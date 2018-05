BMW M Performance – universul tuning-ului de fabrică

BMW Group are câteva programe dedicate individualizării modelelor produse. Pe lângă BMW Individual şi BMW Individual Manufaktur, mai există BMW M Performance. Acest program nu trebuie confundat cu BMW M Power.

Gama de accesorii originale BMW M Performance este dedicat tuningului sportiv atât în ceea ce priveşte performanţele dinamice, cât şi designul. În prezent, gama de accesorii originale BMW M Performance acoperă întreaga gamă de modele BMW, BMW M Performance şi BMW M şi oferă clienţilor posibilitatea de a alege pachete sau accesorii individuale.

Pe piaţa naţională, programul de tuning cu accesorii originale BMW M Performance se bucură de interes crescut. În 2017, volumul de vânzări s-a dublat faţă de 2015 şi a înregistrat o creştere de 23% faţă de anul 2016. Interesul crescut pentru posibilităţile de personalizare sportivă este demonstrat şi de evenimentul BMW M Performance Days 2018, organizat împreună cu Academia Titi Aur în această perioadă: 18-27 mai. Acesta a inclus o serie de demonstraţii dinamice pe circuit care îşi propun să scoată în evidenţă calităţile dinamice şi imaginea sportivă pe care BMW M Performance o asigură. Pentru teste a fost asigurată o flotă de 4.167 CP cu modele BMW M, BMW M Performance şi BMW.

Vedeta evenimentului a fost BMW M2 Competition cu accesorii originale BMW M Performance.

Studiu de caz – BMW M2 Competiton M Performance - Kitul M Performance de suspensie, care este disponibil ca accesoriu BMW Original pentru montare postvânzare. Suspensia cu arc elicoidal poate fi coborâtă cu până la 20 de milimetri; tehnologia de amortizare poate fi ajustată independent pentru faza de compresie (12 opţiuni de reglare) şi cea de detentă (16 opţiuni de reglare). Suspensia M Performance asigură o reacţie de condus neutră cu tendinţă de ruliu redusă semnificativ. Jantele ultrauşoare şi frânele cu dimensiuni mai mari BMW M Performance oferă o reacţie de frânare şi mai bună. Mai mari, ventilate interior şi cu perforaţii, discurile de frână BMW M Compound ale sistemului de frânare BMW M Sports Red asigură o rezistenţă termică îmbunătăţită în comparaţie cu sistemul de frânare de serie. Etrierele fixe din aluminiu, cu şase pistoane, pe puntea faţă şi cele fixe cu patru pistoane pe puntea spate generează mai multă forţă de frânare în condiţii extreme. Plăcuţele de frână sport sunt şi ele disponibile. Acestea sunt derivate din plăcuţele de anduranţă utilizate în motorsport şi au fost dezvoltate pentru a oferi performanţe de frânare remarcabile sub sarcină termică ridicată. În combinaţie cu noile jante forjate M Performance de 19 ţoli, cu design Y-spoke 763 M, masele nesuspendate sunt reduse cu 3,2 kilograme în comparaţie cu jantele standard de 19 ţoli. Designul deschis cu cinci spiţe Y evidenţiază perfect şi etrierele de culoare roşie ale frânelor. Jantele forjate exclusive sunt disponibile în culori Jet Black mat şi Frozen Gold cu inscripţie M Performance pe flanşa jantei. Pe lângă pneurile standard de 19 ţoli, pot fi comandate şi anvelopele MICHELIN Pilot Sport Cup 2 cu aderenţă ridicată.

Accesoriile uşoare suplimentare din fibră de carbon redus masa şi mai mult. Complet nouă, capota M Performance din fibră de carbon, cu fibră de carbon lăcuită şi parţial vizibilă, nu are doar beneficii de masă, dar are şi un design spectaculos: este pentru prima dată când BMW M2 Competition dispune de Powerdome. Această capotă a motorului reduce şi sarcina pe puntea faţă cu aproximativ 9 kg. Aspectul impresionant este obţinut în combinaţie cu acoperişul M Performance al automobilului, realizat din fibră de carbon lăcuită şi vizibilă (reducere a masei cu aproximativ 5 kg), şi cu hayonul M din fibră de carbon (reducere a masei cu aproximativ 6 kg, ambele disponibile din luna noiembrie 2018). În plus faţă de fibra de carbon lăcuită şi parţial vizibilă de la exterior, interiorul hayonului este realizat complet din fibră de carbon vizibilă, ceea ce oferă momente spectaculoase la încărcarea şi descărcarea portbagajului. Panoul lateral frontal M Performance din fibră de carbon - stânga/dreapta, cu prize de aer integrate din fibră de carbon vizibilă - este disponibil din noiembrie 2018 şi contribuie la reducerea suplimentară a masei.

Sistemul de evacuare cu clapete uşoare, realizat din oţel inoxidabil, dispune de un amortizor spate din titan şi de ţevi de eşapament de 93 milimetri, realizate din fibră de carbon, cu sigla M. Acustica variază de la una sportivă (modul Efficient) până la cea specifică motorsportului (modurile Sport şi Sport+), accentuând astfel şi mai mult sonoritatea unică a motorului biturbo cu şase cilindri. Desigur, acest sistem de evacuare (disponibil din septembrie 2018) reduce şi masa - aproximativ 32% (8 kg) în comparaţie cu componenta de serie.

O gamă largă de componente M Performance pentru exterior este disponibilă pentru accentua vizual şi mai mult puterea concentrată a BMW M2 Competition şi pentru a evidenţia calităţile sale aerodinamice. Componentele din fibră de carbon sunt realizate manual în principal şi îmbunătăţesc atracţia vizuală sportivă şi calitatea automobilului. Toate componentele au fost dezvoltate special pentru BMW M2 Competition şi au fost deja omologate pentru întregul automobil. Aceste componente M Performance sunt disponibile: spliter frontal din fibră de carbon, grila radiatorului din fibră de carbon, bare laterale din fibră de carbon pentru Air Breather (dreapta/stânga), capace din fibră de carbon pentru oglinzile exterioare, finisaj din fibră de carbon pentru pragurile uşilor, extensii din fibră de carbon pentru şorţurile laterale, difuzor spate din fibră de carbon, spoiler spate din fibră de carbon. Chiar şi capacul M Performance al motorului este fabricat din fibră de carbon. Finisajul multistrat lăcuit şi suprafaţa lustruită lucioasă îl fac foarte atractiv din punct de vedere vizual. Spoilerul spate M Performance din fibră de carbon este şi el disponibil. Autocolantul M Performance Motorsport este suplimentul ideal pentru accesoriile din fibră de carbon şi este disponibil în culorile M distinctive pentru orice zonă a automobilului.

Un nou accent de design este întâlnit când sunt deschise uşile: proiectoarele BMW cu LED, cu tehnologie slide nouă, proiectează o grafică fascinantă pe sol, lângă maşină, şi transformă accesul în maşină într-o experienţă. Puncte de atracţie speciale sunt disponibile şi pentru interior, printre care două volane sport. Datorită lor, interiorul are o conexiune reală cu motorsportul. Volanul M Performance Pro este acoperit cu piele de calitate superioară în secţiunile superioară şi inferioară; zona de prindere dispune de Alcantara şi este foarte plăcută şi funcţională la prindere. Volanul M Performance cu afişaj de curse, acoperirea cu Alcantara şi fibra de carbon poroasă reprezintă un accesoriu sportiv deosebit. Pe partea superioară a volanului, acesta dispune de un afişaj, care oferă conducătorului informaţii în funcţie de modul de condus selectat. În modul Sport, de exemplu, sunt afişate un cronometru şi un contor de acceleraţie G pentru acceleraţiile longitudinală şi transversală. În modul Race, cronometrul se schimbă pentru a afişa minute, secunde şi sutimi de secundă. Modurile se pot schimba uşor şi confortabil cu ajutorul a două butoane din zona degetului mare. Un indicator de schimbare a treptei de viteză, cu LEDuri colorate în partea dreaptă şi cea stângă a afişajului, oferă un plus de atmosferă de motorsport.

În zona picioarelor, capacele de pedale M Performance din oţel inoxidabil şi covoraşele M Performance oferă alte note dinamice. Componentele de înaltă calitate pentru capătul levierului schimbătorului/comutatorului selectorului, transmisia cu dublu ambreiaj şi mânerul frânei de mână sunt prezente în kitul de interior M Performance cu fibră de carbon/Alcantara. Chiar şi cheia automobilului poate fi modernizată cu o carcasă M Performance elegantă din Alcantara/fibră de carbon. Acoperişul interior M Performance este disponibil ca Accesoriu BMW Original pentru oricine doreşte să-şi protejeze maşina cu stil.