturant. Apoi au mai venit şi alte comenzi, am făcut o hartă pentru o agenţie de turism, litere volumetrice, iar acum urmează la saloane de coafură şi cosmetice. La Borşa s-ar putea să avem o colaborare, unde să vindem tablouri, la Oradea am făcut un perete la un mall. Am avut comenzi din Italia şi chiar din America”, mai spune Raluca.

Unele secrete nu se spun

Artista a fost de acord să vorbească despre secretele muncii ei, însă o parte din secrete le păstrează doar pentru ea. Astfel, în ce priveşte realizarea copăceilor cloraţi, preferă să nu vorbească prea mult. Tablourile, însă, nu au mari secrete, aşa că vorbeşte fără reţineri.



„Lichenii vin în cutii de 500 de grame. Sunt plante stabilizate, le este înlocuită seva cu glicerină farmaceutică şi sunt coloraţi cu coloranţi alimentari. Necesită, însă, puţină atenţie, pentru că ei absorb umezeala şi dacă este prea multă, cresc în volum, se umflă. Dacă aerul este uscat, ei scad şi devin casanţi. Însă am avut o clientă care a spus că i-au salvat casa de igrasie. A zis că a avut început de igrasie şi după ce a pus tabloul i-a redus umezeala din casă”, mai explică ea. Potrivit indicaţiilor, umezeala recomandată este între 40 şi 60%, fiind recomandat chiar un umidificator, acolo unde aerul este prea uscat. De asemenea, indicaţiile „tehnice” mai arată că nu se recomandă atingerea repetată, pentru că se poate decolora, fiind folosiţi coloranţi alimentari.

Transportul comenzilor, o problemă delicată

Obiectele realizate de ea se vând cu preţuri începând de la 180 de lei, dar pot ajunge şi la sute de euro, În funcţie de dimensiuni, oricât de mulţi licheni sunt folosiţi, preţul poate să varieze. „Am observat că tot mai multă lume îmi comandă ceva anume, spre exemplu, pentru un cabinet de stomatologie, mi s-a cerut să fac un dinte. Dar, în general, mă orientez după designul casei, mă uit unde e lumină, unde nu bate soarele, unde e sursa de căldură, pentru că degeaba le propun eu un tablou de un metru pe un metru dacă ei nu au spaţiu pe perete sau dacă bate soarele, pentru că atunci nu mai e un avantaj. E o investiţie pentru mai mulţi ani şi trebuie să o facem rentabilă”, mai justifică ea.

Până acum, singura nemulţumire a clienţilor a fost creată de curier, care nu întotdeana a avut grijă ca produsele fragile să ajungă intacte. Însă, spune Raluca, această problemă a fost remediată, după ce a cerut în mod special să se respecte indicaţia de „fragil” a coletelor ei. Acesta este, însă, motivul pentru care trimite prin curier doar tablouri. „Am avut de multe ori probleme la transport şi prefer să trimită doar tablouri. Chiar şi aşa, mi s-a întâmplat să se distrugă inclusiv rama tabloului. Acum am o comandă de 100 de tablouri. Până acum, primele patru au ajuns bine, dar să vedem şi următoarele”, mai spune ea. Din acest motiv, ea a cerut cutii din carton special, pentru ca la trasport să nu aibă de suferit.

Ce sunt lichenii

Lichenii sunt un grup de organisme, rezultate în urma convieţuirii permanente dintre o ciupercă (ascomicetă sau mai rar o bazidiomicetă) şi o algă verde sau o algă albastră. Trăiesc în unele din cele mai dificile condiţii de pe Terra. În ţările nordice, aceştia sunt cultivaţi pentru diferite folosinţe decorative. Se cunosc peste 20000 de specii de licheni, care cresc pe scoarţa copacilor, pe pământ, pe stânci golaşe.



Lichenii sunt utilizaţi ca materie primă în diferite ramuri industriale: farmaceutică, alimentară, chimică. Utilitatea lor se datorează numărului foarte mare de substanţe chimice pe care le formează în cadrul proceselor metabolice, substanţe cunoscute sub numele de acizi lichenici (termen impropriu deoarece, cu toate că majoritatea acestor substanţe au o reacţie acidă, ele nu au compoziţia acizilor).