6 motive să mănânci kiwi

Iată de ce este bine să mănânci kiwi mai des:

Este cea mai bună sursă de vitamina C

Crezi sau nu, kiwi conţine o cantitate mai mare de vitamina C decât portocalele sau lămâile.

După cum probabil ştii, vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar şi previne îmbolnăvirea, mai ales răceala şi gripa. În primul rând, vitamina C lupta împotriva viruşilor şi a bacteriilor şi împiedică pătrunderea lor în organism. În al doilea rând, are un efect pozitiv şi asupra dinţilor, oaselor, ţesuturilor şi vaselor de sânge. Un singur kiwi asigură 240% din consumul zilnic recomandat de vitamina C.

Este un puternic antioxidant

Un alt beneficiu al acestui fruct şi conţinutului său ridicat de vitamina C este că are o mare putere antioxidantă; luptă împotriva daunelor provocate de radicalii liberi şi întârzie îmbătrânirea prematură. Pielea noastră este afectată zilnic de expunerea la soare, de factorii externi şi de poluare, lucru care poate accelera procesul ei de îmbătrânire. Însă, din fericire, substanţele nutritive prezente în kiwi ajută la regenerarea celulelor şi menţine tegumentul tânăr.

