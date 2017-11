Un indian de 73 de ani are cea mai numeroasă familie din lume: 39 de soţii, 94 copii şi 33 de nepoţi

Un indian de 73 de ani are cea mai numeroasă familie din lume. FOTO The Independent

Ziona Chana are 73 de ani şi este capul celei mai mari familii din lume. Se consider „binecuvântat“ cu 39 de soţii, 94 de copii, nurori şi numeroşi nepoţi. În total, familia sa numară 181 de membri, scrie The Daily Mail.

Familia locuiesc într-o casă de 100 de camere, dispuse pe patru etaje, aşezată în mijlocul dealurilor din satul Baktwang din statul indian Mizoram, unde fiecare nevastă dispune de dormitoare uriaşe.

„Astăzi mă simt ca un copil special al lui Dumnezeu. Mi-a dat atâtea suflete de care să am grijă. Mă consider un om foarte norocos, pentru că sunt soşul a 39 de femei şi capul cele mai mari familii din lume“, a declarat Chan.

Familia este organizată cu o disciplină aproape militară, Zathiangi, prima soţie, stabilind programul celorlalte soţii pentru a-şi îndeplini activităţile de uz casnic, cum ar fi curăţenia, spălatul şi pregătirea meselor. La o singură cină, aceştia pregătesc în jur de 30 de pui, 55 kilograme de cartofi şi 100 kilograme de orez.

Nevestele tinere dorm în camerele cele mai apropiate, iar cele mai în vârstă dorm mai departe de dormitorul indianului. Acestea respectă un sistem de rotaţie pentru ca toate să poate vizita dormitorul bărbatului.

„Stăm în jurul lui, fiind cea mai importantă persoană din casă. El este cea mai frumoasă persoană din sat“, a spus Rinkmini(35 de ani), una dintre soţiile bărbatului.

O altă soţie, Huntharnghanki, a spus că întreaga familie se înţelege bine. Sistemul familial se bazează pe „dragoste reciprocă şi respect“.

Bărbatul, tâmplar de meserie, este mentorul unei secte care permite membrilor să aibă mai multe soţii. Acesta spune că nu a încetat niciodată să-şi mai caute partenere. „Pentru a-mi extinde secta, sunt dispus să merg chiar şi în Statele Unite pentru a mă căsători“, a spus bărbatul.