Românul care sculptează în fructe şi în săpun

Alin spune că totul a început de la un măr şi a continuat cu alte fructe. De atunci exerseză această îndeletnicire numită „Carving“, care a apărut în Thailanda, secolul 14. El mărturiseşte că lucreză între 2 şi 8 ore pe un singur pepene verde, în funcţie de complexitate.

Arădenul pregăteşte bufete cu fructe sculptate pentru evenimente atât în ţară, cât şi în străinătate. În anul 2013 a participat la un Concurs Internaţional unde a câştigat Medalia de aur la secţiunea "Carving".

Lucreză motive florale, pentru că le consideră cele mai spectaculoase. Are şi propriul motto: "Din floare apare fructul şi se transformă din nou în floare prin multă muncă şi pasiune ". De asemenea, mai sculptează şi în săpun pentru cadouri inedite, deosebite şi parfumate.

Alin Emanuel Urlea este absolvent al Liceului de Industrie alimentară şi al Facultăţii "Aurel Vlaicu", la Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor.

FOTO arhivă personală

„Doream să cunosc cât mai bine segmentul de servicii, comerţ, să abordez într-un mod profesionist acest segment al economiei. Iar de 8 ani am găsit o nişă neabordată, pe vremea aceea la noi în tară, şi anume: Servicii de sculptură în fructe, alegând în totalitate partea artistică a gastronomiei. Totul a început de la un măr, am exersat, l-am sculptat, a ieşit frumos, fapt care m-a ambiţionat să merg mai departe şi să exersez această îndeletnicire numită: "Carving". Am fost şi sunt auto-didact, muncesc foarte mult, e o muncă, care necesită enorm de multă răbdare. Pregătesc bufete cu fructe sculptate pentru evenimente, sunt un real succes, fapt pentru care sunt tot mai solicitat de la un an la altul în Arad, dar şi în alte oraşe ale ţării şi în străinătate. Mai nou sculptez şi în săpun pentru cadouri inedite, deosebite şi parfumate”, a declarat Alin Emanuel.

Printre evenimentele la care a sculptat fructe se numără nunta Danielei Dodean cu lusitanul Joao Monteiro, dar şi cea a fostului jucător al Mioveniului, Gabriel Enache, care s-a însurat cu Mădălina Iordate.

Vă mai recomandăm: FOTO Sculptorul în fructe: cum şi-a transformat un tânăr din Ploieşti pasiunea într-o afacere de succes

FOTO Sculptorul în pepeni. Bucătarul care face opere de artă din fructe