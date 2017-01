Motivele pentru care Grecia va fi şi în 2017 una dintre destinaţiile preferate de români. Răzvan Pascu: „Printre altele, oferă mâncare ieftină şi bună“

Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, a dezvăluit într-o emisiune Adevărul Live că se anunţă o creştere semnificativă a turismului bazat pe experienţe, inclusiv în România. Expertul a subliniat că ţara noastră ar avea numai de câştigat dacă agenţiile turistice ar exploata acest aspect şi ar oferi pachete care să asigure străinilor şi nu numai amintiri plăcute care să-i facă să revină. Totodată, Pascu a dezvăluit care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să ţină cont un turist atunci când îşi alege pachetul de vacanţă, ce capcane poate întâlni, dar şi cât de avantajoase sunt ofertele last minute.

„Adevărul“: Cum vedeţi turismul în 2017?

Răzvan Pascu: Există un trend foarte clar la nivel mondial, inclusiv în România, şi anume turismul bazat pe experienţe, se vorbeşte din ce în ce mai mult despre asta. Turiştii în general şi românii în particular nu-şi mai doresc neapărat să meargă într-o ţară şi să viziteze obiectivele turistice, să vadă clădirile şi să se bucure de oraş în sine cât vor experienţe inedite.

Cum ar fi?

De exemplu, tururile gratuite prin capitalele europene. De asemenea, începe să fie din ce în ce mai la modă, inclusiv în oraşe din România, dorinţa de a te caza la localnici, acest turism a crescut extrem de mult şi muşcă o bună felie din porţia agenţiilor de turism şi a site-urilor care închiriau doar hoteluri. Oamenii îşi doresc experienţe, orice s-ar putea întâmpla, fie că mergi la un curs de gătit, că ai de-a face cu localnici sau că te întâlneşti cu meşteşugari. Creşte acest trend şi în România şi dacă noi, ca naţie, vom înţelege acest lucru şi nu ne vom mai concetra toată atenţia pe destinaţiile de masă, vom avea numai de câştigat. Nu zice nimeni că nu trebuie promovate destinaţii precum litoralul românesc sau Valea Prahovei, dar noi, din păcate, nu vom putea concura niciodată cu litoralul din Grecia sau din Turcia, nici măcar cu cel din Bulgaria, şi atunci cred că ar trebui să ne concentrăm pe zonele care aduc plus valoare turiştilor, să le oferim pachete din care efectiv să se întoarcă cu amintiri foarte plăcute.

Care sunt locurile pe care orice român ar trebui să le viziteze măcar o dată în viaţă?

Argentina mi se pare o ţară foarte interesantă atât datorită varietăţii de locuri pe care le oferă, cât şi datorită oamenilor, au o umanitate poate mai mare decât în alte locuri. Din Asia îmi place foarte mult Cambodgia, în mai voi ajunge în Iran, o destinaţie despre care am auzit numai lucruri bune şi despre care se spune că au cei mai ospitalieri oameni. Mi-a plăcut foarte mult Japonia, pentru că este o combinaţie foarte interesantă, mi se pare fascinant ce reuşesc să facă acolo, cum îmbină modernul cu vechiul, am văzut roboţi la unele intrări în magazine, dar am dormit într-o pensiune tradiţională fără pat. Londra este oraşul meu preferat, mi-a intrat la suflet. Lumea e atât de frumoasă tocmai pentru că oamenii sunt foarte diferiţi.

Care sunt cele mai importante lucruri de care trebuie să ţină cont un turist atunci când îşi alege pachetul de vacanţă? Ce capcane pot întâlni clienţii?

Aş recomanda oamenilor să caute cu atenţie o agenţie de turism sau un consultant de turism care să fie transparenţi şi de încredere. Dacă găsiţi o agenţie care vi se pare că oferă preţuri foarte, foarte mici, este bine să vă puneţi totuşi un semn de întrebare, pentru că marjele de profit în turism sunt foarte mici şi dacă o agenţie îşi permite să ofere un discount de 50%, clientul ar trebui să fie puţin sceptic, ceva nu e în regulă. Din păcate, există încă agenţii care afişează oferte care par foarte atrăgătoare la prima vedere, dar apoi vezi că au o steluţă şi scrie că se mai adaugă taxe de aeroport, bacşişuri pentru ghizi, taxe de intrare la muzee, ceea ce mi se pare o prostie. Încă există agenţii de turism care fac lucrul ăsta doar pentru a lua faţa oamenilor şi pentru a le spune că sunt ieftine. Calculaţi-vă întotdeauna preţul final, cereţi-le oamenilor de la agenţie să fie sinceri cu voi, întrebaţi ce trebuie să plătiţi – mesele, intrările la obiectivele turistice, care sunt bacşişurile, cât costă taxele de aeroport, mă costă suplimentar să am un bagaj mai mare? Din păcate există, agenţii de turism în România care oferă excursii în destinaţii îndepărtate, de două săptămâni, în care nu-ţi includ bagajul de cală, dar cum să nu incluzi un bagaj de cală unui om care călătoreşte atât de mult? Mi se pare aproape o bătaie de joc. Există şi agenţii care fac lucrurile astea într-un mod foarte transparent. Eu vreau doar să le spun oamenilor că trebuie să caute, să compare preţul final. Dintre doi oameni, unul care spune adevărul chiar dacă este dureros şi unul care încearcă să te mintă, eu parcă aş înclina să-l aleg pe cel care îmi spune adevărul.

Sunt ofertele last-minute cea mai bună variantă pentru o vacanţă cu buget redus? Când pot fi achiziţionate cele mai ieftine pachete turistice?

Oamenii nu prea ştiu ce să facă, să rezerve cu o jumătate de an înainte în ideea că e mai ieftin sau să aştepte până în ultima clipă pentru că atunci va fi mai ieftin. Din nou, nu există reţeta succesului, depinde ce ne dorim. Dacă mergem pe vacanţele early booking s-ar putea să obţinem reduceri semnificative, 20-30%, poate chiar mai mult, avantajul va fi că ne vom putea alege încă de la început hotelul dorit, tipul de cameră dorit, dacă aşteptăm last minute preţurile ar putea fi într-adevăr mai mici, dar am putea să nu mai găsim camera, hotelul sau staţiunea dorite. Dacă putem accepta nişte compromisuri atunci putem aştepta ofertele last minute.

Mâncarea ieftină şi bună, magnetul Greciei pentru români

Răzvan Pascu a expus şi motivele pentru care Grecia va fi şi în 2017 una dintre destinaţiile preferate ale românilor, printre principalele atuuri fiind preparatele culinare de calitate şi la preţuri accesibile.

„Obsesia românilor nu este doar pentru Grecia, ci şi pentru Turcia. Ce se întâmplă în cazul Greciei este că românii au senzaţia, şi este şi adevărat, că nu prea poţi să dai greş, pentru că este genul acela de destinaţie în care te vei simţi bine. În primul rând, grecii sunt foarte apropiaţi ca şi temperament de români, nu sunt la fel de stricţi ca nemţii sau ca austriecii. Toată Europa va călători în Grecia în special pentru plaje, nimeni nu-i poate întrece la acest capitol sau la preţuri şi la ospitalitate, la ceea ce îţi oferă şi la mâncare, trebuie să spunem şi asta, pentru că românii călătoresc de multe ori pentru a mânca. Nu ştiu dacă e bine sau e rău, nu sunt eu în măsură să dau verdicte, însă ăsta e adevărul. Am vorbit cu hotelieri din zona Antaliei cărora li se pare ciudat că mulţi dintre români mănâncă foarte mult. Face parte din cultura noastră. Cert este că pentru turişti mâncarea este un factor important, iar Grecia îţi oferă mâncare ieftină şi bună şi în continuare ăsta este unul dintre motivele pentru care românii merg în Grecia. La fel cum unul dintre motivele pentru care românii călătoresc în Turcia este celebrul all-inclusive. Nu ştiu dacă este un trend specific românilor, nici britanicii nu sunt cu nimic mai deosebiţi decât românii. Românii sunt chiar foarte liniştiţi, mai puţin gălăgioşi, dar dacă e să privim pozitiv şi mâncarea este un factor important în alegerea unei destinaţii de călătorie“, a explicat Răzvan Pascu.