Reţete speciale pentru masa de Revelion recomandate de cei mai cunoscuţi bucătari-şefi din România

Salata de boeuf, reţetă recomandată de chef Adrian Hădean

Ingrediente:

600 grame pulpă de vită

1 ţelină mică

1 morcov

2 cepe mari

1 sfeclă

500 grame de cartofi

350 grame de morcovi

50 grame unt

200 grame de mazăre congelată

O jumătate de ceapă roşie

2 gălbenuşuri

1 linguriţă de muştar cu boabe întregi

zeama de la ½ lămâie

2 file-uri de anşoa

Modul de preparare:

Carnea:

Am feliat 600g pulpă de vită şi am rumenit-o în ulei, în vasul oalei sub presiune. Am scos carnea afară şi am aruncat în ulei o ţelină mică, un morcov şi două cepe mari, toate tăiate grosier. Până s-au călit legumele, am tăiat carnea în cubuleţe pe care le-am adăugat înapoi în oală. Am acoperit cu 2 litri de apă şi am presurizat oala. Am gătit timp de o oră după care am separat carnea de legume şi de zeama ce va folosi ca bază pentru o supă.

Sfecla:

Am luat o sfeclă zdravănă şi am copt-o la 160⁰C timp de o oră şi jumătate, până a intrat furculiţa prin ea. Am răcit-o, am curăţat-o folosind mănuşi şi am tăiat-o în cuburi cu latură de 1cm pe care le-am sărat.

Cartofii:

Am curăţat 500g, i-am tăiat în discuri de cam 1 cm, i-am pus în tavă cu sfecla, i-am asezonat cu ulei, sare, piper şi i-am copt timp de 40 de minute. Am scos rondelele şi le-am tăiat în cuburi.

Morcovii:

Am tăiat 350g de morcovi în cuburi ceva mai mici decât cele de sfeclă şi cartof. Într-o tigaie am topit 50g de unt, am adăugat morcovii, am sotat 2 minute şi am adăugat 50ml apă. Am pus capacul şi i-am lăsat la înăbuşit cam 10 minute. Am asezonat cu sare şi piper.

Mazărea:

Am tras la tigaie 200g de mazăre congelată timp de 5 minute şi am asezonat-o.

Ceapa:

Am tăiat în cubuleţe foarte mici o jumătate de ceapă roşie.

Sosul:

Am început cu 2 gălbenuşuri, o linguriţă de muştar cu boabe întregi, zeama de la ½ lămâie şi două file-uri de anşoa tocate mărunt.

Am început să bat cu mixerul la viteză mică şi am încorporat treptat 200ml de ulei. La maioneza aceasta am mai adăugat două linguri de smântână şi am terminat sosul.Toate cele de mai sus le-am combinat apoi într-un bol şi le-am servit cu pâine prăjită.

Sursă: adihadean.ro

Cotlet de porc umplut cu cârnaţi de casă, bacon şi verdeţuri proaspete, reţeta recomandată de chef Chef Foa

Ingrediente:

Cotlet de porc

Bacon uscat & afumat

Burtă de porc

Cârnaţi de casă, picanţi

Cartofi

Cimbru

Usturoi

Ardei iuţi

Unt

Sare şi piper

Mod de preparare

Se taie burta de porc

Se fac mici incizii, ca nişte buzunăraşe, în care se pun bucăţile de bacon şi cârnaţi

Se marinează carnea cu cimbru proaspăt şi usturoi

Se taie o bucată de unt cu care se masează generos carnea, ţinând untul cu mâna

Se umple cotletul cu cârnaţi şi bacon

Se înfăşoară cotletul în burta de porc şi se leagă cu sfoară

Se adaugă mirodeniile

Se bagă la cuptor, cu cartofi şi vin alb

Se lasă în cuptor timp de două ore şi jumătate, la 160˚C.

Tartar de somon, reţetă recomandată de chef Nicolai Tand

Ingrediente:

Somon proaspăt 120 g

Ceapă roşie

Pătrunjel

Zeamă de lămâie

Ulei de măsline

Ulei de susan

Boabe de susan

Sare şi piper

Fenicul

Coriandru

Roşii cherry

Crutoane

Germeni de grâu

Pentru vinegrette de lămâie:

Zeamă de lămâie

Ulei de măsline

Sare şi piper

Mod de preparare:

Am tăiat pătraţele somonul şi am adăugat restul ingredientelor. Se amestecă totul foarte bine. Separat am făcut salată de fenicul. Am tăiat un fenicul cu o mandolină şi l-am lăsat în apă rece ca să rămână crocant. Am făcut un vinegrette de lămâie din zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare, piper. Am pus vinegrettul peste fenicul, am mai pus şi roşii cherry şi coriandru. Am luat o farfurie şi am asezat tartarul, peste care am presărat crutoane şi germeni de grâu. Lângă am pus salată din fenicul.

Sursă: nicolaitand.ro

Tort de cacao pentru Anul Nou, reţetă recomandată de Horia Vârlan

Ingrediente:



1 bucată de muşchi file de porc aproximativ 1 Kg

100 g de ceafă de porc afumată

50 g de caşcaval afumat

2 cepe mici curăţate

2 linguri de ulei de măsline cu aromă de oregano

1 pahar de vin roşu (eu prefer Merlot)

2 linguri de miere polifloră

1 linguriţă de cimbru uscat

1 linguriţă de piper negru măcinat grunjos

1 linguriţă de sare



Mod de preparare:



Spălaţi muşchiul, apoi ştergeţi-l cu o cârpă curată şi uscată. Tăiaţi cubuleţe ceafa, radeţi caşcavalul şi mărunţiţi cimbrul, după care amestecaţi-le bine împreună. Aplicaţi o incizie de-a lungul muşchiului şi introduceţi înăuntru mixtura de caşcaval. Legaţi muşchiul cu aţă de bucătărie, din 4 în 4 centimetri, pentru a nu scăpa umplutura.

Tăiaţi ceapa solzi apoi stropiţi o tavă cu uleiul aromat şi aşezaţi înăuntrul ei ceapa, peste care aşezaţi muşchiul umplut. Asezonaţi carnea şi turnaţi vinul în tavă. Încingeţi cuptorul la 190°C şi introduceţi tava înăuntru. Amestecaţi mierea cu piperul grunjos, iar după 25-30 de minute de coacere a muşchiului, scoateţi-l şi ungeţi-l cu acestea. Reintroduceţi tava în cuptor pentru încă 20 de minute.

Eliminaţi aţa muşchiului, apoi tăiaţi-l felii şi serviţi-l cu garnitură la alegere sau cu salată verde.

Sursă: apropotv.ro

Pannacotta cu iaurt şi fructe de pădure, reţeta recomandată de chef Cătălin Scărlătescu





Ingrediente:

500 grame iaurt

600 mililitri frişcă lichidă

25 grame gelatină

250 grame zahăr pudră

300 grame fructe de pădure

mentă (opţional)

jumătate de baton de vanilie (opţional)



Mod de preparare:

Gelatina se înmoaie în apă foarte rece timp de 17-19 minute. Iaurtul, frişca lichidă şi o parte din zahăr (150 g) se fierb la foc mic (amestecaţi să nu se prindă), apoi se adaugă gelatina (doar gelatina, nu şi apa), se amestecă până când se dizolvă aceasta, apoi se toarnă compoziţia în ce forme sau pahare doriţi. Se lasă la frigider. Atenţie! În cazul în care adăugaţi şi vanilia nu uitaţi să strecuraţi compoziţia înainte de a adăuga gelatina. Fructele de pădure şi restul de zahăr (100 g) se pun la fiert. Când sunt gata, se blendează compoziţia. Sosul astfel obţinut se strecoară pentru a scăpa de seminţele fructelor de pădure. După ce compoziţia de la frigider s-a răcit bine, se adaugă sosul de fructe şi câteva frunze de mentă proaspată.