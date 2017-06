Final de sezon competiţional 2017. C.S.M. Arad a obţinut rezultate de excepţie la ultimele Campionate Naţionale de Judo

Ultima etapă finală a Campionatului Naţional la judo a avut loc în perioada 16-18 iunie 2017, la Baia Mare, care a fost destinată copiilor de la nivelele de vâstă sub 10 şi sub 11 ani, de unde judoka de la CSM Arad s-au întors acasă cu cinci medalii.

La U-10: Medalia de Aur: - Ariana Raicu, la-29Kg (antrenor Loghin Lazăr)

- Michael Cope-Morodan, la-42Kg (antrenor Gabriela Botaş),

Medalia de Argint: - David Mercea, la-30Kg (antrenor Dorin Drimbe),

La U-11:

Medalia de Argint: - Maria Bociort, la-26Kg (antrenor Dorin Drimbe),

Medalia de bronz: -David Leucuţa la-50Kg (antrenor Ionel Lazăr),

Au pierdut meciul pentru obţinerea medaliei de bronz: Diana Chira, David Maier, Tudor Barta, Luca Voica, Răzvan Crişan, Casian Uncruţ.





„Noi, antrenorii secţiei de judo suntem foarte multumiţi, de modul în care s-au prezentat sportivii noştri la toate Campionatele Naţionale şi nu numai, din acest an competiţional, la care am avut sportivi pe podiumul de premiere la toate nivele de vârstă. Am avut un an competiţional cu emotii, fericire, tristeţe … dar a fost un an extraordinar de bun. Le dorim o vacanţă minunată şi să revină cu putere de muncă în cea de-a doua parte a anului. Vrem să le mulţumim părinţilor care au crezut în noi, care ne-au susţinut, de asemenea le mulţumim pentru toată împlicarea de care au dat dovadă în acest an competiţional“, a declarat antrenor Dorin Drimbe.

