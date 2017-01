Avocatul liderului MISA, Gregorian Bivolaru: „Viaţa şi integritatea îi sunt permanent puse în primejdie“

Curtea de Apel Alba Iulia a amânat luarea unei decizii în cauză pentru 22 februarie pe motiv că nu au fost citate toate părţile care ar avea inters în proces. Bivolaru solicită rejudecarea procesului în care a fost condamnat la 6 ani de închisoare, în 2013, pentru trafic de persoane şi acte sexuale cu minori. Liderul MISA a fost extrădat din Franţa în iulie 2016.

Avocatul Tiberius Bărbăcioru a declarat la finalul precesului că Bivolaru încă se mai simte ameninţat în penitenciar. ”Viaţa şi integritatea corporală a domnului Gregorian Bivolaru, din păcate, nu este un atu al nostru, este o situaţie nefericită, este tot timpul pusă în primejdie. Faţă de aceste aspecte evident că trebuie să aibă şansa de a-şi susţine nevinovăţia în mod direct în faţa instanţei. În prezent dânsul are un regim special, în sensul că este nevoit să petreacă majoritatea timpului în camera sa. Evident, singur, nu are colegi, este normal să fie aşa, este considerată o persoană vulnerabilă, există atitudini, remarci, din partea să spunem colegilor, care evident nu poate decât să-i creeze o stare de pericol permanentă. De aceea e necesar, nu e decizia dumnealui, e o decizie pe care a luat-o penitenciarul, e considerat persoană vulnerabilă şi de aceea are o pază permanentă”, a spus avocatul Tiberius Bărbăcioru. Apărătorul lui Bivolaru a mai spus că este posibil transferul acestuia într-un alt penitenciar din România.

Avocatul a mai spus că Gregorian Bivolaru doreşte redeschiderea dosarului pentru a-şi putea expune punctul de vedere în faţa instanţei "direct şi nemijlocit", deoarece a fost în imposibilitatea juridică de a fi prezent la propriul său proces, a precizat Tiberius Bărbăcioru. "Statutul său de refugiat îi interzicea pe de o parte să intre chiar în România întrucât i-a fost emis un paşaport, un act prin care putea circula în toată Europa cu excepţia României. Categoric, nu se putea întoarce în România", a precizat Tiberius Bărbăcioru. La Alba Iulia se judecă apelul procesului după ce Tribunalul Sibiu a respins, pe fond, cererea inculpatului.

Istoria condamnării liderului MISA

Gregoria Bivolaru a fost achitat în 2010 de Tribunalul Sibiu, instanţă unde fusese mutat, în 2005, dosarul de la Tribunalul Bucureşti, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de act sexual cu un minor, perversiune sexuală în formă continuată şi trafic de minori, iar un an mai târziu, CA Alba Iulia a respins apelul procurorilor în acest caz. Bivolaru a fost însă condamnat în 2013 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în rejudecare, la şase ani de închisoare cu executare.

Procurorii au susţinut la procesul de la ICCJ că, în perioada 2002 — martie 2004, Gregorian Bivolaru, folosindu-se de calitatea declarată de "profesor yoga" şi "mentor spiritual", prin abuz de autoritate şi ţinere în stare de aservire, a recrutat, în scopul exploatării sexuale, o minoră, cursantă yoga, cu care a întreţinut, în mod repetat, acte sexuale şi de perversiune sexuală, oferindu-i diverse sume de bani şi alte foloase. De asemenea, potrivit procurorilor, Bivolaru a atras, prin asigurarea mijloacelor financiare de subzistenţă şi remiterea altor foloase materiale, pe Maria Mirona Farcaşi, cursantă yoga, în practicarea unor acte sexuale cu minora M.D. Gregorian Bivolaru a mai fost acuzat că, în perioada ianuarie-noiembrie 2000, precum şi în aprilie 2003, a întreţinut acte sexuale cu alte două minore, folosindu-se de calitatea sa mentor spiritual.

Bivolaru a reuşit să părăsească ilegal teritoriul României, fiind reţinut, pe 4 aprilie 2005, de poliţia suedeză în oraşul Malmo. Ulterior, autorităţile suedeze i-au acordat azil politic. Liderul spiritual al MISA a fost prins pe 26 februarie în Franţa. După condamnare, mandatul european de arestare pe numele lui Bivolaru a fost implementat în Sistemul Informatic Schengen, ca urmare a emiterii acestuia de către Tribunalul Bucureşti în urma sentinţei definitive date de ÎCCJ. Pe numele lui a fost emis şi un mandat de urmărire internaţională, specific ţărilor care nu sunt conectate la SIS.