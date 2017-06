Profesorul portughez António Câmara despre Alba Iulia: „Este locul perfect pentru realitatea virtuală. Aici există ficţiunea pentru viitor şi istoria pentru trecut“

Profesorul António Câmara din Portugalia a vizitat recent Alba Iulia. Acesta a fost la Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii şi Muzeul Principia, Palatul Episcopal Romano-Catolic, fiind ghidat de oameni de cultură din Alba Iulia. Profesorul s-a întâlnit şi cu elevi ai Colegiului „Horea, Cloşca şi Crişan“. Universitarul a susţinut şi o Conferinţă cu tema „Augmenting Cities: State of the Art and Unconventional Ideas“ (Realitate Urbană Augumentată: Stadiul actual al tehnologiei şi idei neconvenţionale), la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia. Vizita a avut ca scop documentarea la faţa locului pentru identificarea celor mai bune soluţii de promovare turistică a municipiului la nivel internaţional prin marketing digital.

Reporter: La ce v-aţi aşteptat înainte să ajungeţi în Alba Iulia?

António Câmara: Am citit despre Alba Iulia şi întotdeauna avem tendinţa să facem o paralelă cu propria noastră experienţă. Aşadar, am privit Alba Iulia întru-un fel în care reprezintă şi naşterea naţiunii române (n.a. La Alba Iulia s-a hotărât Unirea Transilvaniei cu România, în 1918). Este locul în care a început România Mare. Aşa că, aşteptările mele privind Alba Iulia se legau de locul în care s-a născut Romania (n.a. România Mare), de „ Cealată Capitală“ a României. Am citit, de asemenea, că este un oraş istoric, a cărui inimă este Cetatea. Oraşul te duce înapoi, în timp. În baza celor citite, se contura un oraş de la care aveam aşteptări.

Ce potenţial turistic aţi descoperit aici?

Când am ajuns aici, am fost surprins, este mult mai bine decât mă aşteptam. Sunt de părere că toate colecţiile pe care le aveţi în Muzeu (n.a. a vizitat Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii, Muzeu Principia) sunt incredibile. Am vizitat Catedralele (n.a. Catedrala Romano-Catolică şi Catedrala Încoronării) şi Palatul Principilor. M-am întâlnit, de asemenea, cu studenţi foarte tineri de la Colegiu (n.a. Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan“) şi cu un grup de artişti (n.a. Cartierul Creativ Carolina). Cred că această combinaţie de istorie, Cetatea şi oamenii reprezintă un potenţial uriaş pentru a inova şi a face din Alba Iulia o destinaţie turistică foarte importantă. În Portugalia s-au schimbat multe în ceea ce priveşte turismul în ultimii 5 ani. Dar totul a început acum aproximativ 20 de ani. Există mai mulţi factori. În primul rând, transportul. Astfel, unul din lucrurile care s-a schimbat în Portugalia au fost zborurile low cost. Destul de repede, au început să ne viziteze oameni din toată lumea. În al doilea rând, am schimbat oraşele şi le-am modernizat în ceea ce priveşte facilităţile şi infrastructura.

Dar cel de-al treilea factor şi cel mai important este că am adoptat creativitatea. Lisabona este un oraş creativ, Porto la fel. Creativitatea este umbrela. Este necesar să existe infrastructura. Iar apoi trebuie să existe această umbrela de creativitate, ceva nou. Toată lumea doreşte să meargă într-un loc de unde să aibă despre ce să scrie acasă, un loc care este ieşit din comun. Alba Iulia trebuie să lucreze la transport, sunt de părere că acest aspect trebuie rezolvat, are infrastructura şi este dispuă să adopte partea creativă. Există multe iniţiative care au loc, aşa că chiar sunt de părere că dispuneţi de toate elementele pentru a reuşi. Şi ceea ce s-a întâmplat în Portugalia este nu numai că savurăm rezultatele unei munci îndelungate, dar şi batem toate recordurile în ceea ce priveşte turismul. Rezultatele sunt foarte bune, iar turismul ne-a salvat. Economia îşi revine într-o mare măsura datorită dezvoltării turismului.





Foto: Florin Duţulescu

Sunteţi un specialist în marketing digital. Ce avantaje ar avea Municipiul Alba Iulia la capitolul promovare turistică internaţională, dacă ar apela la soluţii din sfera realităţii virtuale?

Cred că cei care conduc companii importante, ca Apple, Facebook, Microsoft, Google, creează o lume în care interfaţa va fi una de realitate virtuală. Realitatea virtuala este utilă pentru teleportare, ne poate purta înapoi în timp sau în viitor. Dar, în zilele noastre, cheia în ochii lumii va fi realitatea virtuală. Ce este de fapt realitatea virtuală? Înseamnă, pe scurt, că putem ajunge într-un loc, ca Cetatea din Alba Iulia, şi impune informaţii. Acestea pot fi povesti, videoclipuri sau animaţii 3D. Ceea ce e interesant despre Alba Iulia este că aveţi instrumentele şi le puteţi utiliza pentru a ajunge la bătăliile, evenimentele, discuţiile din trecut. Avantajul unui loc istoric este că poate exista realitate virtuala privind trecutul şi, de asemenea, cu viziuni despre viitor. În unele locuri nu exista niciun trecut. Aici aveţi peste 1000, 2000 de ani de istorie. Acesta este locul perfect pentru realitatea virtuală. Este vorba despre imaginaţie, ficţiune. În Alba Iulia există ficţiunea pentru viitor şi istoria pentru trecut. Astfel, este un loc perfect pentru realitate virtuală.

Ce soluţie consideraţi că ar fi funcţională?

Ceea ce a făcut Portugalia a fost să utilizeze instrumente de digital marketing: a folosit Twitter, Facebook, Instagram, YouTube pentru a promova ţara. În trecut, aveam anunţuri şi ziare, dar strategia cu cel mai mare succes a fost cea bazată pe social media. Aşadar, să combini social media cu realitatea virtuală este soluţia care trebuie adoptată pentru Alba Iulia, pentru că vor veni turişti aici care vor posta. Nu doar realitatea virtuală care le-a fost oferită, ci de asemenea şi realitatea virtuală pe care o vor crea la rândul lor.

Cum ar putea deveni virală?

Eu am fost aici, ei vor comenta si vor disemina informaţia pe social media. Este ca o „multiplicare virală“. Chiar sunt de părere că este o strategie pentru acest loc, nu doar pentru că toate companiile importante din lume o fac, ci pentru că Alba Iulia este un loc perfect pentru realitate virtuală.

A propos de strategii, daca aţi fi pus în situaţia de a manageria Alba Iulia ca destinaţie turistică, cu ce concept aţi jongla mai mult?

Avem o experienţa de 1000 de proiecte în 30 de tari (n.a. compania YDREAMS, înfiinţată de António Câmara este este lider mondial în realitate augmentată). Aşadar, avem o experienţă semnificativă privind ceea ce merge bine şi ceea ce merge rău. Este important să greşeşti pentru că din greşeli înveţi. Chiar cred că putem fi de ajutor pentru că noi am trecut prin toţi paşii, nu doar în tara mea, ci şi în alte 30 de tari. Am avut multe proiecte în Brazilia, pentru Jocurile Olimpice, multe proiecte în Spania şi multe, multe alte proiecte peste tot în lume. Dar ceea ce cred că este cel mai important este că, pentru ca un loc să se dezvolte, este nevoie de oameni în locul respectiv. În trecut, angajai o companie, iar compania aceasta făcea totul. Apoi compania nu mai era prezentă. Cel mai important aspect este acela de a veni aici şi de a lucra cu talentele locale, iar ei vor face treaba. O vor face atât de bine, încât ar putea să o exporte şi să creeze produse pentru întreaga lume. Acesta a fost un lucru care nu a fost făcut perfect în Portugalia. L-am făcut în schimb în Brazilia, iar acum putem să exportam. Aş fi mai mult decât binevoitor să ajut cu experienţa mea.

Foto: Florin Duţulescu

Cu ce poveste interesantă veţi pleca din Alba Iulia?

Ceea ce voi face va fi să scriu un memo despre vizitele mele. Povestea are două părţi. Interfaţa şi partea finala. Partea finala este despre cum se poate vedea din punct de vedere grafic. Ce poate fi diferit care ar putea dezvolta Alba Iulia? Este ca o poveste pentru o realitate virtuală. Eu privesc, de asemenea, şi din perspectiva creării unui produs fizic care poate fi încercat aici şi apoi exportat în întreaga lume. Aceasta este parte iniţială. Apoi, cât priveşte partea finală, aceasta trebuie să fie făcută cu oameni. Referitor la oameni, exista mai multe elemente. În primul rând, cine sunt cei care vor face parte din proiect? În al doilea rând, cum va fi manageriat acest grup? Cel de-al treilea aspect este cum va fi finanţat în diferite etape, care este cel mai bun aranjament instituţional? De asemenea, cum vor fi prezentate toate acestea?

Comunicarea este cheia. Pentru că oamenii trebuie să fie informaţi. Aici pot face o paralelă cu oameni cu care Portugalia are foarte mare succes, pentru că am învăţat fotbal şi tenis timp de 60 de ani. Avem oameni foarte competenţi, am creat şcoli, am creat un sistem pentru a îi exporta. Iar apoi i-am inclus în echipa naţională şi toţi se antrenează la cel mai înalt nivel din lume. Am comunicat foarte bine. Voi scrie despre cum să creezi toate aceste cicluri pozitive cu privire la utilizarea tehnologiei, crearea de produse, dezvoltarea resurselor umane şi voi încerca sa creez un fel de ecosistem care generează mai multe resurse pentru Alba Iulia şi pentru societate. De asemenea, ceea ce cred că reprezintă cheia este ca oamenii să aibă o viaţă pasionată. Am avut un bun profesor care a fost asistentul lui Allan Turing în cadrul proiectului „Enigma“, în cel de-al doilea război mondial pentru a decoda mesajele germane. La seminarul la care preda principiul a fost: e mai bine să greşeşti şi să fii pasionat, decât să ai dreptate şi să fii plictisitor.

Cred cu tărie că cel mai bun lucru pentru toată lumea este sa aibă o viată pasionată. Bineînţeles că trebuie să existe o siguranţă, dar poţi avea o viaţă în siguranţă, dar plictisitoare. Ceea ce îmi inspiră acest loc şi am văzut că inspiră şi celor tineri este să facă ceva captivant. Haideţi sa transformam acest oraş într-un loc plin de viaţă în care toată lumea să vrea să ajungă. Şi Lisabona a fost un oraş plictisitor, frumos dar plictisitor. Iar acum când ajung în weekend observ cu plăcere că au loc multe activităţi, că a devenit un loc plin de viaţă. Chiar cred că acesta este scopul şi pentru Alba Iulia: trebuie să devină un loc foarte plin de viaţă.“

António Câmara este pionier în procesul de cercetare a realităţii virtuale şi este autorul a 4 cărţi, între care „Environmental Systems” (Sisteme de mediu), publicate de editura Oxford University Press. În anul 2000 a înfiinţat alături de alte persoane compania YDreams, aflată în prezent sub egida YGroup. Compania este lider mondial în realitatea augmentată, creând atât pentru instituţii guvernamentale naţionale, regionale şi locale, cât şi pentru unele dintre cele mai mari corporaţii din lume, având un portofoliu peste 1.000 de proiecte în 25 de ţări. Compania portugheză YDreams dezvoltă spaţii şi experienţe interactive prin combinarea tehnologiei, a artei şi a designului, în scopul de a redefini modul în care oamenii interacţionează cu informaţii şi conţinut.





Compania a dezvoltat spaţii şi experienţe interactive, cu accent pe tehnologia realităţii augmentate şi interfeţe naturale, software în domeniile realitate augmentată, medii interactive şi grafică pe calculator. Printre clienţi se numără companii cunoscute pe plan mondial, precum Audi, Cisco, Coca-Cola, Nike, Adidas, Fiat, C&A sau Qualcomm.Prezenţa lui António Câmara la Alba Iulia a fost organizată în cadrul proiectului internaţional „Conţinut digital generat de utilizatori, Social-Media şi instrumente digitale pentru creşterea capacităţii managementului urban – Oraşe interactive (Digital, Social Media and user generated - Content boosting Urban Management – INTERACTIVE CITIES)“, în care Municipiul Alba Iulia are calitatea de partener. (Interviu realizat de Nicu Neag)