5 noi ceasuri bărbăteşti accesibile

Este nevoie doar de o informare temeinică şi evitarea capcanei brandului. Un brand mare şi scump nu e neapărat şi cel mai bun sau mai potrivit. Fie că eşti proaspăt colecţionar sau doar o persoană care vrea să-şi cumpere un ceas mai interesant şi trendy, iată 5 ceasuri noi pe care le-ai putea încerca, conform Bloomberg:

1.Casio G-Shock GW-5000





Ceasul auriu G-Shock are multe elemente impresionante, inclusiv bateria solară, oţelul inoxidabil de foarte bună calitate, rezistenţa şi fiabilitatea. Acest accesoriu îmbină eleganţa şi masculinitatea, totodată dispunând şi de caracteristicile clasice ale tipului G-Shock.

2.Mido Commander Shade





Un ceas elveţian automatic, care arată şi ziua din săptămână şi data calendaristică şi are o brăţară milaneză. Commander Shade foloseşte o versiune modificată a binecunoscutului mecanism ETA 2824-2. Aspectul fumuriu nu este pe gustul tuturor, însă mulţi îl găsesc atrăgător. Ceasurile Mildo sunt din ce în ce mai populare, în ultima vreme.

3.Seiko Prospex SPB0079





Odată cu Apple sau alte ceasuri inteligente care oferă o funcţionalitate crescută, produsele clasice întâmpină noi provocări. Noul ceas Seiko Prospex nu are trăsături revoluţionare şi tocmai acest lucru îl aduce în atenţia cumpărătorilor cu gusturi mai tradiţionale: are un stil clasic, este de tip „diver”, caracterizat prin rezistenţa la apă şi nuanţele de albastru deschis îi dau un plus de autenticitate.

4.Hamilton Khaki Field mecanic





Acest ceas are un preţ accesibil şi caracteristici care îl fac un accesoriu de dorit. Cu un design versatil, poate fi purtat atât la birou, cât şi la plajă.

5.Tissot Ballade





Acest ceas de dimensiuni medii are un mecanism automatic şi o rezervă de mers de 80 de ore. Are un design clasic, cu finisaje foarte bune şi oferă garanţia calităţii unui ceas elveţian de tradiţie. Doritorii pot alege din mai multe versiuni.