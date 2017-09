FOTO VIDEO Cum arată cel mai mare centru de gestionare a deşeurilor din Transilvania, care a costat 24 de milioane de euro

Sistemul judeţean de mangement al deşeurilor va intra în funcţiune, cel mai probabil, în prima parte a anului 2018, după finalizarea licitaţiilor de concesiune care se derulează în prezent. În 15 septembrie 2017, Consiliul Judeţean şi antreprenorul care a realizat lucrarea (Asocierea Porr Construct SRL - Porr Bau GmbH - Entsorga Italia) au încheiat documentul care atestă remedierea tuturor neconformităţilor constatate în procesul verbal de recepţie din octombrie 2016. Cea mai importantă dintre acestea a fost reprezentată de stabilizarea unui taluz de pământ care a început să alunece la vale în urmă cu 1 an.



„Este o realizare extraordinară pentru judeţul Alba. Au fost 24 de neconformităţi, toate au fost soluţionate, inclusiv alunecarea de teren. Eu sunt de 8 luni în această funcţie şi am fost desemnat preşedinte al comisiei de recepţie. Când am venit prima dată aici, am fost impresionat de tot ce am văzut”, a declarat, vineri, Dumitru Fulea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba.

Prima celulă a depozitului de deşeuri

Reprezentantul constructorului, Cristian Nicolai, a explicat cum s-a realizat stabilizarea taluzului de păîmânt din punct de vedere tehnic: ”Au fost ridicate 46 de ziduri, fundate pe micro-piloţi foraţi la partea de jos, cu ancore forate în partea de sus, pentru a stabiliza tot taluzul şi tot amplasamentul şi a ţine, prin două puncte fixe, totul în spate. Pe lângă aceste sisteme structurale de stabilizare a fost făcut şi un sistem de drenaj, fiecare capăt de dren având trei drenuri forate care se duc în interiorul masei de pământ pentru a prelua toată apa. În spatele zidurilor se găseşte şi un dren de adâncime şi un dren de suprafaţă”. Lucrările au fost realizate pe cheltuiala antreprenorului, Nicolai susţinând că alunecarea de teren a fost un eveniment ”imprevizibil”. Rămâne de văzut dacă reprezentanţii Porr Construct vor decide sau nu să acţioneze Consiliul Judeţean în judecată în scopul recuperării sumei cheltuite pentru stoparea alunecării de teren. De altfel, antreprenorul a solicitat plata lucrărilor de consolidare a taluzului din cheltuieli diverse şi neprevăzute, dar CJ Alba nu a acceptat cheltuieli suplimentare “încadrate de către antreprenor în condiţii fizice imprevizibile”.