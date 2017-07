Absolventă cu zece la Bac: „Visul meu este să devin profesoară, să inspir şi să modelez viitoarele generaţii de elevi”

Karla Claudia Csuros are 19 ani şi a absolvit secţia Filologie de la Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova. Este o persoană deschisă, muncitoare, care nu se dă în lături de la nimic şi care vede în fiecare încercare o oportunitate de a-şi depăşi propriile limite.

„În aceşti 4 ani de liceu, am participat la mai multe olimpiade (română, istorie, engleză), în urma cărora m-am calificat la două faze naţionale: în 2016 la Olimpiada de Limba Engleză, iar anul acesta la Olimpiada de Istorie. Pentru acestea, cât şi pentru examenul de Bacalaureat, am muncit mult, deoarece am considerat că important e să mă dezvolt pe plan intelectual şi cultural, notele reprezentând doar o recunoaştere a eforturilor depuse”, spune Karla Claudia Csuros.

Probele de la examenul de Bacalaureat i s-au părut accesibile. Karla spune că nu a întâmpinat dificultăţi în rezolvarea acestora, fiind pregătită intens de către profesorii de la clasă.

„În continuare, îmi doresc să urmez Universitatea de Vest Timişoara, unde mă voi înscrie la Litere, la secţia engleză-română. Visul meu este să devin profesoară, să inspir şi să modelez viitoarele generaţii de elevi, precum au făcut-o şi profesorii mei, cărora le mulţumesc din tot sufletul pentru ajutorul acordat”, mai declară eleva de nota zece.

