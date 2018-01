Pamfletul unui teleormănean despre România viitorului este, de fapt, textul unui blogger de la Cronici pe bune

UPDATE 19.45 Scrisoarea unui teleormănean, postată pe un grup închis de Facebook din Zimnicea de Nelu Alex ca fiind a sa era, de fapt, un articol umoristic scris de bloggerul Silviu Iliuţă de la cronicipebune.ro din noiembrie 2017.

Ştirea iniţială

Un locuitor din judeţul Teleorman a scris, pe un grup închis de Facebook, un pamflet despre România anului 2036. Nelu Alex, pe numele de utilizator de Facebook, are 50 de ani şi repară calculatoare.

„Ca să vadă votanţii PSD-ului cam cum o să arate viitorul“, a motivat pamfletul autorul pentru "Adevărul". Bărbatul mărturiseşte că se gândeşte să plece din ţară din cauza condiţiilor socio-economice precare.

Scrisoarea integrală a bărbatului din Zimnicea:

„Dragi români, vă scriu din anul 2036…

Sunt Nelu Alex, am puţin peste 40 de ani, cu 22 peste 60, trăiesc tot în România şi o duc foarte bine. Eu şi cei 1,5 milioane de români care au mai rămas. Mai suntem noi, patrioţii, cei care n-au vrut să plecăm pentru că ne iubim ţara sau nu ne permite sănătatea să ieşim din ea.

Acum, în 2036, tratamentele medicale se fac după cele mai înalte standarde. Avem spitale bine utilate şi medici pregătiţi. Două. Două spitale mai avem şi vreo 30 de medici. Au vrut şi ei să plece din ţară prin 2026, după al patrulea mandat PSD, dar sunt bătrâni şi netransportabili.

Salariile sunt uriaşe în 2036, spre deosebire de ale voastre, din 2017. Un român ca mine, care munceşte la stat, a ajuns să câştige chiar şi 9000 de ron. Ştiu, ţi se pare uimitor, da! În sfârşit, promisiunile doamnei Olguţa au fost respectate! Mai ales că luna asta, cu 9000 de ron, am putut să cumpăr chiar şi 5 pâini. Am un serviciu bun, nu mă plâng. Înainte, când lucram la multinaţională, câştigam puţin mai bine. De vreo 1000 de ori mai bine, dar era stres mare. Uneori trebuia să şi muncesc.

După Marea Naţionalizare din 2026 toate multinaţionalele s-au desfiinţat, iar banii au intrat toţi la noi, la românii verzi. De ce să ne exploateze străinii, ha? Le-au confiscat tot: clădiri, conturi, birouri. Totul e acum al statului român. Se pot vizita fostele sedii, au fost transformate în muzee. E puţin riscant totuşi, că sunt şobolani şi păianjeni, dar copiii mai merg în vizită.

Despre copii: şcolile sunt acum la cele mai înalte standarde. Avem manuale pentru orice, nu ca voi, în 2017! Manual pentru cum duci copilul la şcoală, pentru cum îl laşi în clasă, pentru cum trebuie să mănânce corect felia de pâine în recreaţia mare. De când e domnul Pop ministru, nu mai facem nimic la întâmplare, ca pe vremuri, iar toţi copiii din România sunt fericiţi! Toţi trei, că atâţia mai sunt. Fraţi. Au chemare în Franţa şi pleacă săptămâna viitoare şi ei. Dar Guvernul ne-a asigurat că şcolile nu vor rămâne părăsite, ci vor fi şi ele transformate în muzee.

Partidele s-au desfiinţat, în sfârşit, în 2024. O adunătura de incapabili care nu făcea decât să pună beţe în roate PSD. În semn de solidaritate, pentru ca românii au cerut „desfiinţarea partidelor corupte”, s-a desfiinţat şi PSD. Apoi s-a reînfiinţat sub numele: „Partidul Iubit.” Cu aceiaşi oameni. Dar doar cu doi trandafiri în logo. Altceva!

Mîndruţă ar comenta cu noi pe Facebook, dar nu mai avem acces la net de prin 2028. Era plin de porcării şi de elemente duşmănoase, cum zice tovarăşul Nelu. Care e bine, sănătos.

Seara ne distrăm, uitându-ne la televizor. La noi în oraş, punem toţi bani şi plătim curentul pentru un televizor, amplasat acasă la nişte prieteni. Măcar nu trebuie să mai dăm banii pe baterii pentru telecomandă, având un singur canal. Domnul Gâdea apare şi înjura imperialiştii americani şi, din când în când, mai are câte un invitat din Coreea de Nord. Aproape că le-am învăţat limba.

Transportul s-a rezolvat, nu mai e aglomeraţia din 2017, haosul ăla cumplit. Tarom nu mai există, că oamenii fug din ţară pe jos, CFR e la fier vechi, că ne mânca zilele. Benzina nu mai au mulţi oameni, ci doar vreo 100.000. Deci e liber pe străzi. Îmi amintesc când eram mai tânăr, prin 2020. Atunci am mirosit ultima dată o picatură de benzină. Am băgat-o într-o clepsidră şi i-am pus un şnur. A fost cadoul de nuntă pentru soţia mea, în loc de verighetă. Am fi fost şi acum fericiţi, dacă ea nu ar fi fugit în Bulgaria, în 2030.

Industria merge şi ea bine în România, de când au plecat străinii de la multinaţionale, care ne sugeau sângele. Cele 4 fabrici de pâine au peste 100 de angajaţi, iar preşedintele Liviu ne-a promis că, dacă totul va merge bine, la anu’ vor mai angaja doi oameni. Dacă vor mai fi doi oameni care să poată munci, pentru că avem peste 1.400.000 de pensionari.

O să întrebaţi: totuşi, ce fac ceilalţi 100.000 de români în 2032? Că nu ne iese socoteala până la 1.500.000. Vă asigur că fac bine! O duc excepţional şi nu ar pleca din ţara lor pentru nimic în lume! Au maşini de lux, au case imense, mănâncă chiar şi 5 mese pe zi, iar mai mult de jumătate şi-au luat avioane personale. Sunt nişte români fericiţi! Toţi înscrişi în Partidul Iubit şi fac parte din Guvern şi Parlament. Sănătate“.

