FOTO VIDEO Doi tineri olandezi s-au mutat într-un sat mirific din Apuseni, au amenajat un hostel şi le arată străinilor frumuseţile României

Jordi Kromwijk şi Bente Haller au ajuns, pentru prima dată în

România, în anul 2010 şi au fost fascinaţi de ceea ce au văzut aici.

”Amândoi am calatorit mult spre multe colţuri impresionante ale lumii. România în schimb ne-a impresionat cel mai mult. În opinia noastra, România are câte un pic din fiecare ţara. Primul lucru care ne-a sarit în ochi a fost ospitalitatea şi ajutorul oferit de oameni. Am fost de-a dreptul impresionaţi de natura neatinsa şi maniera tradiţionala de trai din satele mici.

Aceste cunoştinţe pozitive despre România şi visul amândurora de a trai autonom în munţi au ajuns sa se contopeasca. Aşa am hotarât ca în anul 2015 sa ne împlinim visul în frumosul sat Runc, Ocoliş”, spun cei doi soţi, care în urmă cu trei ani s-au mutat în satul din Apuseni, de pe Valea Ariueşului, împreună cu fiica lor care are acum are trei ani. Din octombrie 2017, aceasta are un frăţior, care s-a născut în România. Cei doi tineri din Olanda au cumpărat o casă veche de un secol şi un grajd pe care, cu ajutorul prietenilor şi al familiei, le-au transformat în camping şi hostel pentru turişti. Acum oferă servicii turistice pentru străinii, înm special olandezi, care vin să vadă frumuseţile sălbatice ale Apusenilor. Turiştii sunt şi din Canada, SUA şi alte ţări din Europa.

”Terenul înconjurator a fost plin de urzici foarte înalte, iar facilitaţile au fost minime. Pe scurt a fost foarte mult de lucru. Datorita ajutorului primit de la familie, prieteni şi vecini, deschiderea oficiala a avut loc în iunie 2017. Cu campingul şi hostelul nostru vrem în primul rând sa împartaşim acest ţinut minunat cu toata lumea. Speram ca tot mai mulţi oameni sa viziteze România, sa faca cunoştinţa cu ospitalitatea, diversitatea şi natura încântatoare”, mai spun cei doi olandezi. Jordi Kromwijk s-a înscris şi va participa la Maratonul Apusenilor din 26 mai 2018, despre care spune că ”trece” prin spatele curţii lor de la Runc.