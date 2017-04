FOTO Gospodinele din Alexandria, la concurs. Care este secretul celui mai bun cozonac de casă

Concursul s-a desfăşurat la Clubul Pensionarilor din incinta Casei de Cultură Alexandria. Produsele înscrise în competiţie au fost analizate de un juriu format din câştigătoarele locului I, atât la secţiunea cozonac, cât şi la secţiunea pască, la ediţia precedentă, dar şi din specialişti în industria alimentară. Sarcina juriului nu a fost deloc uşoară, toate produsele prezentate fiind de calitate. Criteriile după care a fost realizată jurizarea au fost: aspectul exterior al produselor (formă, volum, împletitură), aspectul cojii (culoare, luciu), aspect în secţiune (miez, umplutură), miros şi, nu în ultimul rând, gust.

După totalizarea punctelor acordate de juriu fiecărui produs după criteriile amintite, a fost stabilită ierarhia câştigătorilor.



Astfel la secţiunea “Cozonac”, pe locul I s-a clasat Radu Mariana, pe locul al doilea, Stan Ondina, iar pe locul al treilea, Cuşcă Viorica. La secţiunea “Pască” pe locul I s-a clasat Câmpeanu Cati, pe locul al doilea Păscuţ Mariana, iar pe locul al treilea Stochiceanu Patriţa.



”Secretul este la frământat şi făină”



După spusele participantelor, secretul unui cozonac perfect constă, în principal, în frământat. ”Secretul este la frământat şi făină . Dacă frămânţi cum trebuie şi pui grăsime cum trebuie. La doi cozonaci am pus un kilogram de făină, 500 de ml de lapte, 100 de grame de ulei şi 100 de unt, se amestecă. Crema se face cu albuşuri, 5 gălbenuşuri. Albuşurile se bat şi se amestecă cu nucă, cu tot ce punem în el. Tot procesul durează. Trei sferturi de oră să crească, o oră la frământat şi 45 de minute să se coacă. Este foarte importantă experienţa când te apuci să faci cozonaci. Am învăţat să fac cozonaci la 30 de ani, acum am 64 de ani. Este pentru prima dată când particip” spune câştigătoarea secţiunii ”Cel mai bun cozonac”.



Atât câştigătoarele, cât şi celelalte participante au primit diplome şi premii constând în produse alimentare (ulei, zahăr, făină etc.), acestea fiindu-le înmânate de viceprimarul municipiului Alexandria, Augustin Ioan.