Când va fi inaugurată Insula de Agrement din Bacău. Primarul Necula: „Un proiect făcut pe genunchi, de clienţi politici, poate periclita o investiţie importantă“

Unul dintre cele mai apreciate locuri de distracţie din Bacău şi din regiune, Insula de Agrement, stă în paragină, după ce lucrările de modernizare au eşuat în urmă cu mai bine de un an. Dacă altădată mii de băcăuani aveau posibilitatea să se relaxeze şi să se facă plajă aici, acum locul este un şantier aproape părăsit.

Primarul Cosmin Necula a încercat să ofere, punctual, explicaţii, faţă de motivele întârzierii investiţiilor. „Am preluat un proiect prost făcut de la fosta administraţie, prost conceput atât de către primul proiectant (Vila House SRL Bucureşti), cât şi de societatea contractată de fosta administraţie pentru refacerea proiectului iniţial (respectiv, Luca Way SRL).

Deficienţele proiectului tehnic, dar mai ales lipsa de implicare a reprezentanţilor Luca Way în asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru remedierea inadvertenţelor semnalate au condus la un ritm lent de execuţie, pe parcursul sezonului de vară 2016. Drept urmare, în septembrie 2016, Municipiul Bacău a decis rezilierea contractului cu Luca Way.

În contextul modificării soluţiei de amplasare a parcării supraetajate din faţa Insulei de Agrement, prin renunţarea la devierea de pe amplasament a colectorului de canalizare (foto 2) şi înglobarea acestuia în infrastructura parcării, s-a dispus efectuarea unei expertize care să indice soluţia tehnică în această privinţă. Expertiza va fi încheiată la 9 iulie 2017“, afirmă Cosmin Necula.



Concluziile expertizei tehnice vor fi baza temei de proiectare pentru restul lucrărilor de executat. Autorităţile locale estimează că procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare va fi lansată tot în luna iulie. Noul proiectant va elabora documentaţia tehnică ce va sta la baza contractării lucrărilor rămase de executat. „Stadiul fizic al proiectului este de 70 la sută. După finalizarea proiectării aferente restului rămas de executat, vom scoate la licitaţie lucrările, astfel încât să finalizăm reabilitatea şi modernizarea Insulei de Agrement în cursul anului viitor (nu mai târziu de 31 decembrie 2018, termenul de finalizare convenit în iunie 2016 cu Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional). În paralel, Agenţia Naţională „Apele Române”, prin intermediul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Siret, realizează decolmatarea lacului din jurul Insulei de Agrement, ABA dispunând de fondurile necesare finalizării acestei lucrări esenţiale (punerea în funcţiune şi exploatarea Insulei de Agrement depinde de finalizare în integralitate a lucrărilor de decolmatare desfăşurate de ABA Siret).



Şantierul de la Insulă ar trebui să fie o lecţie pentru noi toţi, o lecţie despre cum un proiect făcut pe genunchi, de diverşi clienţi politici (ai fostei administraţii), poate periclita un obiectiv generos aşa cum este modernizarea Insulei de Agrement. Dacă proiectanţii şi fosta conducere a Primăriei ar fi fost mai responsabili, reabilitarea Insulei s-ar fi desfăşurat fără sincope, iar proiectul ar fi fost terminat. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa, iar astăzi reparăm ceea ce au stricat alţii în trecut (sau, pur şi simplu, n-au făcut!).



Angajamentul meu este că vom termina lucrările de la Insula de Agrement şi vom reda băcăuanilor acest obiectiv mult aşteptat!“, a precizat primarul Bacăului, Cosmin Necula, într-o postare pe Facebook.