Victoria’s Secret 2017: modă, decizii economice şi greşeli politice FOTO VIDEO

Organizatorii mult aşteptatei defilări Victoria’s Secret au avut anul acesta nenumărate probleme în dorinţa de a pune la punct detaliile spectacolului pe tărâm chinez. Cinci dintre modelele care ar fi trebuit să apară în show, Gigi Hadid, Julia Belyakova, Kate Grigorieva, Irina Sharipova şi Dasha Khlystun, au fost nevoite să-şi anuleze venirea după ce li s-a refuzat intrarea în China, cot la cot cu vestita cântăreaţă Katy Perry, care şi-a manifestat în repetate rânduri susţinerea pentru liderul spiritual Dalai Lama.

Interesant de menţionat este că Gigi Hadid a devenit persona non grata pentru chinezi după ce, în septembrie, a apărut pe internet o înregistrare video în care părea că făcea glume pe seama lui Buddha, episod care a stârnit indignare în rândul asiaticilor. Reprezentanţii Victoria’s Secret au fost şocaţi când au aflat că unul dintre punctele forte ale show-ului, respectiv defilarea celor două surori Hadid, Bella şi Gigi, nu va fi posibilă din cauza unei astfel de scăpări.

Defilarea de la Shanghai’s Mercedes-Benz Arena a fost urmată, ca de obicei, de o petrecere care a început după ora 21.00. Însă invitaţii, în frunte cu superbele modele, nici nu au început să se distreze bine că mai mulţi ofiţeri de poliţie le-ar fi cerut să termine cu gălăgia înainte de miezul nopţii, după cum a dezvăluit publicaţia americană Vanity Fair, citând Women's Wear Daily.

Un alt moment care subliniază o dată în plus ghinionul care a urmărit show-ul Victoria’ Secret în China este cel rezervat de modelul chinez Ming Xi, care s-a împiedicat chiar în timpul defilării şi a căzut pe scenă, fiind ajutată să se ridice de colega Gizele Oliveira. Afectată, Ming a postat pe reţeaua socială chineză Weibo că îi pare rău după ce a dezamăgit pe toată lumea şi le-a mulţumit celor care şi-au făcut griji pentru ea. „În cei şapte ani în care am defilat ca model, pot să spun că m-am împiedicat de nenumărate ori… dar ştiu că oricât de dureroasă ar fi căzătura, trebuie să mă ridic de fiecare dată şi să termin ce am de făcut”, a mai scris aceasta.

Lupta pentru cumpărătoarele din China

Decizia ca anul acesta show-ul să fie susţinut la Shanghai a fost luată din considerente economice, ţinând cont de faptul că lenjeria intimă înseamnă în China o piaţă de desfacere estimată la 18 miliarde de dolari, motiv pentru care zeci de branduri încearcă să-şi găsească un loc aici. Comparativ, piaţa din Marea Britanie reprezintă aproximativ 2 miliarde de dolari, cea din Franţa ajunge la 3 miliarde de dolari, iar cea din SUA este estimată la 12 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că toate trei însumează mai puţin decât nivelul celei chineze, conform ediţiei americane a revistei Forbes.

Alături de alte branduri de lenjerie intimă cunoscute, cum este La Perla, Victoria’s Secret a deschis recent un magazin la Shanghai, sperând să devină prima opţiune pentru nu mai puţin de 200 de milioane de tinere cumpărătoare, cifră care ar putea să împingă piaţa de profil la 33 de miliarde de dolari în următorii ani. Iar şansele ca Victoria’s Secret să-şi atingă obiectivul sunt mari şi pentru că, deocamdată, niciun brand local major nu a reuşit să se impună în preferinţele asiaticelor, în timp ce numele brandului american beneficiază de o recunoaştere globală de invidiat. Pe de altă parte, menţinerea unui business pe piaţa chineză este o experienţă înţesată la tot pasul cu probleme de ordin politic, iar consultanţii Victoria’s Secret au pierdut primul test de acest gen, fiind prinşi cu „temele” nefăcute.

Ultima bătaie de aripi pentru veterana Ambrosio

Ediţia de anul acesta a show-ului a însemnat şi retragerea unuia dintre îngerii cu vechime, acum în vârstă de 36 de ani. Alessandra Ambrosio a prezentat două ţinute, una dintre ele fiind o piesă din colecţia special realizată de Victoria’s Secret în colaborare cu casa de modă Balmain. De altfel, strălucirea costumelor de anul acesta a fost asigurată de încă un brand renumit, şi anume Swarovski, ţinutele presărate cu vestitele cristale fiind parte a colecţiei Swarovski Sparkles.

Cele 55 de modele au îmbrăcat nu mai puţin de 87 de ţinute, iar printre cei 3.000 de invitaţi au fost destui dispuşi să plătească la „negru” pentru un loc, suma vehiculată în presa internaţională fiind de 53.000 de dolari.

Postul de televiziune american CBS a difuzat înregistrarea show-ului pe 28 noiembrie, dar interesul telesepectatorilor pentru unul dintre cele mai sexy prezentări de modă din lume se pare că se diminuează de la an la an, după cum punctează revista Harper’s Bazaar.

Din punct de vedere coloristic, show-ul a fost fost dominat de roz şi de albastru, tematica fiind formată din şase episoade: Îngerul Punk, Îngerii de Porţelan, Poveste de iarnă, Naţiunea Milenianilor, Zeiţele şi Aventura Nomadă. Prezentarea a fost deschisă de frumoasa Candice Swanepoel, în vârstă de 29 de ani, care şi-a intrat în formă la un an după ce a născut, şi ea una dintre îngerii veterani, cu zece apariţii Victoria’s Secret. Secţiunea Îngerul Punk a fost dominată de creaţii din piele, nituri, ace de siguranţă şi fermoare decorative, cu linii reprezentative pentru casa de modă Balmain.

Îngerul „căzut”

Lily Aldridge a închis seria de ţinute din cadrul secţiunii Îngerul de porţelan, unde seturile de lenjerie din dantelă neagră, dar şi halatele din mătase pictată manual au fost piese de rezistenţă. Karlie Kloss a fost „vedeta” Poveştii de iarnă, cu aripile sale întruchipând flori, în timp ce chinezoaica Ming Xi a reuşit să atragă atenţia tuturor după ce s-a împiedicat în voalul amplu şi a căzut în genunchi pe catwalk.

Momentul culminant al show-ului a fost asigurat de modelul Lais Ribeiro, care a defilat îmbrăcată cu sutienul-fantezie în valoare de 2 milioane de dolari, acoperit cu o „ploaie” de 6.000 de pietre preţioase, pe acordurile melodiei „Only Angel”, interpretată de Styles, o introducere perfectă pentru apariţia Zeiţelor.

Aventura Nomadă a încheiat periplul îngerilor în Shanghai, sub o ploaie de confetti, poza de final având în centru doua dintre cele mai titrate modele, pe Adriana Lima şi pe Alessandra Ambrosio, cea din urmă fiind pentru ultima oară alături de echipa Victoria’s Secret.

„Cuvintele nu pot descrie cât de recunoscătoare sunt că am lucrat pentru acest brand care inspiră femei din întreaga lume. Ultima participare la show a fost extrem de emoţionantă. Mi-am luat la revedere de la surorile-îngeri şi cred că am reuşit să facem unul dintre cele mai frumoase showuri de până acum”, a scris aceasta într-un mesaj postat pe contul său de Instagram. Ambrosio, la fel ca Adriana Lima, are cele mai multe participări la activ, nu mai puţin de 17.