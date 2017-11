Cum să cucereşti o femeie în funcţie de zodie

Berbec

Trebuie să o accepţi aşa cum este. Femeia Berbec este o forţă, aşa că aveţi grijă cum o abordaţi. Se exprimă fără restricţii şi nu va ezita să-ţi spună ce crede despre tine. Ea are un spirit competitiv şi poate intra uneori în competiţie, devenind posesivă. Are nevoie de o persoană care nu se simte intimidată de ea, dar care o acceptă şi o apreciază pentru puterea pe care o are, scrie yourtango.com.

Taur

Trebuie să-ţi dovedeşti valoarea. O femeie Taur nu se îndrăgosteşte uşor şi nu crede în dragoste la prima vedere. Ea vrea să te cunoască mai întâi, aşa că pune mare preţ pe o primă impresie bună. Adoră să fie curtată şi este o fire romantică. Nu se opreşte din a te testa. În călătoria spre câştigarea afecţiunii ei, numai timpul îi va permite să vadă intenţiile tale serioase.

Gemeni

Cu zâmbetul ei de neuitat şi cu personalitatea puternică, o veţi găsi de-a dreptul fascinantă pe femeia Gemeni. Va fi o sarcină dificilă să-i atrageţi atenţia, pentru că o femeie Gemeni este pe cât de frumoasă, pe atât de inteligentă. Trebuie să vă deschideţi sufletul către ea. Îi place să vorbească despre subiecte interesante. Tot ce are nevoie este să vorbeşti cu ea, să îi spui ce crezi şi ce simţi şi să o inviţi în lumea ta.

Rac

Pentru o femeie Rac nimic nu este mai important decât familia ei. Este un nativ profund emoţional ce îşi tratează încă de la început partenerul ca fiind parte din familie. Nimic nu pare să-i stea în cale atunci când vine vorba de protejarea peroanelor dragi. Îşi caută partener pentru întreaga viaţă şi nu va accepta relaţii de scurtă durată. Pentru a-i câştiga inima, trebuie să îi creezi sentimentul de apartenenţă.

Leu

Nu ai crezut în dragoste la prima vedere până când nu a apărut ea. Acum nu mai vrea să plece din inima ta. Femeia Leu este irezistibilă. Odată ce o vei cunoaşte cu adevărat, vei afla că are o personalitate complexă. Se comportă ca şi cum nu are nevoie de nimeni, dar tânjeşte după dragoste şi afecţiune. Trebuie să reuşiţi să vedeţi dincolo de duritatea ei şi să-i înţelegeţi sufletul şi emoţiile, pentru a o cunoaşte cu adevărat.

Fecioară

Pe femeia Fecioară trebuie să înveţi să o înţelegi. Spune puţin, dar să nu o subestimezi. Sub calmul ei se ascunde o femeie foarte pasională şi senzuală care aşteaptă să fie descoperită de bărbatul potrivit. Ea este unul dintre nativii cel mai greu de înţeles, aşa că are nevoie să treci peste cine crezi tu că este şi să o cunoşti cu adevărat. Îşi arată dragostea în moduri neconvenţionale, cum ar fi critica. Când răbdarea ta ajunge la final, aminteşte-ţi că acesta este modul ei de a fi.

Balanţă

Este important să îi arătaţi apreciere. Toată lumea o iubeste şi este unul dintre cele mai romantice semne zodiacale. Adoră romantismului şi visează cavalerul ei în armură strălucitoare care o va proteja de realitatea dură a vieţii. Pentru o femeie Balanţă, dragostea este totul, ea oferindu-şi pe tavă toată inima. Este un partener credincios şi corect care reuşeşte să aducă armonia în relaţii, aşa că se aşteaptă să îi apreciezi eforturile pe care le depune pentru ca totul să fie perfect.

Scorpion

Trebuie să fii extrem de răbdător cu femeia Scorpion. Uneori crezi că o înţelegi şi, alteori, te gândeşti că nu vei reuşi să o cunoşti cu adevărat niciodată. Este imprevizibilă, iar starea ei de spirit se schimbă cât ai clipi. Cea mai mare greşeală pe care o poţi face este să crezi că o poţi controla sau că poate fi schimbată. Ea este aşa cum este şi trebuie să o accepţi în totalitate, îmbrăţişându-i inclusiv emoţiile şi părţile întunecate. Trebuie să înveţi când are nevoie de spaţiu şi când îşi doreşte să fii acolo pentru ea.

Săgetător

Dragostea cu o femeie Săgetător te emoţionează la fiecare mişcare şi nu există niciodată un moment lumesc când vine vorba de a fi cu ea. Ea are sânge de aventurier, întotdeauna punându-şi libertatea pe primul plan. Vei fi captivat de ea şi îţi vei da seama că inima ta este încă o nouă cucerire a ei. Cea mai mare greşeală pe care o poţi face este să insişti şi să o grăbeşti în luarea unei hotărâri.

Capricorn

Trebuie să laşi lucrurile să evolueze încet, dacă vrei să-i câştigi inima. O femeie Capricorn ştie cât de atractivă este şi că orice bărbat ar trebui să fie extrem de norocos să o aibă. Are multe oferte, iar romantismul este ultimul lucru la care se gândeşte. Îi va lua cu siguranţă timp să se decidă dacă doreşte să-ţi dea cheia inimii sale.

Vărsător

Trebuie să-i respecţi sentimentele. Din momentul în care ai întâlnit-o, ai ştiut că este diferită. Femeia Vărsător este cel mai independent semn zodiacal, ea ascultându-şi doar vocea interioară, refuzând să se conformeze normelor şi aşteptărilor celorlalţi. Nu caută dragostea, dar se lasă găsită. Se simte bine singură, aşa că îţi va lua ceva timp să o convingi să îţi acorde o şansă.

Peşti

Dragostea pentru o femeie Peşti este ca un basm: magică. Tocmai ai întâlnit-o şi eşti de-a dreptul impresionat de afecţiunea şi atenţia pe care ţi le acordă. Ea este întruchiparea viselor şi fanteziilor. Pentru a fi o persoană lângă care să se simtă bine trebuie să fii cinstit cu privire la sentimentele tale şi să îi arăţi că, deşi nici o relaţie nu poate fi vreodată perfectă, eşti dispus să faci eforturi pentru ca totul să decurgă aşa cum vă doriţi.