Aplicaţia pentru diabetici inventată de patru studenţi români. Cum îi va ajuta pe bolnavii proaspăt diagnosticaţi

Echipa lor este una din cele şapte selectate pentru faza următoare, din 20, câte s-au prezentat la Innovation Labs 2018. Aplicaţia cu care au cucerit juriul se referă la calcularea necesarului de insulină, care este variat, în funcţie de alimentele ingerate. Astfel, cu ajutorul unui medic de specialitate care să-i ajute la calculul insulinei, aplicaţia lor va putea oferi un real ajutor persoanelor afectate de această maladie, de-a o ţine sub control.

Numărul celor afectaţi de diabet este în continuă creştere şi, din păcate, nu doar vârstnici, ci tot mai des se întâlnesc tineri cu diabet. Paul Orha este un tânăr student în anul I la Informatică, ce suferă şi el de diabet, fiind dependent de insulină. Tânărul, alături de alţi trei colegi, doi din Baia Mare şi unul din Zalău (acesta din urmă, suferind şi el de diabet), şi-au pus ideile în practică şi au gândit aplicaţia care să-i ajute să-şi poată ţine sub control cât mai bine nivelul glicemiei. Mai precis, un pacient diabetic ar putea să-şi calculeze doza de insulină, în funcţie de regimul alimentar pe care îl abordează.

„Ideea noastră a fost să facem o aplicaţie pentru noii diabetici, care să-i ajute să se descurce cu boala cât mai uşor. Ne adresăm persoanelor cu diabet de tip 1 şi 2, insulino-dependenţi şi încercăm să uşurăm perioada de adaptare prin această aplicaţie, să oferim o interfaţă între pacient şi specialist”, a explicat tânărul. „Iniţial, aplicaţia le oferă diabeticilor o bază de date cu diferite alimente, de unde pot să-şi selecteze ce mănâncă la o masă, iar apoi, în funcţie de alimentele selectate, aplicaţia le va sugera necesarul de insulină pentru masa respectivă”, a mai explicat el.

Având în vedere că diabetul este o boală care necesită schimbarea întregului regim de viaţă, persoanele cu această afecţiune ar avea şansa să treacă mai uşor peste aceste modificări. „Adaptarea la boală ia un timp, care e destul de abrupt. Noi încercăm să ajutăm persoanele acestea, pentru că e foarte dificil până ajungi să intri în ritm”, mai explică el.



Cei patru studenţi ardeleni care au realizat aplicaţia pentru diabetici FOTO Angela Sabău

Paul Orha spune că aplicaţia se va adresa direct persoanei afectate. El spune din experienţa lui, că până acum şi-a administrat insulina în funcţie de valorile glicemiei pe care le-a corelat singur cu alimentele ingerate, motiv pentru care echipa va apela la un medic de specialitate care să le ofere aceste informaţii.



„Când am aflat că am diabet, pentru mine a fost un şoc, am simţit că viaţa mea va fi sever limitată. Pentru a-mi ţine nivelul glicemiei sub control este necesar să-mi cântăresc tot ce mănânc, să calculez cantitatea de carbohidraţi la fiecare masă şi să calculez necesarul de insulină pentru cantitatea de carbohidraţi, în funcţie de glicemia curentă. Asta necesită 7-10 injecţii zilnice şi monitorizarea prin teste de glicemie, undeva la şase teste pe zi. Eu, când îmi calculez (insulina, n.r.), trebuie să văd ce mi se modifică, mie, cu boala, când trebuie să-i dau mai multă insulină, când nu trebuie. Dacă medicul poate stabili în mod direct asta, ar fi foarte folositor, în special pentru cei care nu ştiu ce se întâmplă, de ce scade (glicemia, n.r.), de ce creşte”, mai explică el.

Concursul continuă

Paul Orha, un tânăr student la Informatică la UBB Cluj Napoca, este unul din cei patru membri ai echipei care a fost selectată, alături de alte şase, pentru a-şi dezvolta ideile propuse în faţa unui juriu la Innovation Labs 218. Concursul a avut loc recent şi ideile a şapte din cele 20 de echipe participante au fost apreciate şi vor merge în etapa următoare. Echipele au avut, apoi, şansa să-şi contureze clar ideile în 24 de ore în faţa juriului şi să obţină un feedback.

Cele mai bune echipe vor continua să îşi dezvolte produsele în cadrul programului de mentorat din martie până în mai, prin întâlniri săptămânale cu specialişti de top din industria ICT şi din business. Împreună cu mentorii, tinerii îşi vor consolida şi îşi vor testa prototipul iniţial pentru a obţine un produs funcţional şi atractiv. Echipele îşi prezintă prototipurile finale pe 21 mai la Demo Day, în faţa juriului, potenţialilor investitori, parteneri şi mass media.

„Noi, acum, suntem într-un proces de dezvoltare a aplicaţiei, cu sprijinul Innovation Labs şi încercăm să-l lansăm pe piaţă. Am avut un speech de un minut, după care publicul a votat ideile şi am trecut în faza următoare. Asta a constat în 24 de ore de programare şi, în acelaşi timp, să ne creăm o prezentare şi să vindem ideea diferiţilor reprezentanţi de la companii. Apoi am avut o probă practică prin care a trebuit să prezentăm cum funcţionează aplicaţia şi una în faţa publicului, în care a trebuit să motivăm de ce e nevoie de această aplicaţie, ce inovează”, a mai explicat tânărul. Concursul continuă şi trebuie să găsească un sponsor, deocamdată fiind la faza întâlnirilor săptămânale cu diferite persoane din câmpuri diferite de bussiness.

Echipa se numeşte HealthDevs, aplicaţia se numeşte DiaStats şi din echipă fac parte Paul Orha, Cătălin Dărjan (diabetic şi el), Gabi Matko şi Norbi Postol. Toţi sunt specializaţi pe computer science (programare), studenţi în anul I şi au 19 ani.