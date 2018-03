Cum îţi schimbă viaţa renunţarea la telefonul mobil: experienţa de 30 de zile a unei tinere scriitoare

Îndrăgita scriitoare Stacey Halls, în vârstă de 28 de ani, a decis să pună punct relaţiei toxice cu telefonul mobil şi să-şi reia viaţa, departe de tot ce înseamnă pierderea timpului cu social media, scrie The Sun.

„Nu sunt singura dependentă de tehnologie. Un studiu recent a arătat că adulţii tineri din Marea Britanie petrec în medie cinci ore pe zi lipiţi pe telefoanele lor, adică o treime din viaţă. În plus, există consecinţele pe care toţi le cunoaştem: tulburări de somn, probleme de memorie, anxietate şi probleme cu poziţia corporală“, a explicat autoarea.

Scriitoarea a apelat la tehnicile propuse de Catherine Price în cartea „Cum să te desparţi de telefonul tău: Planul de 30 de zile pentru a-ţi recupera viaţa“.

Ziua 1: instalaţi o aplicaţie care monitorizează timpul pe care îl petreceţi folosind telefonul

Avem tendinţa să verificăm telefonul, reţelele sociale sau daca ne-a scris cineva pe WhatsApp. Halls a constat că într-o singură zi a petrecut două ore şi 40 de minute pe telefon, verificând dispozitivul de peste 50 de ori, deşi nu a sunat pe nimeni. „Mă simt rău fizic pentru orele pe care le-am irosit în acest mod şi nu mă pot opri din a mă gândi la faptul că nu voi mai primi niciodată acele momente înapoi“, spune scriitioarea.

Ziua 3: acordaţi atenţie propriului comportament

În prima săptămână este vorba despre atenţie – fiţi conştienţi de momentele în care simţiţi să folosiţi telefonul. „Îmi dădeam seama că de fiecare dată când aşteptam ceva – un tren, liftul – foloseam telefonul ca o distragere a atenţiei. Îl foloseam de fiecare dată când aveam nevoie de o pauză mentală“, povesteşte Halls.

Ziua 5: ştergeţi aplicaţiile de social media din telefon

„M-am temut de acest pas, dar am facut-o repede. Nu este o interdicţie completă - încă mai pot accesa conturile mele de pe un browser web, dar nu este foarte uşor de utilizat, aşa că nu este atât de tentant“, spune scriitoarea. În cele din urmă, scriitoarea a realizat că decizia a ajutat-o să fie mult mai productivă şi să facă lucrurile simple şi plăcute pentru care în mod normal nu-şi găsea timp niciodată.

Stacey Halls alături de soţul său, Andy

Ziua 9: opriţi notificările

Halls şi-a pus aplicaţiile în dosare pentru a nu fi tentată să le deschidă. De asemenea, a oprit notificările, constatând că în acest fel este mult mai implicată în ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi.

Ziua 18: nu mai folosiţi scuze

Nu ţineţi telefonul aproape folosind scuza că trebuie să verificaţi mailul sau să puneţi ceasul să sune. În afara orelor de serviciu, puteţi seta o oră la care să verificaţi daca v-a contactat cineva, iar pentru trezire ar fi perfectă varianta unui ceas deşteptător.

Ziua 20: renunţaţi la telefon

Trebuie să reuşiţi să supravieţuiţi fără telefon. Puneţi dispozitivul într-un sertar timp de 24 de ore şi încercaţi să supravieţuiţi fără el.

Ziua 26: renunţaţi la a mai verifica tot timpul telefonul

Autoarea cărţii, Catherine, vă încurajează să luaţi în considerare ce altceva puteţi face în timpul pe care îl pierdeţi verificând telefonul. Vă puteţi bucura de un ceai sau puteţi sta de vorbă cu un coleg.

Ziua 30: verdictul

„După patru săptămâni, mă simt ca o femeie nouă. Am citit patru cărţi, am terminat un alt proiect al romanului meu şi am petrecut timp de calitate cu soţul, prietenii şi familia mea. Mă simt mult mai zen. Nu mă mai tem să-mi închid telefonul şi mi-am dat seama cât de mult am căutat validarea prin intermediul reţelelor sociale, aşa că nu mă deranjez să reinstalez aplicaţiile sau să-mi pornesc din nou notificările“, a concluzionat Stacey Halls.