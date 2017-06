INTERVIU Jean-Philippe Clermont, fondator Ateliers des Ors: „Când alegi un parfum, opreşte-ţi creierul şi «gândeşte» cu nasul“

Recent, în România s-a lansat casa de parfumuri Ateliers des Ors, în cadrul Obsentum, boutique de parfumerie de nişă din duty-free-ul Aeroportului Otopeni, iar fondatorul casei, Jean-Philippe Clermont, a venit pentru a da detalii despre industria parfumurilor de nişă, ce prespune acest business, de ce s-a avântat înspre zona parfumurilor nobile şi cum ar trebui ales un parfum.

Ateliers des Ors şi-a câştigat, în doar doi ani, un nume important pe piaţa parfumurilor de nişă din Franţa, fiind votat, în 2015, drept „Cel mai bun debut al anului“. Este spaţiul solar confecţionat la patru mâini de fondatorul Jean-Philippe Clermont, director artistic al mărcii, şi de parfumiera Marie Salamagne. Împreună au creat parfumuri ce împrumută accente din opulenţa culturii Orientului Mijlociu, urmând totuşi regulile unui clasicism propriu tradiţiei parfumeriei franceze de nişă: şase parfumuri unisex vii, fascinante, seducătoare, cu eleganţa supremă a purităţii aurului. Fiecare flacon, tăiat într-un design Art Deco şi umplut cu fulgi de aur de 24k, este promisiunea unei aventuri ce se naşte la prima pulverizare.

Jean-Philippe Clermont a fost binecuvântat cu o minte creativă, dublată de un simţ înnăscut al afacerilor. Crescut printre tablourile mamei sale, la doar nouă ani ştia deja că într-o zi îşi va înfiinţa propriul „Maison“. Primii ani de muncă şi i-a petrecut în dezvoltarea unei afaceri cu trabucuri de lux, hand-made. Atunci a început o obsesivă căutare a combinaţiilor de soiuri de tutun, pentru a găsi formula perfectă pentru răsfăţul simţurilor. De aici până la lumea parfumurilor nobile a fost doar un pas. Povestea Ateliers Des Ors vorbeşte despre istoria unei pasiuni, născute din aspiraţia către perfecţiune a fondatorului ei. Astăzi, compania vinde în magazine de lux din 23 de ţări.

Cum a intrat în nişa parfumurilor nobile de nişă

„Adevărul“: Cum v-aţi hotărât să intraţi pe zona de nişă a business-ului cu parfumuri?

Jean-Philippe Clermont: Nu a fost o strategie şi nici o dorinţă, totul a venit de la sine. Pe vremea când ne dezvoltam brand-ul se petrecea şi un boom al acestei zone de parfumuri de nişă. Aşa, ne-am propus să readucem în atenţie splendoarea pe care o avea industria de parfumuri franţuzeşti cu arome neobişnuite specifice anilor 1950. Aici a fost punctul nostru de plecare. Am visat la asta şi am început să construim ce doream. Trebuie să fiu onest, totuşi. Nu am fost în lumea parfumurilor înainte de implicarea în acest brand. Lucram în domeniul trabucurilor de lux hand-made. Dar cele două domenii mi se par similare. Pentru că, aşa cum se întâmplă în gastronomie, trebuie să alegi şi să combini anumite ingrediente, să îţi pui sufletul în ce realizezi. Nu ne-am uitat niciodată la ce fac alţii, tocmai de aceea am ales, cu parfumiera nostră, Marie Salamagne, ca flacoanele parfumurilor să fie umplute cu fulgi de aur de 24 de karate. Noi am vrut doar să o facem, pentru că am vrut să impunem o anumită calitate. Prin şansă, nişa asta a crescut şi am ajuns acum să ne lansăm şi în Bucureşti.

FOTO Dorin Constanda

Nu e un risc să vă lansaţi doar în zona de parfumuri de nişă?

Da şi nu. Există mereu un risc când porneşti pe un drum nebătătorit, dar în acelaşi timp trebuie să vezi oportunităţile. Iar faptul că acest segment de parfumuri se dezvoltă ne oferă oportunităţi. Dacă nu te gândeşti cum să îţi scoţi repede banii investiţi, dacă nu eşti pasionat cauzei tale nu vei reuşi, dar dacă eşti onest în ceea ce faci, chiar dacă valul de interes trece, vei rămâne peste timp şi în preferinţelor celor care te plac.

„Nu contează doar să miroşi frumos, ci să poţi să spui şi o poveste“

Atunci când te dai cu un parfum pare că te invălui cu o poveste, aşa cum se întâmplă şi cu Ateliers des Ors. Dumneavostră ce simţiţi?

Dacă te uiţi la produsele noastre o să vezi că nu spunem prea multe despre ingredientele din piramida olfactivă. Pentru noi contează prezentarea parfumului în cateva cuvinte, ca un mic poem, totul cu scopul de a captura prin esenţa acestei arome imaginaţia şi emoţia cumpărătorului. Luam doritorul sau doritoarea într-o călătorie frumoasă a simţurilor. Vrem ca parfumul să ducă în lumea visului, să inspire şi chiar să trimită la meditaţie, în funcţie de ingredientele pe care le folosim. Foarte multă lume a uitat care este esenţa unui parfum. În Orientul Mijlociu, de exemplu, care a inspirat o parte din parfumurile gamei, aromele îndeamnă la ospitalitate, la comunicare, la spiritualitate. Parfumul oferă ceva plin de înţeles în vieţile celor care îl folosesc. Asta vrem să facem cu parfumurile de nişă. Să readucem oamenii la rădăcinile lor şi ale aromelor. Nu contează doar să miroşi frumos, ci să poţi să spui şi o poveste.

Cum să alegi un parfum

Atunci când vrem să ne luăm un parfum nou, de ce ar trebui să ţinem cont?

Cred că nu trebuie să ne mai gândim atunci când alegem un parfum. Opreşte orice proces de acest fel, opreşte-ţi puţin creierul şi încearcă să „gândeşti“ cu nasul. Să simţi, să trăieşti şi să inspiri adânc. Trebuie să te încrezi simţurilor şi emoţiilor tale. Abia apoi vei descoperi acel parfum sau acele parfumuri potrivite pentur tine. Trebuie să îţi închizi ochii, să inspiri şi doar aşa vei descoperi ce ţi se potriveşte.

FOTO Dorin Constanda

Cum credeţi că vor reacţiona românii la aceste parfumuri de nişă?

Sincer, nu ştiu! Când lansezi un nou parfum se ivesc mereu tot felul de surprize. Uneori ai parte de review-uri din partea celor avizaţi, din partea oamenilor de media, dar, alteori, publicul nu se regăseşte într-o astfel de gamă de parfumuri. În unele situaţii, în mod ironic, un parfum lansat printre primele ajunge să fie în preferinţele multora, deşi a scăpat tendinţelor, şi ajunge să aibă, dacă pot spune aşa, o adevărată poveste de dragoste cu publicul. E vorba de emoţie, de simţiri, dar şi de raţionament. Nu există o reţetă standard pentru a face un parfum ieşit din comun, de aceea la fiecare lansare ne ţinem degetele încrucişate (Râde). În orice caz, trebuie ca mereu să dai tot ce ai mai bun, să spui o poveste şi să pui visul în practică. Nu există studii de specialitate pentru o astfel de lansare, noi facem parfumul şi îl prezentăm publicului. Atât! Atunci ne dăm seama de acea poveste de dragoste dintre parfum şi public. Publicul miroase parfumul, îl simte şi poate o să îl îndrăgească.