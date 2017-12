Tortul de nuntă care divizează America. Curtea Supremă de la Washington este aşteptată să facă dreptate între un cofetar şi un cuplu de homosexuali

Curtea Supremă de la Washington a început astăzi audierile în cazul cofetarului Jack Phillips şi soţilor Dave Mullins şi Charlie Craig.

Dave şi Charlie au comandat un tort de nuntă acestui cofetar din Colorado, dar acesta din urmă a anulat comanda, la 19 iulie 2012, după ce a aflat că mirii sunt bărbaţi.

Cazul a ajuns pe prima pagină a ziarelor şi în instanţă, în prezent fiind dezbătut la Curtea Supremă de la Washington.

Şi politicienii aşteaptă cu nerăbdare decizia înaltei instanţe, considerând acest caz drept un reper pentru viitorul unor valori, precum libertatea religioasă, libertatea de exprimare, egalitatea sexuală etc.





Charlie Craig (dreapta) şi Dave Mullins sărbătorindu-şi uniunea FOTO Facebook

Pe de o parte, Dave Mullins şi Charlie Craig se plâng de discriminare, bazându-şi chemarea în instanţă pe o lege a statului Colorado.

De cealaltă parte, avocaţii cofetarului spun că cei doi nu au comandat un tort oarecare, aşa cum susţin ei, ci unul care să încununeze instituţia căsătoriei, iar clientul lor a avut tot dreptul să-i refuze, având în vedere credinţa sa creştină.

„Jack îi serveşte pe toţi cei care îi trec uşa, indiferent de istoria şi mediul lor. Dar, la fel ca oricare alt artist, el are un mesaj al său“, a explicat pentru AFP Jeremy Tedesco, principalul apărător al lui Jack Phillips.

„Nu am comandat o operă de artă. Am avut poarte de un refuz motivat de ceea ce suntem noi, am fost umiliţi public“, răspund la rândul lor Dave Mullins şi Charlie Craig, potrivit AFP.

În ultimele săptămâni, legiuni de avocaţi şi lobbyişti au dus campanii fie pentru cei doi bărbaţi, fie pentru cofetar.

Jack Phillips este susţinut de aproximativ 20 de state americane, zeci de aleşi din Congres şi grupurile creştine. Este suţinut inclusiv de administraţia Trump, care afirmă că nu poate fi forţat să-şi folosească talentul încălcându-şi credinţa religioasă.

Cuplul de homosexuali este apărat de Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile şi numeroase organizaţii convinse că o înfrângere a lor va fi urmată de un regres în alte cazuri sensibile cu privire la drepturile civile.

„Religia a fost utilizată în trecut pentru a apăra sclavia, segregarea, discriminarea“, susţine Dariely Rodriguez, de la Lawyers Committee for Civil Rights Under Law.

Potrivit ei, cazul Masterpiece Cakeshop, de la numele cofetăriei, este comparabil unui caz din 1968 în care proprietarul unui lanţ de fast-food refuza să servească persoanele de culoare din cauza credinţei sale religioase.

Avocaţii cofetarului resping, însă, analogia rasială, subliniind că „uniunea dintre un bărbat şi o femeie este înrădăcinată în toate marile religii ale lumii“.

Decizia Curţii Supreme în acest caz este aşteptată la sfârşitul lui iunie 2018.