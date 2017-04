Andreea Raicu: „Când stăm singuri, încep să iasă la suprafaţă toate emoţiile pe care le-am reprimat de-a lungul timpului“ VIDEO

Adevărul: Andreea, eşti o femeie frumoasă, puternică şi de succes, însă puţini ştiu că dincolo de ceea ce eşti acum au fost multe ore de terapie şi călătorii de regăsire a sinelui. Cum ai pornit pe acest drum?

Andreea Raicu: Noi facem schimbări atunci când simţim. Dacă viaţa noastră este perfectă, minunată şi foarte frumoasă, nu avem de ce să o schimbăm. Evident că schimbarea vine într-un moment greu, poate să fie pierderea cuiva, o boală, o depresie sau un punct în care simţim nevoia să facem o schimbare, ca să ajungem din nou să ne fie bine. Şi în cazul meu s-a întâmplat la fel. Cumva, a venit dintr-o lume a aparenţelor, unde trebuie să arăţi că eşti veşnic fericit, vedetele trebuie să fie mereu fericite şi să arate că au viaţa impecabilă. Am avut o anduranţă extraordinar de mare la aceste lucruri, drept pentru care arătam foarte mult că eram fericită, deşi realitatea era complet diferită. Fericirea nu este dată de lucrurile din exterior, ci de ceea ce se întâmplă în interiorul tău şi de felul în care te simţi tu cu tine. Degeaba ai jobul cel mai bun, contul plin de bani, maşini şi vacanţe senzaţionale, dacă tu nu eşti fericit şi mulţumit cu tine. Perioada asta, în care am încercat să par altfel decât eram, mi-a consumat foarte multă energie, pentru că era o diferenţă foarte mare între ceea ce simţeam şi ceea ce arătam, lucru care la un moment dat m-a făcut să clachez şi să simt nevoia să-mi răspund la întrebările pe care le aveam.

Cum te-ai hotărât să pleci în India?

Am simţit cumva că trebuie să merg în India. Dar acesta a fost exemplul meu, vreau să accentuez asta, ca să înţeleagă toţi cei care ne privesc că nu trebuie să te duci până în India, sau într-o altă ţară, ca să ai parte de această conectare cu tine.

Noi ne naştem într-un anumit fel. Toţi suntem copii, suntem plini de dragoste, nu căutăm confirmările nimănui, avem încredere în foarte multe lucruri şi facem exact ceea ce simţim. Numai că pe măsură ce trece timpul, părinţii noştri ne spun «Nu-i frumos să faci asta, nu e bine să faci asta, băiatul acela este mai bun decât tine» şi atunci se creează în noi personalitatea. Dar nu este ceea ce suntem noi cu adevărat.

Cum a fost călătoria spre vindecarea rănilor copilăriei?

Este o călătorie foarte grea. Nu vreau să ascund acest lucru. Pentru că schimbarea este dureroasă. Dar dacă durerea pe care o ai este mai mare decât durerea schimbării, ai puterea să faci acest lucru. Înseamnă să te uiţi la toate lucrurile la care înainte îţi era frică să te uiţi. Eu nu suportam să stau singură. Nu suportam singurătatea şi aveam o codependenţă de oameni. Nu spun că nu îmi plac oamenii în continuare, îi iubesc şi îi ador, dar ador să am şi spaţiul meu. Înainte nu puteam să am acest spaţiu, veşnic trebuia să sun pe cineva, să fiu la telefon, social media, să fiu cu prietenii, la mama sau la evenimente. Atunci când stăm singuri încep să iasă la suprafaţă toate emoţiile pe care le-am reprimat de-a lungul timpului.

În călătoria din India, unul dintre cursurile care pe mine m-a schimbat foarte mult şi m-a adus la esenţa mea este „Primary Birth“. M-am luptat foarte tare să-l aduc şi în România pentru că mie mi-a schimbat viaţa. Este o regresie de 5 zile, în care te duci de la 7 la 0 ani, acea perioadă a vieţii în care se formează toate aceste condiţionări şi credinţe. Înţelegem care sunt lucrurile noastre şi care sunt cele date de părinţi. Cele care ne fac bine le păstrăm, iar cele care ne ţin în loc şi pun foarte multă presiune, le dăm mai departe.

Cum putem face acest lucru?

Este un lucru foarte greu, pentru că trebuie să te întorci la toate momentele care ţi-au creat o traumă. Şi, de cele mai multe ori, trauma este ascunsă de minte, pentru că este un moment dureros pe care nu vrei să ţi-l mai aduci aminte. Iar dacă este în perioada 0 – 4 ani, sunt amintiri subconştiente. Şi atunci, prin acest proces de regresie de 5 zile, în care eşti în linişte şi izolare, faci diverse exerciţii şi te expui foarte mult, reuşind să ajungi la acele momente. Descoperi lucruri despre tine care ţi-au marcat viaţa, de care nu-ţi aminteşti, dar care îţi creează aceste paternuri. Şi stăm în relaţii toxice, avem nevoie să fim cu nişte oameni deşi ştim că nu ne fac bine. Sau această obsesie a perfecţiunii, frica de a încerca lucruri noi, de a aborda oameni, de abandon, frica de a fi respins. Tot felul de frici care pur şi simplu ne blochează viaţa.

Ce se întâmplă în timpul cursului?

Primul lucru pe care îl faci acolo este să promiţi că nimic nu trece mai departe de acea cameră. Pentru că oamenii îşi aduc aminte de nişte momente foarte intime, nişte momente foarte importante din viaţa lor şi se creează acest spaţiu extraordinar în care nicio informatie pe care tu o scoţi nu merge mai departe. Cumva se creează o intimitate fantastică între participanţii grupului.

Ceea ce am simţit eu în momentul în care am ieşt de acolo a fost ceva ce nu mi-aş fi imaginat că pot simţi: o senazaţie de libertate cum nu ştiam că există. Mi-am dat seama că m-am eliberat de prejudecăţi, m-am eliberat de ideile oamenilor şi am putut să încep să-mi trăiesc viaţa după ceea ce simt şi nu după nevoile, dorinţele şi aşteptările oamenilor din jur.

