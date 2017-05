Remedii naturale menţionate în Biblie: care este cea mai cunoscută ofrandă ceremonială din ritualurile antice

Remediile din Biblie au fost mulţi ani transmise din generaţie în generaţie, înainte să fie scrise. Remarcabil este faptul că, după mii de ani, încă sunt folosite. Efecte lor sunt cunoscute, fiind de mare ajutor celor care le folosesc.

Aloe Vera

Nu este o surpriză faptul că aloe vera este menţionată în Biblie deoarece este una dintre cele mai vechi plante cunoscută datorită proprietăţilor sale medicinale şi beneficiilor pentru sănătate. Când Biblia vorbeşte despre aloe, se referă la un extract aromat folosit pentru vindecare şi îmbălsămare. Astăzi, extractul se foloseşte pentru arsuri, tăieturi sau iritarea pielii. Atunci când este aplicat, gelul de aloe favorizează vindecarea şi are proprietăţi anestezice şi antibacteriene care măresc fluxul sanguin sau limfatic în vasele mici din jurul plăgii, potrivit The Alternative Daily.

Conform The British Journal of General Practice, sucul de aloe poate fi utilizat pentru scăderea glucozei din sânge la pacienţii cu diabet zaharat, precum şi pentru reducerea nivelurilor lipidelor din sânge. Alte cercetări publicate în Journal of Environmental Science and Health sugerează că aloe vera are proprietăţi antibacteriene, antivirale şi antifungice care ajută la eliminarea de toxine şi a agenţilor patogeni invadatori.

Tămâia

În Biblie, tămâia a fost dăruită copilului Isus. Din acest motiv, este cea mai cunoscută ofrandă ceremonială din ritualurile antice. Astăzi, se consider că tămâia are o valoare spirituală extrem de importantă.

Tămâia provine din seva care izbucneşte din copacii Boswellia. Răşina se întăreşte şi se răzuie din trunchi, fiind sub formă de picături de lacrimă. Interesant este că este comestibilă şi adesea mestecată ca gumă, conform Channel History .

Are proprietăţi puternice de vindecare, iar atunci când este inhalată poate fi folosită pentru calmarea şi ameliorarea anxietăţii.

Alte beneficii ale tămâii:

Reducerea inflamaţiei

Creşterea gradului de conştientizare spirituală

Îmbunătăţirea imunităţii

Combaterea infecţiilor

Vindecarea pielii

Reducerea acneei şi diminuarea cicatricilor





Şi, potrivit unui studiu publicat în Biomed Central, aceasta are chiar şi proprietăţi de combatere a cancerului.

Usturoiul

Evreii considerau că usturoiul poate creşte virilitatea. Prin urmare, îl foloseau pentru „a fi rodnici şi a se înmulţi“. De fapt, există cinci proprietăţi ale usturoiului care au o semnificaţie deosebită, conform credinţei evreieşti, fiind consumat vineri din următoarele motive:

Menţine temperatura corpului

Luminează faţa

Creşte cantitatea de spermă

Omoară paraziţii

Promovează iubirea şi înlătură gelozia





Mii de ani, în multe culturi, usturoiul a fost folosit atât ca hrană, cât şi ca medicament. Astăzi, usturoiul este utilizat pentru a preveni o serie de boli cum ar fi curăţarea arterelor, scăderea colesterolului şi a tensiunii arteriale. De asemenea, se crede că stimulează sistemul imunitar şi chiar protejează împotriva cancerului.

Anason

În timp ce anasonul apare în Biblie, unii cercetători cred că termenul se referă, de fapt, la mărar. În vremurile biblice, anasonul a fost adesea folosit ca o plată a taxelor în Palestina.

Astăzi, anasonul este utilizat în mod obişnuit în remedii pe bază de plante împotriva congestiei nazale şi pentru a uşura tusea. Poate fi utilizat pentru a ajuta digestia şi ca agent anti-flatulenţă. De obicei, este folosit ca ceai.

Cassia

Cassia, aşa cum este scris în Biblie, seamănă cu scorţişoara de astăzi. În general a fost folosită ca ulei sfânt de ungere, dar şi în parfumerie sau chiar ca o marfă preţioasă. Potrivit unui studiu britanic, s-a demonstrat că reduce nivelul zahărului din sânge. De asemenea, are efect antidiabetic.

Smirna

Astăzi, smirna este foarte apreciată în aromoterapie pentru proprietăţile sedative şi antidepresive şi ca promotor al sentimentelor spirituale. Uleiul din smirnă se foloseşte împotriva tusei, răceliilor şi durerilor de gât. De asemenea, ajută la ameliorarea congestiei şi expectoraţiilor. Alte beneficii includ:

Îndepărtează durerile de dinţi, gingivita şi ulcerul la nivelul gurii

Proprietăţi de stimulare a imunităţii, ajutând organismul să lupte împotriva infecţiilor

Se foloseşte împotriva flatulenţei şi a hemoroizilor





Muştar

Una dintre cele mai faimoase pilde ale lui Isus aminteşte de folosirea seminţelor de muştar, cel mai probabil pentru că muştarul creşte din plin în Palestina. Astăzi, conform Organic Facts, muştarul poate fi utilizat pentru ameliorarea durerilor musculare, a psoriazisului, a dermatitei şi a tulburărilor respiratorii.

Menta

În vremurile biblice, menta a fost folosită în economia naţională drept condiment şi, de asemenea, ca medicament. Astăzi, menta este folosită pentru reîmprospătarea respiraţiei, curăţarea casei şi pentru a ajuta digestia. Dacă aveţi probleme cu digestia, o ceaşcă de ceai de mentă vă va fi de mare folos. Potrivit cercetărilor, menta poate calma greaţa şi chiar poate ajuta împotriva răului de mişcare.