BMW ConnectedDrive împlineşte 20 de ani

Prima incursiune majoră în viitorul conectat a avut loc în 1998 cu "BMW Telematics" şi introducerea pachetului BMW Assist ce cuprinde serviciile Concierge, precum şi serviciul de informaţii de trafic actualizate şi Intelligent Emergency Call (apel inteligent de urgenţă). În acel moment, telefonul clientului era încă folosit pentru stabilirea conexiunii online. În 2004, cardul SIM a fost încorporat în automobil, permiţând clienţilor să acceseze ştiri, servicii meteo şi funcţii de birou în timp ce se deplasează - totul prin BMW Online. Patru ani mai târziu, un browser web a fost introdus la noul BMW Seria 7, urmat de lansarea ConnectedDrive Store în 2014, care a permis clienţilor să rezerve şi să plătească pentru servicii - precum informaţii în timp real despre trafic şi produse Online Entertainment - direct din automobil.

În prezent, BMW ConnectedDrive este disponibil în 45 de ţări şi acum sunt peste 10 milioane de automobile BMW conectate pe şoselele lumii. Numai în ultimii zece ani, eforturile continue ale BMW Group în promovarea conectivităţii digitale prin BMW ConnectedDrive au fost recompensate cu 37 de premii naţionale şi internaţionale. Aceste date subliniază poziţia internaţională a BMW Group ca pionier în domeniul dezvoltării digitale.

Puncte de reper din prezent şi viitor

Îndeplinirea cerinţelor pentru o mobilitate inteligentă şi conectată prin intermediul tehnologiilor sale BMW ConnectedDrive şi BMW Connected reprezintă nu numai un obiectiv viitor pentru BMW Group, ci şi un obiectiv foarte real al prezentului. BMW Connected are deja peste 2,3 milioane de utilizatori în întreaga lume. Serviciile digitale răspund cerinţelor de mobilitate din prezent şi redefinesc în mod constant conceptul de mobilitate într-un mod care aduce beneficii clienţilor.

2018 este un an important pentru viitorul conectivităţii. Noua funcţie Remote Software Upgrade (actualizare a software-ului de la distanţă) va permite automobilelor să fie livrate automat cu cel mai recent software "over the air", la fel ca în cazul smartphone-urilor. De asemenea, iunie va marca integrarea completă în automobil a asistentului cu control vocal Alexa - inclusiv accesul la peste 30.000 de skilluri Alexa -, ceea ce permite clienţilor să îl folosească în automobil la fel de intuitiv ca acasă. Un alt punct de atracţie vine sub forma Digital Key, care utilizează smartphone-ul clientului ca mijloc unic de a bloca şi de a debloca automobilul şi de a-l porni. Pe lângă eliminarea necesităţii unei chei convenţionale pentru automobil, aceasta va deschide şi calea pentru o nouă formă de car-sharing privat, deoarece Digital Key poate fi împărţită cu prietenii şi familia prin intermediul BMW Connected. Apoi este noul sistem de operare BMW 7.0. Acest sistem de afişare şi operare de ultimă generaţie, care este introdus în modelele de serie din acest an, răspunde digital - şi chiar mai îndeaproape ca niciodată - cerinţelor individuale ale conducătorului.

BMW sărbătoreşte 20 de ani cu reduceri de preţuri pentru serviciile digitale

Serviciile digitale BMW au oferit clienţilor o flexibilitate fără precedent atunci când vine vorba de integrarea noilor funcţii în propriul BMW fie de acasă, fie cu uşurinţă pe drum. Pentru a sărbători această realizare, toate serviciile - inclusiv informaţii privind traficul în timp real, Concierge Services şi Remote Services - sunt disponibile cu o reducere de 20% începând cu data de 8 mai.