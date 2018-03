Un tânăr beat a călătorit 500 de kilometri cu Uber fără să realizeze: cât îl costă cursa

Kenneth Bachman a reuşit să ajungă acasă, în New Jersey, în siguranţă după o petrecere de pomină. Vestea proastă? Petrecerea a fost în West Virginia, iar distanţa dintre cele două este de aproximativ 500 de kilometri, iar cursa Uber costă 1.635,93 de dolari, după cum a relatat televiziunea CBS.

Americanul a ieşit în oraş cu prietenii, iar după ce s-a îmbătat a chemat un Uber, însă în loc să introducă adresa campusului a băgat-o pe cea din oraşul său natal. După ce a fost preluat, Bachman a adormit şi câteva ore mai târziu s-a trezit pe scaunul unui minivan Toyota Sienna din 2011.

„Cred că am băut la bar de 200 de dolari, după ce oricum consumasem alcool toată ziua. Nu-mi amintesc când am chemat Uber, ci doar momentul în care m-am trezit şi un tip mai în vârstă pe care nu-l cunoşteam îmi spunea că sunt la o oră distanţă de Jersey. M-am gândit că e o nebunie. L-am întrebat de ce a acceptat să mă ducă din New Jersey în West Virginia. Da, cred că e jenant ce mi s-a întâmplat“, a povestit tânărul pentru New York Daily News.

Costurile sunt atât de mari şi pentru că Bachman a solicitat o maşină Uber XL, în care încap până la şase persoane şi pentru care tarifele sunt mai mari.

Tânărul a acceptat să plătească suma, însă l-a acuzat pe şoferul Uber că i-ar fi folosit telefonul şi, deşi recunoaşte că nu îşi aminteşte când a chemat maşina, nu crede că el a fost cel care a introdus destinaţia respectivă.