Un bărbat de 45 de ani şi-a transformat complet corpul în doar 12 săptămâni: care sunt secretele sale FOTO

Creşterea în greutate este considerată a fi una dintre pericolele îmbătrânirii, dar un bărbat de 45 de ani, tată a trei copii, a dovedit că vă puteţi transforma corpul şi puteţi ajunge la forma dorită la orice vârstă.

Ben Jackson, din Warrington, Anglia, s-a decis să-şi schimbe stilul de viaţă şi aspectul fizic după ce a fost abordat de o companie de nutriţie sportivă. Ca urmare a slăbit 7 kilograme şi a reuşit, de asemenea, să reducă grăsimea corporală de la 20% la doar 9%, arată The Independent

FOTO The Independent





Cum a reuşit?

Dând la schimb plăcintele şi berile pe o dietă slabă în carbohidraţi şi bogată în proteine, Jackson a urmat un plan strict de nutriţie şi de antrenament, prin care a renunţat la alcool şi a mers la sala de fitness de cinci ori pe săptămână. În locul dietei lui obişnuite, bazată pe băuturi energizante, batoane de ciocolată şi fast-food, el a apelat la un regim de şase mese mai mici, dar mai nutritive pe zi.

„Mulţi bărbaţi trecuţi de 45 de ani ar putea crede că atunci când au atins vârsta de mijloc, este prea târziu să se apuce de fitness deoarece corpul lor nu mai este în formă sau nu mai are aceeaşi rezistenţă ca la 20 de ani. Scopul meu principal a fost să pierd în greutate şi, totodată, să mă întorc la condiţie fizică bună“, a spus Jackson.

Jackson insistă că antrenamentul fizic i-a schimbat mai mult decât aspectul exterior.

„Per total, am devenit o persoană diferită şi din punct de vedere mental. Am devenit mai sclipitor şi mai alert. Am dormit mult mai bine, am mai multă răbdare cu copiii mei, problemele la locul de muncă nu par să mă ajungă la fel de mult şi sunt o persoană mai fericită“, a mai spus el.

Jackson a folosit suplimente de la MyProtein, unul dintre numeroasele branduri, inclusiv MaxiNutrition, Muscletech şi ProSource, care funcţioneză de minune în rândul persoanelor care îşi îmbunătăţesc dieta împreună cu regimul de fitness.