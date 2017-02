VIDEO Şi-a ucis nepoata de trei ani cu palmele, a băgat-o într-un geamantan şi, după ce s-a trezit din beţie, s-a predat poliţiştilor

În noaptea dinspre 21 spre 22 februarie, în satul Mileşti, din comuna băcăuană Parincea, un bărbat în stare avansată de ebrietate şi-a luat la bătaie nepoţica, lăsată de părinţii ei în seama lui şi a soţiei sale, aflaţi la muncă în Anglia. A lovit-o până a rămas fără suflare, apoi a pus-o într-o geantă. Cuprins de remuşcări, s-a predat poliţiştilor în cursul dimineţii. „Am fost beat ţapăn, am omorât-o cu palmele, copiii mei erau de faţă, normal“, a spus acesta în faţa poliţiştilor.

„Eu i-am lăsat în grija soţului, am aflat de la o vecină, când eram în autogară. Am aflat de la vecini că a pus-o pe fată într-o valiză“, a spus soţia acestuia.

Crima a fost făcută în faţa celor trei copii ai lui, lucru pe care acesta îl recunoaşte senin. În acest caz s-a sesizat şi Protecţia Copilului, care va întreprinde o cercetare iar minorii din familie vor fi consiliaţi.

