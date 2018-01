FOTO Turme de căprioare fotografiate în peisaj hibernal lângă Alba Iulia

Imaginile au fost realizate de Felix Bogdan Dragomir, unul dintre cei mai cunoscuţi vânători profesionişti din judeţul Alba. Dragostea sa pentru natură şi pasiunea pentru fotografie s-au îmbinat perfect în ultimii ani, acesta reuşind să surprinda in imagini unele dintre cele mai frumoase specii de animale sălbatice care trăiesc în zona judeţului Alba şi nu numai.

Angajat la Asociaţia Judeţeană Vânătorul şi Pescarul Sportiv (AJVPS) Alba, Felix a reuşit să colinde toată suprafaţa sălbatică a judeţului Alba, asigurând mâncarea necesară animalelor sălbatice pe timp de iarnă sau luptând împotriva braconajului.

Este autorul mai multor articole de specialitate foarte bine documentate în revista “Vanătorul şi Pescarul Sportiv”, iar fotografiile sale surprind animalele în sălbăticie, în mediul lor natural, ceea ce oferă o valoare informaţională şi artistică ce potenţeaza frumuseţea imaginilor.

“Despre poze e mult de povestit! Nu sunt un fotograf profesionist, o fac doar din placere. Cu toate astea am poze publicate in mai multe tari din Europa in diverse reviste si calendare. Majoritatea imaginilor sunt surprinse la noi in judet şi cel mai important, animalele pozate sunt in libertate. Nu am facut ceea ce fac diverşi fotografi de dincolo, pozând animale in parcuri, cum am vazut in Austria sau Germania”, a precizat Felix-Bogdan Dragomir.

Căprioarele din imaginile realizate recent de către acesta au fost fotografiate pe un fond de vânătoare de lângă Alba Iulia, în zona comunelor Ciugud, Berghin şi Oarda. În această perioadă, în care există puţină zăpadă pe tarlalele agricole din jurul oraşului, animalele sunt mai vizibile.