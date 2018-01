Singura absolventă din Teleorman cu 10 la Bacalaureat merge la facultate în Anglia: „Numărul orelor de curs este exagerat de mare în România“

Emilia Emanuela Tănase, unul dintre copiii de excepţie ai României, care a avut 10 pe linie la bacalaureat a preferat să urmeze o facultate în străinătate pentru că oferta universităţilor din România nu includea domeniul ales: Marketing Digital.







„Am ales Universitatea din Coventry pentru simplul fapt că îmi oferea exact ceea ce căutam, un curs de marketing digital care să includă copywriting. În plus, universitatea avea un loc foarte bun în rank-ul făcut de publigaţia «The Guardian», ceea ce este destul de important, şi a fost clasată drept cea mai modernă universitate din UK trei ani la rând. Se află şi într-un oraş în care costurile de trai nu sunt atât de ridicate, în comparaţie cu oraşe mai mari, precum Londra, de exemplu“, explică Emilia.

Ajutată de cu consilier

Admiterea la universitatea din UK i-a fost facilitată de un consilier şi pe tot parcursul demersului început în clasa a XII-a, absolventa de nota 10 la bacalaureat, a primit ajutor şi sprijin. „Procedura a fost surprinzător de uşoară şi de rapidă. Eu am mers an la un târg de facultăţi, RIUF, de unde am tot aflat despre diferite cursuri şi univerităţi. Tot la RIUF, mi-am găsit şi un consilier EDMUNDO, care să mă ajute în tot procesul de aplicare. Nu a trebuit să plătesc nimic pentru asta, pur şi simplu am cerut ajutor şi imediat am fost adăugată pe listă. Am început totul în clasa a XII-a, deadline-ul pentru înscriere fiind undeva prin ianuarie“, povesteşte Emilia.

Consilierul a făcut ca întreg procesul de admitere să fie uşor, mai spune tânăra. Pentru a studia Digital Marketing la Universitatea Coventry, absolventei din Teleorman i s-a impus să obţină o medie la bacalaureat de peste 8 şi să ia o notă la examenul de engleză de peste 6.5. „Totodată, a trebuit să alcătuiesc un eseu motivaţional prin care să îmi justific alegerea pentru cursul ales şi de ce îmi doresc să studiez la universitatea respectivă. Am mai avut nevoie de o scrisoare de recomandare de la un profesor şi, bineînţeles, să completez contractul pentru împrumutul guvernamental care să îmi acopere costurile studiilor. Totul a decurs online, pe o platformă numită UCAS, cu ajutorul consilierului EDMUNDO. Nu a fost nevoie să merg în Anglia pentru asta, deşi alte Universităţi te pot chema la interviuri“, mai spune Emilia despre experienţa admiterii în străinătate.

Studii plătite prin împrumut guvernamental

Ca alte câteva mii de absolvenţi români care au ales să studieze în Anglia, Emilia a fost atrasă şi de oferta britanicilor care acordă un împrumut guvernamenal pentru studii: „Am aplicat pentru împrumut completând un contract, pe care mi-l trimisese consilierul EDMUNDO, alături de explicaţii şi exemple care să mă ajute să îl completez corect de prima dată. Am mai ataşat o copie după buletin şi le-am trimis prin poştă la adresa respectivă. Prin acesta, ceri statului englez să îţi acopere costul studiilor, urmând ca tu să rambursezi suma de îndată ce termini studiilie şi îţi găseşti un serviciu cu salariu de peste 21.000 de lire pe an. Astfel, în fiecare lună 9% din salariul tău va ajunge la statul englez“.

Cum sunt cursurile în Anglia

Primele luni de studiu în UK i-au confirmat Emiliei aşteptările. Spre deosebire de programa încărcată şi stufoasă a facultăţilor din ţară, universitatea din Anglia îi oferă un program lejer, posibilitatea de a înţelege prin practică noţiunile teoretice dobândire, cărţi gratuire şi acces la diverse modalităţi de cercetare. „Sunt 12 ore pe săptămână. Lucrurile sunt programate astfel pentru că sistemul se bazează pe studiu individual. Universitatea ne oferă cărţi gratuite şi acces la platforme pentru cercetare, alături de orele de curs, de seminare şi de laboratoare. Am avut o mulţime de proiecte individuale şi de grup care m-au forţat să îmi depăşesc anumite limite, în care s-au simulat experienţe pe care, cel mai probabil, le voi întâlni şi la viitorul serviciu“ , mai spune studenta.

Viaţa în campusul din Anglia îi oferă şi nenumărate posibilităţi de implicare în activităţi extraşcolare: „În campus sunt tot felul de evenimente precum conferinţe, petreceri, festivaluri, competiţii şi, cel mai interesant, societăţi. Societăţile sunt grupări de studenţi care au un interes comun. Indiferent de lucrul care te pasionează pe tine, fie că e vorba de fotografie, de teatru, spiritualitate, gaming sau orice altceva, există o societate în care poţi intra. E un mod uşor şi plăcut de a-ţi face prieteni noi şi de a-ţi practica hobby-urile.“











Cele câteva luni petrecute în mediul universitar din UK au fost suficiente pentru a percepe diferenţele mari dintre cele două sisteme de învăţământ, cel din România şi cel din Anglia.







„Una dintre ele constă în faptul că numărul orelor de curs este exagerat de mare la noi în ţară, pe când în UK programul este mult mai lejer. Din nefericire, acest lucru nu se întâmplă neapărat pentru că sunt multe materii importante şi nu se poate altfel, ci pentru că sunt şi materii nefolositoare printre cele care se leagă cu adevărat de cursul tău. Dacă ai putea măcar să alegi acele materii extra, ar fi mai productiv decât să fii obligat să înveţi lucruri de care nu ai nevoie neapărat. Îmi place faptul că, în Anglia, ţi se dă strict informaţia de care ai nevoie, iar dacă vrei mai mult de atât, ai toate resursele la dispoziţie. Mie, cel puţin, mi se potriveşte acest sistem. Nu îmi place să mi se dea totul de-a gata sau să mi se spună cum şi ce să învăţ“, spune Emilia.

Mai mult, spre deosebire de învăţământul românesc, cel din Anglia oferă studenţilor posibilitatea de a exersa prin practică ceea ce învaţă: „Imediat ce învăţăm ceva nou, punem acea informaţie în practică şi suntem notaţi în funcţie de cât de bine ne-am descurcat“.

Vrea să-şi deschidă o afacere

După finalizarea studiilor în Anglia, Emilia Emanuela Tănase visează să-şi deschidă o afacere. Nu se gândeşte, deocamdată, să revină în România. „Obiectivul meu numărul unu este să îmi deschid o afacere. După facultate, nu cred că mă voi întoarce în România. Nu cred nici că voi rămâne în UK. Vreau sa explorez lumea business-ului şi lumea, în general. Între timp, mă voi concentra pe prioritatea mea, chiar dacă acest lucru va însemna, poate, să lucrez în câteva companii ca să-mi dezvolt anumite abilităţi necesare pentru a conduce o afacere“, explică tânăra.



Emilia Emanuela Tănase, studentă la Universitatea Coventry din Marea Britanie.