Consilier local din Bacău, invitat la a 69-a aniversare a statului Israel. Evenimentul va avea loc la Ateneul Român

Profesorul Gabriel Stan a fost invitat de ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, ES Tamar Samash, să participe la acest eveniment, care vaavea loc marţi, 25 aprilie 2017, începând cu ora 19.00, la Ateneul Român, unde se va desfăşura un concert special – ”Violins of Hope”.

În ultimii 17 ani, profesorul băcăuan a fost implicat direct în organizarea unor activităţi cu caracter educaţional şi civic, care au promovat combaterea extremismului, discriminării, intoleranţei, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului. În calitate de consilier local, Gabriel Stan a iniţiat o serie de proiecte dedicateproblematicii Holocaustului, dar şi promovării colaborării pe diferite planuri ale celor două state.

Având în vedere importanţa memorială a acestui episod tragic din istoria recentă a României, precum şi rolul temei în formarea şi consolidarea mentalităţii civice democrate, consilierii locali au aprobat în luna octombrie 2016, semnarea unui protocol de colaborare careprevede organizarea unui program educaţional, sub patronajul primarului municipiului Bacău –Consiliului Local al municipiului Bacău, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru StudiereaHolocaustului din România ,,Elie Wiesel” şi cu Muzeul Memorial al Holocaustului – Washington, destinat funcţionarilor publici din administraţia locală, proiect unic în România.

Programul propus de profesorul băcăuan este în concordanţă cu angajamentele asumate România, care a deţinut până de curând preşedenţia AlianţeiInternaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).„ De asemenea, în virtutea protocolului de înfrăţire dintre municipiului Bacău cu oraşul Petach Tikva – Israel, semnat în anul 1999, a fost organizată şi cofinanţată de Primărie şi de Consiliului Local o tabără internaţională pentru tineri, care s-a desfăşurat în perioada 02 – 06 aprilie2017. Acţiunea a reprezentat continuarea programului “Young Ambassadors - Twin Schools” al Departamentului de Tineret al Municipitalităţii Petach Tikva, ca urmare a succesului pe care acestal-a avut în anii trecuţi. Programul a facilitat crearea unor conexiuni între grupuri de elevi de liceu din clasele a X-aşi a XI-a din oraşul Petach Tikva cu liceeni băcăuani, limbile de comunicare fiind engleza, ebraica,şi, bineînţeles, limba română, la el participând 19 elevi şi patru profesori din Israel şi România. În cadrul proiectului au avut loc, până acum, mai multe schimburi de experienţă întreadolescenţii din cele două oraşe“, a precizat profesorul Stan.

Prin aceste programe s-a urmărit promovarea diversităţii, cooperării culturale şi întemeierea unor relaţii,care includ diferite activităţi în parteneriat, dialogul despre multiculturalitate, dar şi organizareaunor evenimente culturale încrucişate. Totodată, remarcăm faptul că, odată cu celebrarea a 59 de ani de cooperare şi dezvoltare internaţională a Israelului şi evidenţiind programele educaţionale referitoare la rasism, xenofobie, antisemitism, extrem naţionalism, intoleranţă religioasă, antiislamism şi antiamericanism, profesorul Gabriel Stan a fost felicitat de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului, prin AmbasadaStatului Israel la Bucureşti. „Permanent am militat pentru dezvoltarea unor proiecte menite să contribuie, într-o manieră plenară, la afirmarea internaţională a noului mediu civic şi democratic din România. Vizitele ambasadorilor israelieni la Bacău, prilejuite de lansarea proiectelor, aprecierile şi recomandările lor, au consacrat această situaţie. Aşadar, nu pot decât să-mi exprim satisfacţia că aceste iniţiative primesc confirmăriimportante, care consolidează colaborarea multivalentă dintre România şi Israel.”, a declarat profesorul Gabriel Stan.