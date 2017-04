VIDEO „Bacău-Capitala Tineretului din România 2017“. Ce evenimente sunt programate în următorul an şi câte mii de tineri se vor implica în activităţi

Bacăul a semnat acordul prin care devine „Capitala Tineretului din România“ pentru următorul an FOTO Mircea Merticariu

Municipiul Bacău şi Federaţia Tinerilor din Bacău, împreună cu Guvernanţa pentru Capitala Tineretului din România, formată din Consiliul Tineretului din România (CTR), Federaţia Tinerilor din Cluj (FTR), Grupul PONT şi Banca Comercială Română (BCR), au semnat, marţi, 4 aprilie, acordul de purtare a titlului Capitala Tineretului din România de către municipiul Bacău, în cadrul unui eveniment special dedicat acestui moment. Au participat la eveniment primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, dar şi reprezentanţii partnerilor din proiect ( Andras Farkas, Mihai Dragos, Gabriel Postolache, ş.a)

Acordul semnat astăzi stabileşte cadrul instituţional general pentru implementarea programului Bacău – Capitala Tineretului din România în perioada 2 mai 2017-1 mai 2018, program care propune dezvoltarea oraşului prin implicarea tinerilor şi valorificarea potenţialului acestora. „Prin acest acord, Guvernanţa asigură oraşului Bacău premiul de 50.000 de euro, acordat de Banca Comercială Română, care devine astfel banca oficială a programului Bacău – Capitala Tineretului din România. Capitala Tineretului din România a primit, în anul 2017, Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Klaus Iohannis, recunoaştere care confirmă atât valoarea ideii care stă în spatele programului, cât şi succesul fazei pilot“, se arată în comunicatul Primăriei Bacău.

Bacău – Capitala Tineretului din România (2 mai 2017-1 mai 2018)



Municipiul Bacău, prin depunerea candidaturii pentru titlul Capitala Tineretului din România şi, ulterior, după câştigarea competiţiei, este obligat să susţină ideile tinerilor prin organizarea de evenimente locale şi naţionale de impact, cât şi prin asigurarea infrastructurii dedicate activităţilor de tineret în domenii precum educaţia, cultura, participarea publică, munca şi antreprenoriatul, respectiv sportul şi sănătatea.



„Atât municipalitatea, cât şi Federaţia Tinerilor din Bacău îşi propun să organizeze între 2 mai 2017 şi 1 mai 2018, perioadă în care Bacău poartă titlul Capitala Tineretului din România, peste 100 de evenimente şi peste 1.500 de activităţi, cu 344.000 de beneficiari (locali şi naţionali) şi peste 1.800 de voluntari“, se menţionează în comunicat.



Ce evenimente majore sunt programate în următorul an



Reprezentanţii Federaţiei Tinerilor din Bacău au prezentat şi structura proiectelor incluse în programul Bacău – Capitala Tineretului din România. Preluarea titlului va fi marcată prin Deschiderea Oficială a titlului „Bacău Capitala Tineretului din România”, urmată de: evenimentele partenere naţionale: Streetfood Festival, Street Delivery, HiMac in Park, Summitul Tinerilor, Conferinţa naţională de reprezentare a elevilor, BacăuMun, Colour Run; evenimentul propriu ZidArt; evenimentele strategice locale Com’On Bacău ’17, Film mai aproape, Bacău Streetball Challenge, ID Fest, Vernisaj, Caravana de teatru şi film, Plumbezie, 8 HOURS OVERTIME FOR A GOOD CAUSE, Conferinţa Naţională TinBlog, Concursul ExplorIT, Conferinţa ReTinA, Festivalul luminii, Semimarathonul Bacău, Festivalul Educaţional Zilele Parcului Gherăieşti, Gala voluntarului, Şcoli de vară în mediul rural, Fotbal De Caritate şi Conferinţa Stay Free.



„Municipiul Bacău se ţine de cuvânt şi, ca primar, vă asigur că aşteptăm cu un real interes derularea efectivă a proiectelor de tineret în Bacău, generos finanţate în acest an, în contextul câştigării titlului de Capitală a Tineretului din România. Pentru noi, este un punct de plecare foarte important, nu doar în ceea ce priveşte sprijinirea iniţiativelor tinerilor băcăuani, dar şi pentru implicarea acestora în procesele de decizie din oraşul nostru, pentru că tinerii sunt viitorul”, a declarat Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău.





„Toate activităţile pe care le organizăm în contextul programului Capitala Tineretului din România ne ajută să creăm o comunitate şi un context în cadrul cărora organizaţiile de tineret, instituţiile publice, media, comunitatea locală de tineret şi sectorul privat să lucreze împreună pentru un singur scop. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată de Federaţia Tinerilor din Bacău prin activitatea ce va fi desfăşurată în cadrul noului Centru de Tineret”, a afirmat şi Gabriel Postolache – preşedintele Federaţiei Tinerilor din Bacău.

„Tinerii sunt, în prezent, principala resursă de creativitate a României. Avem datoria s-o cultivăm şi s-o încurajăm, pentru a nu o mai pierde atât de uşor. Trebuie să-i determinăm pe tineri să aibă încredere că pot face ceva pentru comunităţile în care s-au născut şi trăiesc, că pot contribui activ la dezvoltarea României. Premisele de la Bacău sunt bune: tinerii de aici au dovedit deja că îşi doresc să se implice, prin îndârjirea cu care au luptat pentru a aduce, în primul rând, acest titlu. Suntem extrem de mândri că putem sprijini, pentru al treilea an la rând, Capitala Tineretului, ca parte a strategiei noastre de a investi în valori, în mobilizarea resurselor şi în prosperitate”, a subliniat Dana Demetrian – vicepreşedinte Executiv Retail şi Private Banking, Banca Comercială Română.

„Capitala Tineretului din România le dă organizaţiilor de tineret şi tinerilor curajul să îşi asume viitorul propriilor oraşe şi să demareze proiecte care le transformă în acord cu propriile aspiraţii. Energia şi entuziasmul celor implicaţi în programul Bacău – Capitala Tineretului din România se simte şi, alături de Primăria Municipiului Bacău, Banca Comercială Română şi mediul de afaceri local vor lansa o mulţime de iniţiative de care tinerii băcăuani au nevoie şi din care multe vor continua şi în anii următori”, a declarat Mihai Dragoş – preşedintele Consiliului Tineretului din România.

„În 2015, Municipiul Cluj-Napoca a purtat titlul de Capitală Europeană a Tineretului şi, în urma succesului proiectului, am hotărât, împreună cu partenerii din actuala Guvernanţă a programului Capitala Tineretului din România, să ne asumăm implementarea în România a acestui program pe modelul european existent, care îi pune pe tineri în centrul procesului decizional. Nu a mai rămas mult şi ne apropiem de momentul în care Timişoara va preda ştafeta Bacăului, şi sunt nerăbdător, pentru că echipa de tineri din Bacău, alături de reprezentanţii Primăriei Bacău, au pregătit o serie de activităţi inovative şi tratează cu responsabilitate acest titlu. Ne vedem pe 2 Mai, de Ziua Tineretului, în Bacău – Capitala Tineretului din România, pentru a ne sărbători pe noi, tinerii”, a precizat Tudor Ogner – preşedintele Federaţiei Tinerilor din Cluj.

„Astăzi este Bacău, dar sper ca, în următorii cinci ani, alte zeci de oraşe să-şi asume să investească masiv în tineri. Singura cale de a asigura progresul societăţii este să ne gândim pe termen lung şi, pentru a putea face asta, trebuie să lucrăm cu cei care vor fi nucleul acestui viitor, şi anume tocmai tinerii de astăzi. Bacăul este acum la un început de drum. Îşi asumă nu numai un succes temporar, ci, mai ales, o obligaţie. Noi vom fi alături de Bacău în parcurgerea acestui drum în urma căruia cred că multe aspecte se vor schimba permanent pentru oraş”, a declarat András Farkas – Grupul PONT, secretar general al Guvernanţei pentru Capitala Tineretului din România.

Ce este programul Capitala Tineretului din România



Capitala Tineretului din România este cel mai ambiţios program naţional destinat tinerilor şi a fost iniţiat de Consiliul Tineretului din România (CTR) – entitate reprezentativă a tineretului din România, Federaţia SHARE Cluj-Napoca – comanagerul programului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului, Grupul PONT – grup de experţi de tineret, iniţiatorul măsurilor de pregătire a Capitalei Tineretului din România pe baza experienţei candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015 şi Banca Comercială Română (BCR).

„Bacău este al doilea oraş din România care poartă titlul Capitala Tineretului din România, după Timişoara, Capitala Tineretului din România între 2 mai 2016 şi 1 mai 2017. Programul naţional funcţionează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, titlu purtat de Cluj-Napoca în anul 2015. Obiectivul programului este să elaboreze strategii de dezvoltare locale pentru tineri şi să-i implice activ în procesele decizionale din oraşele lor pe teme ce ţin de educaţie, cultură, politică demografică şi alte domenii de interes pentru ei. De asemenea, îşi propune să stimuleze autorităţile publice locale şi companiile private să susţină şi să se implice în implementarea proiectelor propuse în cadrul programului“, se mai arată în comunicatul Primăriei Bacău.