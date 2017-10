Femeia-sudor, apreciată pentru meseria pe care o practică de peste 30 de ani: Am muncit mereu cu drag şi de aceea totul a fost uşor

Maria lucrează la Astra Vagoane ca sudor, acolo unde este angajat şi soţul ei, însă lui nu îi place sudura, ci face cu totul altceva. „Ştiu că este o meserie de bărbat, dar eu sunt mai bărbătoasă, nu îmi este greu. Făcând acest lucru de atâţia ani chiar mi se pare mai uşor”, mărturiseşte Maria.

Familia Avrămuţ are trei copii, doi băieţi şi o fată, însă niciunul nu a urmat meseria mamei. Maria spune că nici măcar atunci când cei trei copii erau mici şi trebuia să se împartă între ei şi muncă nu i s-a părut greu. „Am muncit mereu cu drag şi de aceea totul a fost uşor”, adaugă sudoriţa.





Familia Avrămuţ FOTO Claudia Untaru

Soţul ei, Ilie Avrămuţ, spune că nu a ales să fie sudor, deoarece consideră că nu este o meserie pentru el. „Nu îmi place să sudez. Soţia mea are o mână mai uşoară. Suntem colegi, dar facem lucruri diferite”, spune Ilie.

Maria Avrămuţ a fost singura femeie printre bărbaţii sudori din Arad care la sfârşitul lunii septembrie, de Ziua

Sudorului a fost premiată pentru meritele sale. Diploma i-a fost înmânată de către Marin Crişan, directorul Şcolii de Sudură din Arad şi preşedintele Filialei Arad a Confederaţiei Patronatului Român.

Au fost premiaţi astfel cel mai tânăr sudor, cel mai bătrân sudor, diploma de onoare fiindu-i acordată Mariei Avrămuţ, una dintre cele două arădence care au mai rămas în branşă. „Până nu demult, dintre toţi muncitorii, numai sudorii nu au avut o zi a lor. Am decis, în urmă cu nouă ani, că trebuie să avem şi noi o sărbătoare, pentru că lumea trebuie să recunoască munca de sudor şi să o respecte. Sunt oameni care au muncit o viaţă întreagă ca sudori şi trebuie să arătăm respectul nostru pentru acest lucru. Este o muncă cinstită şi o meserie foarte căutată, cu toate că la noi în ţară a fost blamată, însă abia acum oamenii încep să realizeze că o meserie bună e mai bună decât să ai o diplomă universitară şi să lucrezi la supermarket. Un sudor bun poate câştiga acum un salariu începând de la 1.500 de euro. Am muncit mult pentru a duce Şcoala de Sudură arădeană la nivelul la care este acum, o şcoală recunoscută la nivel european, după ce anul trecut la Bratislava am câştigat locul al VI-lea din 29 de ţări participante la Premiile Pentru Promovarea Intreprinderilor Europene 2016. Şi anul acesta suntem nominalizaţi şi vom merge în Estonia, la Talin, de unde sperăm să venim cu locul I. Iubim meseria de sudor, o respectăm şi dorim să le transmitem generaţiilor viitoare secretele ei”, a declarat Marin Crişan, directorul Şcolii de Sudură din Arad.





La rândul său Francisc Tusz, preşedintele filialei arădene a Asociaţiei Sudorilor, susţine că arădenii sunt cei mai activi membri ai asociaţiei şi că doar aici se sărbătoreşte Ziua Sudorului.

Ambii au felicitat-o cum se cuvine pe Maria Avrămuţ.

