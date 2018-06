O elevă din SUA a fost acceptată la 113 facultăţi şi i s-au oferit burse de peste 4 milioane de dolari. Ce profesie a ales FOTO

Jasmine Harrison, în vârstă de 17 ani, a absolvit liceul din Greensboro, Carolina de Nord, cu o medie GPA (Grade Point Average) maximă, de 4 puncte. Mediile GPA se calculează pe o scară de la 1 la 4.

Jasmine a aplicat la 115 unităţi de învăţământ. În plus, i s-au oferit burse în valoare totală de 4,5 milioane de dolari. „Nu mi-a venit să cred. Am fost onorată“, a declarat eleva, citată de New York Times.