Duşul cu vitamina C, ultima fiţă în hotelurile din America: care sunt beneficiile ineditei metode de relaxare

Camerele din hotelurile care oferă facilităţile de wellness stârnesc mare interes în rândul clienţilor, dar de obicei ele pot fi achiziţionate la preţuri foarte mari, clienţii primind deseori diferite cadouri pentru rezervare, cum ar fi bilete la concertul unui artist precum Tayor Swift, scrie forbes.com.

Una dintre cele mai inedite şi ciudate astfel de facilităţi, care a câştigat foarte mare popularitate, este duşul cu vitamina C, oferit în camerele Stay Well. Se pare că vitamina C neutralizează clorul, care este utilizat pentru tratarea apei, acesta fiind eliminat sub formă de gaz, având o culoare galben-verzuie şi un miros iritant, picant. Ineditul duş utilizează filtre speciale pentru a elimina vitamina C, fiind un bun antioxidant care reduce uscarea pielii şi îmbătrânirea acesteia.

Printre facilităţile pe care hotelierii le mai oferă clienţilor se numără şi iluminatul circadian (lumina roşie care ajută la sporirea somnului şi lumina albastră care stimulează melatonina), aromoterapie, aer purificat sau paturi hipoalergenice din spumă naturală.

MGM Grand Las Vegas a fost primul hotel din Statele Unite ale Americii care a pus în aplicare această tehnologie, fiind destul de şocant, având în vedere că hotelierii din Vegas doresc, în mod normal, ca oaspeţii să stea toată noaptea la jocurile de noroc, nu să doarmă. Spre surprinderea tuturor, MGM Grand a înregistrat mare succes, implementând ulterior programul pe întreg etajul 14.

Hotelul care a implementat această nouă metodă de relaxare FOTO Forbes

Palierul Stay Well FOTO Forbes