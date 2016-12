Un biolog român construieşte casele viitorului: pe lângă aspectul spectaculos, domurile rezistă la cutremure şi consumă mai puţină energie

Gall Remus este un biolog pasionat de construcţiile sustenabile şi ecologice, motiv pentru care s-a hotărât să pornească propria afacere. Domurile sale geodezice au fost lăudate în presa străină atât pentru frumuseţea lor, cât şi pentru avantajele pe care le oferă, printre care consumul redus de energie şi protecţia în cele mai dure condiţii – rezistă la cutremure şi vânt puternic.

Într-un interviu pentru „Adevărul“, Remus a explicat ce l-a inspirat: „Primul dom geodezic de sticlă pe care l-am construit a fost modelul Pollux, cu rolul principal de a adăposti pe timpul iernii plante exotice/tropicale, cum ar fi bananieri şi citrice. Inspiraţia principală a fost proiectul Eden din Cornwall, la fel ca şi multele domuri geodezice cosntruite de către arhitectul Buckminster Fuller.“

În afară de frumuseţea lor naturală, domurile geodezice au de asemenea mai multe avantaje structurale. Astfel de adăposturi au fost construite în întreaga lume, în zonele cu climă variată şi s-au dovedit a fi cel mai puternic şi mai eficient adăpost uman conceput vreodată, fiind cunoscute drept casele sustenabile ale viitorului.

„Domurile geodezice sunt extrem de puternice datorită suprafeţei omnitriunghiulate care oferă o structură inerent stabilă, cu o rezistenţă crescută la factorii naturali externi: cutremure pană la 8,5 grade pe scara Richter, vânt până la 320 km/h (datorită formei aerodinamice) şi încărcări de până la 20 de tone pe punct de structură. Forma lor sferică maximizează câştigul de lumină şi căldură solară toată ziua şi tot anul, având o distribuţie perfectă a căldurii şi a sunetului“, ne-a explicat Remus.

În plus, costurile de încălzire sunt reduse, existând două motive pentru care domurile sunt eficiente din punct de vedere energetic: „Fluxul de aer ambiant din interiorul domului este continuu, nu sunt colţuri de stagnare, deci necesită mai puţină energie pentru a asigura circulaţia aerului şi menţinerea temperaturii uniforme. Energia necesară pentru încălzirea şi răcirea domului este cu aproximativ 30% mai mică decât la o clădire convenţională. Al doilea motiv este rapotul mare între volum şi aria suprafeţei, astfel domurile necesită mai puţine materiale de construcţie. Cu cât raportul dintre perimetrul exterior şi volumul înglobat este mai mic, cu atât mai puţină energie este necesară pentru a încălzi sau răci locul. Sfera are o suprafaţă cu 25% mai mică per volum închis decât oricare altă formă. Domul geodezic combină stabilitatea inerentă a triunghiurilor cu avantajul raportului volum/arie a unei sfere. Cu cât este mai mare domul, cu atât devine mai eficient. Acest lucru este demonstrat prin dublarea diametrului, care cuprinde de opt ori acel volumul.“





În functie de designul dorit, domurile pot fi construite din sticlă reflexivă sau pot avea un acoperiş verde pentru a izola termic atât pe timpul verii, cât şi în timpul iernii. În principal, domurile sunt construite din oţel sau aluminiu şi sticlă securizată laminată, iar timpul de construcţie depinde în funcţie de model, mărime şi alte preferinţe ale utilizatorului.





Preţurile încep de la 1.200 euro/metru pătrat pentru domuri mai mici de 8 m diametru, iar la cele de peste 8 m diametru, preţul porneşte de la 1.940 euro/metru pătrat.