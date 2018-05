Despre artă urbană cu noile MINI Hatch în trei şi cinci uşi şi noul MINI Cabriolet

Debutul noilor modele este marcat de un proiect de artă care va fi prezentat într-un turneu în showroomurile mărcii din Bucureşti, precum şi în cadrul centrelor BMW şi service MINI din Timişoara şi Cluj în perioada 6 iunie – 8 iulie. Artistul Amirou Diallo a răspuns provocării mărcii şi a creat patru picturi în ulei de mari dimensiuni, menite să ilustreze spiritul britanic al mărcii. Artistul a ales să reprezinte simboluri emblematice ale Marii Britanii: Regina Angliei, Beatles după o fotografie faimoasă pe Abbey Road, Union Jack suprapus pe modelul Mini şi o imagine cu Mini în acţiune într-o cursă de raliuri în anii ’60.

„Noul MINI este primul care preia noul logo, simplificat, marchează inovaţii în ceea ce priveşte personalizarea mărcii şi vine cu un design care subliniază încă o dată spiritul pur britanic prin luminile spectaculoase ale stopurilor. Colaborarea cu Amirou Diallo îşi propune să marcheze un moment important în reinventarea mărcii şi o invitaţie în showroom. Mai mult, tablourile sunt oferite spre vânzare clienţilor mărcii. Proiectul de artă pe care îl prezentăm este promisiunea noastră că MINI este mai britanic ca niciodată”, explică Catrinel Tudor, manager MINI România.

„În arta lui Diallo, chiar dacă tehnica este diferită, se recunoaşte explozia de energie din arta urbană precum grafitti sau stencil. Această imagine urbană ilustrează perfect esenţa MINI, unul din cele mai spectaculoase automobile de oraş de pe piaţă. Iar explozia lui de energie în stilul de a picta se regăseşte în dinamismul modelelor noastre. Colaborarea noastră marchează un alt mod, mai discret, de a prezenta spiritul mărcii”, explică Alex Şeremet, corporate communication manager BMW Group România.





Prezentarea noilor modele şi a colecţiei de pictură s-a făcut într-un mediu contrastant, care să evidenţieze imaginea urbană a mărcii. Pentru şedinţele foto au fost alese spaţiul „În cuib”, o clădire plină de istorie din centrul Bucureştiului, renovată cu multă pasiune şi respect de faimosul arhitect Şerban Sturdza, şi pensiunea Contelui Kalnoky, locul care l-a făcut pe Prinţul Charles să se îndrăgostească de România.

Principalele noutăţi ale noilor modele MINI - faruri LED cu funcţie Matrix pentru faza lungă, stopuri LED în design Union Jack, logo MINI nou, finisări noi ale caroseriei, exterior Piano Black, jante noi din aliaj uşor, gamă extinsă de decoraţiuni din piele, suprafeţe de interior şi Colour Lines, personalizare unică prin MINI Yours Customised, motoare dezvoltate suplimentar, cu eficienţă îmbunătăţită, precum şi capacitate şi cuplu mărite pentru MINI One şi MINI One First, transmisie Steptronic cu şapte trepte, cu ambreiaj dublu, transmisie Steptronic cu opt trepte, volan multifuncţional şi radio cu ecran color de 6,5 ţoli (16,51 cm), USB şi interfaţă Bluetooth ca dotare standard, sisteme opţionale de radio şi navigaţie cu monitor touchscreen, telefonie cu încărcare wireless, proiecţie a logoului MINI din oglinda retrovizoare exterioară pe partea conducătorului, MINI Connected şi MINI Connected XL cu funcţii noi.