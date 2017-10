Zugravul fără o mână din Aiud selectat să alerge la cel mai dur ultramaraton din lume. Ce sumă de bani îl desparte de cel mai mare vis al vieţii lui

Competiţia Arctic Ultra 6633 este considerată cea mai dură din lume, fiind câştigată de două ori de sportivul român Tibieriu Uşeriu. Dacă va ajunge la start, Levente Polgar va fi primul concurent din istoria competiţiei cu un handicap fizic. Acesta şi-a pierdut mâna dreaptă când era copil, dar asta nu-l împiedică să muncească în construcţii, pentru a-şi îndeplini visul.







Este zugrav şi ştie să facă cam orice ţine de amenajări interioare. Între antrenamentele susţinute şi munca grea, Levi, cum îi spun prietenii, visează să facă istorie, adică să fie primul sportiv cu handicap fizic, care participă la cea mai dură competiţie din lume. Pentru a putea concura acesta are nevoie de aproximativ 20.000 de euro, bani care ar acoperi taxa de participare, sania, echipamentele, biletele de avion şi cazarea.

”Te-aş purta în suflet, când aş alerga la temperaturi de -50˚C”, spune Levente Polgar din Aiud, pe care doar banii îl despart (deocamdată) de visul vieţii lui. „Am fost cinstit de organizatori Ultra Artic 6633, am trimis mail în care am detaliat situaţia mea, am detaliat competiţiile la care am participat, au analizat extrem de atent solicitarea venită din partea mea. Nu o să ţin discursuri lacrimogene! Mă focusez să găsesc sponsor pentru această cursă: taxa, echipament, avion, telefon prin satelit, alimente (specifice), cazare”, a scris Polgar Levente, pe pagina sa de Facebook.

Cursa Arctic Ultra 6633 este considerată de mulţi ca fiind cea mai dificilă, cea mai rece şi cea mai crâncenă ultra-distracţie de pe planetă. Evenimentul din 2018 va fi cea de-a X-a ediţie, iar startul cursei se va da pe data de 9 martie. Taxa de înscriere este de 3.100 de lire, iar pe lângă aceasta ar mai avea nevoie de o sanie specială, de echipamente, bilete de avion şi cazare.