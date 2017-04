FOTO Mai mulţi sportivi băcăuani de la Clubul Phoenix Bacău vor reprezenta România la o competiţie în Danemarca

Anul acesta, Federatia Okinawa Isshinryu Karate România se va deplasa cu un lot format din 29 de sportivi. Vor participa tineri de la Clubul Torakai Iaşi, sub indrumarea preşedintelui Sensei Andrei Trandaf, de la Clubul Sportiv Hikaru Bacău, sub îndrumarea instructorului Andreea Mazilu , de la Clubul Toratoshi Iaşi, sub îndrumarea instructorului Florin Budeanu , de la C.S. Ryukai Suceava, sub îndrumarea instructorilor George Crăciunescu , Alex Covasa , Lucian Nastasi şi C.S. Phoenix Bacău, sub indrumarea instructorului Luminiţa Dan.

„Costurile le suportam noi, părinţii. S-au făcut eforturi foarte mari pentru a fi prezenţi şi anul acesta în Danemarca. Voi participa la competiţia din Danemarca cu nouă sportivi, probele fiind kumite şi kata individual. Anul trecut, în Danemarca am reuşit să urcăm pe podium cu un loc 2, cu sportiva Dimofte Rebeca, la proba de kumite şi un loc 3, cu sportivul Dimofte Darius .Restul sportivilor sunt multipli campioni la campionatele naţionale si competiţii cum ar fi Cupa Meiyo, Cupa Shinobi, Cupa Akasuki sau Cupa Sentoki“, a precizat, pentru ziarul Adevărul, instructorul Luminiţa Dan.



Lotul deplasat de C.S. Phoenix Bacau este format din urmatorii sportivi:



Dan Luminita proba Kata

Dimofte Rebeca proba Kumite & Kata

Dimofte Darius proba Kumite & Kata

Ciobanu Andra proba Kumite & Kata

Prodan Andreea proba Kumite & Kata

Leonte Andrei proba Kumite & Kata

Lovin Ianis proba Kumite & Kata

Rotaru Floris proba Kumite & Kata

Dan Adrian proba Kumite



„Sportivii au fost selectati pe baza rezultatelor obţinute la competiţile organizate de F.O.I.K.R. Urez succes tuturor sportivilor ce vor face deplasarea in Danemarca pentru a ne reprezenta âara cu succes aşa cum au mai facut-o“, a mai declarat instructorul Luminiţa Dan.