The Guardian: Senatorul McCain i-a transmis luna trecută directorului FBI James Comey dosarul despre presupuse contacte între Trump şi Rusia

Materialul, la care ziarul britanic scrie că a avut acces, constă într-o serie de rapoarte despre relaţia lui Trump cu Moscova.

Rapoartele au fost întocmite de către un fost oficial occidental în domeniul contraspionajului, în prezent consultant privat.

BuzzFeed a publicat marţi documentele, despre care precizează că ”nu au fost verificate şi ar putea să fie de neverificat”.

The Guardian scrie că nu a fost în măsură să confrme veridicitatea conţinutului acestor documente şi adaugă că echipa lui Trump a dezminţit constant orice contacte cu Guvernul rus.

Echipa de tranziţie a lui Trump nu a răspuns imediat unei solicitări a ziarului de a comenta informaţiile, însă Trump le-a respins marţi, într-un mesaj postat pe Twitter drept ”ŞTIRI FALSE - O VÂNĂTOARE POLITICĂ TOTALĂ DE VRĂJITOARE!”.

Un oficial din cadrul administraţiei americane a declarat sub protecţia anonimatului pentru The Guardian că sursa care a scris raportul este de încredere, meticuloasă şi bine informată şi că are reputaţia că are contacte extinse cu ruşii.

Unele rapoarte - care sunt datate între 20 iunie şi 20 octombrie 2016 - s-au adeverit drept ”clarvăzătoare” şi au prezis evenimente care au avut loc după ce au fost trimise.

Într-un raport datând din iunie 2016 se arată că Kremlinul îl cultivă, susţine şi asistă pe Trump de cel puţin cinci ani, cu scopul de a încuraja ”rupturi şi disensiuni în alianţa occidentală”.

În el se arată că Trump a refuzat ”diverse afaceri atrăgătoare în domeniul imobiliar care i-au fost oferite în Rusia”, în special în dezvoltări legate de finalele Cupei Mondiale din 2018, însă ”el şi cercul său intern au aceptat un flux regulat de informaţii de la Kremlin, inclusiv despre democraţi şi alţi rivali politici”.

Cea mai explozivă informaţie din raport este că ”FSB l-a compromis pe Trump prin activităţile sale la Moscova suficient cât să poată să-l şantajeze”. Preşedintele-ales nu a răspuns acestor acuzaţii.

CNN a scris marţi că FBI anchetează în continuare cu privire la credibilitatea documentelor şi adaugă că şefii serviciilor de informaţii le-au prezentat săptămâna trecută - atât lui Barack Obama, cât şi lui Donald Trump - un rezumat al materialului, într-o sesiune secretă de informare despre interferenţa Rusiei în alegeri.

Apariia acestor documente este potenţial ”explozivă”, comentează The Guardian, cu zece zile înainte de învestirea lui Trump şi cu o zi înainte ca acesta să susţină conferinţa de presă pe care o plănuieşte din iulie 2016.

În pofida referinţelor strălucitoare ale unor oficiali americani şi străini care au lucrat cu sursa, există unele erori în rapoarte.

Într-un raport, suburbia Barviha a Moscovei este prezentată ca ”rezervată reşedinţelor liderilor de rang înalt şi asociaşilor lor apropiaţi”, însă, în pofida faptului că este un cartier scump, nu există restricţii în deţinerea unor proprietăţi în el. De asemenea, în document este scris greşit numele unei corporaţii bancare ruse.

FBI-ul nu comentează, de obicei, pe tema unor anchete în curs în domeniul contraspionajului, însă democraţii şi unii republicani exercită presiuni tot mai mari asupra poliţiei federale înainte de învestire, mai ales după ce Comey a anunţat continuarea anchetei cu privire la serverul de e-mail al lui Hillary Clinton, de pe vremea când era secretar de Stat, cu 11 zile înainte de alegeri. Mulţi susţinători consideră că ea a pierdut preşedinţia din această cauză.

Rapoartele au fost comandate ca cercetări ale opoziţiei în timpul campanei prezidenţiale, însă autorul lor a fost suficient de alarmat de ceea ce a descoperit pentru a trimite o copie la FBI.

Este neclar la cine a ajuns această copie la FBI şi ce măsuri a luat Biroul, scrie The Guardian.

Fostul lider democrat din Senat Harry Reid l-a criticat pe Comey pentru că a făcut publică ancheta cu privire la serverul privat al lui Clinton în timp ce deţinea materiale ”explozive” despre legăturile lui Trump cu Rusia.

Alt senator democrat, Ron Wyden, l-a întrebat marţi în mod insistent pe Comey, într-o audiere într-o comisie în Senat, dacă FBI-ul urmăreşte piste cu privire la contacte ale campaniei lui Trump cu Rusia.

”A anchetat FBI-ul aceste relaţii raportate?”, l-a întrebat Wyden pe Comey.

”Nu voi comenta niciodată anchete într-un forum public”, i-a replicat el.

The Guardian scrie că poate să confirme că documente au ajuns la vârful FBI până în decembrie.

Senatorul John McCain, care a fost informat - separat - despre existenţa documentelor de către un intermediar dintr-un stat occidental aliat, a trimis un emisar în străinătate să se întâlnească cu sursa şi a decis, apoi, să-i prezinte materialul lui Comey, într-o întâlnire personală, pe 9 decembrie, potrivit unei surse la curent cu întâlnirea.

Documentele - despre care a scris pentru prima dată, anul trecut, Mother Jones - se află, de asemenea, în mâna unor oficiali de la Casa Albă.

McCain nu s-ar fi exprimat în legătură cu fiabilitatea documentelor, însă a fost suficient de impresionat de recomandările sursei cât să se simtă obligat să le trimită FBI.

Comisia pentru Apărare din cadrul Senatului, al cărei preşedinte McCain este, a lansat săptămâna trecută o anchetă cu privire la atacurile cibernetice ruse din timpul alegerilor.

McCain a fost reticent în a se implica, potrivit unui coleg, de teamă să nu fie considerată o ranchiună personală faţă de Trump.

El a îndemnat, în schimb, la înfiinţarea unei comisii speciale a Senatului care să analizeze legăturile dintre personalul din echipa de campanie şi Moscova, însă propunerea a fost blocată de către conducerea republicană.

Potrivit raportului predat lui Comey, serviciile ruse de informaţii ar fi colectat materiale compromiţătoare în timpul unei şederi a lui Trump la Moscova, în noiembrie 2013, când s-a aflat în capitala rusă pentru a găzdui concursul Miss Universe.

Potrivit altui raport, datând din 19 iulie, Carter Page, un om de afaceri numit de Trump drept unul dintre consilierii săi în politică externă, a participat la o întâlnire secretă, în acea lună, cu Igor Secin, conducătorul gigantului petrolier rus de stat Rosneft. un vechi ”locotenent” al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Page s-ar fi întâlnit şi cu Igor Diviekin, un oficial din domeniul Afacerilor Interne cu un trecut în serviciile de informaţii, care l-ar fi avertizat că Moscova deţine “kompromat” (materiale compromiţător) despre Trump.

Două luni mai târziu, acuzaţii despre întâlnirile lui Page au apărut în presa americană, atribuite unor surse din domeniul informaţiilor, dar şi informaţii potrivit cărora se afla sub lupa FBI.

Page, un susţinător vocal al legăturilor cu Kremlinul, s-a aflat la Moscova, în iulie, pentru a susţine un discurs în care deplângea politica occidentală faţă de Rusia. La acea vreme el a refuzat să spună dacă a fost contactat de oficiali ruşi, însă în septembrie a respins aceste acuzaţii drept nişte ”mizerii”.

FBI A CERUT MANDAT LA FISA PENTRU MONITORIZAREA A PATRU MEMBRI DIN ECHIPA LUI TRUMP

The Guardian scrie că a aflat că FBI-ul a solicitat un mandat de la Curtea pentru supravegherea informaţiilor străine (Fisa) în vederea monitorizării a patru membri din cadrul echipei lui Trump suspectaţi de contacte neregulate cu oficiali ruşi.

Fisa a respins solicitarea FBI şi a cerut anchetatorilor în domeniul constraspionajului de la FBI să se concentreze.

Potrivit unui raport, FBI a primit până la urmă un mandat, în octombrie, însă acest lucru nu a fost confirmat şi este neclar dacă vreun mandat a condus la vreo anchetă completă.

La o lună după victoria surprinzătoare a lui Trump în alegeri, Page s-a întors în Moscova.

El a spus că se întâlneşte cu ”oameni de afaceri importanţi şi lideri duri”, a respins ancheta FBI drept o ”vănătoare de vrăjitoare” şi a sugerat că atacurile informatice ruse asupra Partidului Democrat despre care vorbesc agenţiile americane de informaţii ar putea să fie o pistă falsă pentru a incrimina Moscova.

MANAFORT ŞTIA DE PIRATAREA DNC

Potrivit altui raport compilat în iulie de către fostul oficial occidental din domeniul contraspionajului, membri ai echipei lui Trump, conduşi de fostul director de campanie Paul Manafort - un fost consultant al unor politicieni proruşi în Ucraina -, ştia despre operaţiunea de piratare a DNC.

în acelaşi document se arată că el ”a fost de acord să marginalizeze intervenţia rusă în Ucraina ca pe o problemă de campanie şi să ridice problema angajamentelor apărării SUA/NATO în ţările baltice şi Europa de Est pentru a distrage atenţia de la Ucraina”.

Câteva zile mai târziu, Trump a evocat posibilitatea ca administraţia să să recunoască anexarea Crimeei de către Rusia şi a îndemnat în mod public Moscova să pirateze e-mailurile lui Hillary Clinton.

În august, oficiali din cadrul echipei de campanie a lui Trump au intervenit în redactarea platformei Partidului Republican cu scopul specific de a înlătura un îndemn la acordarea unor ajutoare letale Ucrainei în lupta împotriva rebelilor proruşi din estul ţării.

Manafort a demisionat în august din funcţia de director de campanie, iar campania s-a distanţat treptat de Page.

Însă elogiile lui Trump la adresa lui Putin şi apărarea acţiunilor Moscovei în Ucraina şi Siria au rămas una dintre puţinele constante în punctele de discuţie din campanie.

Manafort a negat orice legături secrete cu Moscova şi a etichetat aceste acuzaţii drept ”o mânjire scandaloasă orchestrată de Harry reid şi campania lui Clinton”.

De atunci încoace, Trump a pus în mod constant la îndoială vinovăţia Rusiei în piratarea Comitetului Naţional Democrat (DNC), sfidând astfel consensul celor 17 agenţii americane de informaţii pe această temă.

După ce preşedintele american Barack Obama a expulzat 35 de diplomaţi ruşi, sancţionând astfel Moscova, Trump l-a lăudat pe Putin pentru faptul că nu a aprobat măsuri de retorisiune. ”Am ştiut dintotdeauna că este foarte deştept”, a scris el pe Twitter.

Un purtător de cuvânt al FBI a refuzat să comenteze informaţiile dezvăluite de CNN.