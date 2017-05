Cheddar, feta sau mozzarella: care sunt cele mai nutritive tipuri de brânză pe care le poţi mânca

Brânza îi oferă corpului tău calciul de care are nevoie pentru oase sănătoase, proteine şi vitamine. Cu toate acestea, are un dezavantaj când este vorba de sănătate şi siluetă: conţine mari cantităţi de grăsimi saturate şi are multe calorii. Asta înseamnă, potrivit nutriţioniştilor americani, să găsim un echilibru şi să alegem acele brânzeturi savuroase, astfel încât să nu fim tentaţi să mâncăm mai mult decât este cazul. Iată care sunt tipurile de brânză pe care le recomandă nutriţioniştii, potrivit usatoday.com:

Brânza feta

Acest tip de brânză care se găseşte adeseori în preparatele mediteraneene are aproximativ 75 de calorii la o uncie (28 de grame), 6 grame de grăsime şi 4 grame de proteine.

Brânza de capră

Un alt tip de brânză preferat de cei care iubesc salatele este brânza de capră. Aceasta îţi aduce 75 de calorii la o felie de 28 de grame, dar îi oferă organismului tău mai multe proteine (5,3 grame) decât brânza feta şi aceeaşi cantitate de grăsimi.

